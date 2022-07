Star Wars KOTOR Remake : Aspyr repousse indéfiniment sa date de sortie

Le remake de Star Wars Knights of the Old Republic annoncé en 2021 a vu son développement stoppé net au beau milieu d'une restructuration polémique animant son studio de développement, Aspyr.

[Mis à jour le 27 juillet 2022 à 11h23] La nouvelle de l'arrivée d'un remake de Star Wars Knights of the Old Republic avait suscité l'excitation de nombreux fans l'année dernière durant la Summer Game Fest. Un trailer en CGI, la promesse d'un refonte totale des graphismes et du respect du jeu originel et la machine était lancée pour Aspyr. Le studio texan s'attaquait donc à la lourde de tâche de refaire entièrement l'un des plus grands et populaires RPG de tous les temps. Une tâche qui paraît un peu complexe aujourd'hui puisque le studio a annoncé le report indéfini de la sortie du jeu. Une situation en grande partie due à une restructuration musclée en cours dans les studios d'Aspyr Media. On vous explique tout.

C'est à travers un article de Jason Schreier pour Bloomberg que l'on a appris la nouvelle. Star Wars KOTOR Remake a vu son développement totalement mis à l'arrêt juste après le licenciement de son directeur de design et de son directeur artistique. Un remaniement complet et volontaire de la part d'Aspyr qui a par la suite annoncé que le projet resterait en pause jusqu'à nouvel ordre. Cette décision du studio fait suite à l'insatisfaction des dirigeants du studio texan devant une récente version démo du jeu présentée en interne, selon des sources proches des employés d'Aspyr. Pour rappel, Star Wars KOTOR Remake était en développement depuis maintenant plus de trois ans.

Selon les deux principaux concernés, l'ex-directeur de design du jeu Brad Prince et l'ex-directeur artistique Jason Minor, cette décision de licenciement a été assez inattendue. Outre l'insatisfaction des dirigeants d'Aspyr devant la démo du jeu présentée en interne, on peut aussi invoquer différents autres problèmes au sein du studio, notamment des problèmes financiers. Comme l'écrit Jason Schreier, cette démo avait été le fruit d'un investissement considérable de temps et d'argent de la part du studio, et prolonger ce type de développement n'aurait pas été financièrement acceptable pour les dirigeants d'Aspyr. Schreier insiste aussi sur le fait que l'objectif de date de sortie du remake aurait été fixé originellement à 2022 pour être désormais repoussé à 2025, ce qui montre que le jeu connaissait un développement plus lent que les prévisions originelles du studio.

Un trailer de quelques secondes, il n'en a pas fallu plus pour que les joueurs comprennent les enjeux d'une telle révélation. Star Wars KOTOR revient donc dans un remake 100% next-gen, qui sortira en exclusivité sur Playstation 5 et PC. Ce nouveau titre est développé par Aspyr, studio habitué des portages de jeux liés à la franchise Star Wars. On leur doit notamment Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast en version Switch et PS4, et Star Wars KOTOR sur Android. Autant vous dire que les équipes d'Aspyr maîtrisent leur sujet.

Bien que les équipes d'Aspyr soient restées relativement mutiques au sujet de ce remake de Star Wars : Knights of the Old Republic, on a tout de même pu glaner certaines informations. Sur le Playstation Blog notamment, il est fait mention qu'Aspyr a réuni une équipe de vétérans de l'industrie mais aussi d'anciennes équipes présentes sur le titre original. Une équipe désormais légèrement fracturée par différents remaniements chez Aspyr Media. Mais l'objectif originel du studio est clair : "Nous reconstruisons l'un des plus grands RPG de tous les temps pour une nouvelle génération, avec des technologies, des fonctionnalités et des graphismes modernes, tout en maintenant l'intégrité de l'histoire et des personnages que l'on a pu chérir."

Faire du neuf avec du vieux. Si l'on en croit ce que le studio a annoncé, il s'agira de reconstruire entièrement l'univers de KOTOR, en l'affublant d'un nouveau visage, et de porter un jeu aussi respecté qu'ancien sur Playstation 5 et PC tout en conservant ses fonctionnalités de base et son histoire. Il s'agira donc de combats en temps réel, d'exploration et de gain d'expérience, en bref, un bon RPG moderne dans l'univers Star Wars. Que demander de mieux ?

Pour l'instant, Aspyr et Sony n'ont communiqué aucune date de sortie officielle pour ce remake de Star Wars the Old Republic. On sait cependant qu'il ne faudra absolument pas l'attendre avant un certain temps. Le développement du jeu a en effet été mis en pause de manière indéfinie en juillet 2022, après le licenciement de deux de ses directeurs créatifs et artistiques. Dans l'attente de la reprise du projet, certaines sources proches des équipes de développement d'Aspyr indiquent que la fenêtre de sortie aurait été repoussée à 2025. En attendant, sachez que Star Wars KOTOR Remake sera une exclusivité PC et PS5 au moment de sa sortie, c'est à dire que les joueurs Xbox pourraient avoir à attendre 6 mois à un an avant de mettre les mains dessus. En tous cas, on attend son arrivée avec impatience, impatients de replonger dans cette aventure légendaire.