Game Awards 2021 : annonces, prix... Ce qu'il faut retenir de la soirée

Les Game Awards 2021 se sont achevés en fanfare hier soir. Les "Oscars du jeu vidéo" nous ont offert une soirée riche en rebondissements, en couronnements et en annonces. On vous en résume l'essentiel.

[Mis à jour le 10 décembre 2021 à 12h10] L'année 2021 n'a pas été beaucoup plus clémente que l'année 2020 pour les joueurs et les studios de développement et c'est avec soulagement que l'on a soufflé sa dernière bougie. Les Game Awards 2021 ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi et ont couronné les meilleurs jeux vidéos et studios de l'année. La cérémonie de Geoff Keighley a été riche en émotions mais aussi en annonces lors des très attendues "World Premiere". Les joueurs ont pu avoir des nouvelles de Matrix Awakens, d'Alan Wake, de Sonic et bien d'autres. Vainqueurs et annonces, voici le résumé d'une soirée d'importance pour le monde vidéoludique.

It Takes Two et Kena Bridge of Spirits raflent la mise

La soirée des Game Awards a vu It Takes Two couronné du convoité prix de Game of the Year (jeu de l'année). Le jeu de coopération d'EA développé par Hazelight a été aussi récompensé dans les catégories meilleur jeu multijoueur et meilleur jeu familial. Kena Bridge of Spirits n'est pas en reste puisque le petit jeu indépendant en exclusivité sur Playstation a été récompensé en tant que meilleur jeu indépendant et meilleur première réalisation d'un studio indépendant. 2021 a été une grande année pour les petits studios de développement, et il faut dire aussi que les plus grosses licences ont rarement autant déçu qu'en 2021, ce qui ne retire en rien au mérite des équipes d'Hazelight et d'Ember Labs pour ne citer qu'elles.

Parmi les autres lauréats de la soirée, on retrouve aussi Deathloop, la création d'Arkane Lyon (cocorico) a elle aussi été récompensée, raflant logiquement les prix de meilleur réalisation et de meilleure direction artistique. Le gros succès Forza Horizon 5 a aussi été salué lors de la cérémonie, récompensé des prix de meilleur design audio, meilleur jeu de course/sport et meilleur jeu en termes d'innovation et d'accessibilité. L'exclu PS5 Returnal a aussi été saluée par le prix du meilleur jeu d'action, tandis qu'Age of Empires 4 s'est vu attribuer le prix du meilleur jeu de simulation/stratégie.

Star Wars : Eclypse

C'est probablement l'annonce la plus inattendue de cette édition des Game Awards. Les fans de Star Wars vont avoir l'occasion de découvrir un nouveau jeu, Star Wars Eclypse, développé par nul autre que le studio français Quantic Dream (Detroit Become Human, Beyond Two Souls). Le studio spécialisé dans les expériences narratives s'attelle à la tâche de développer ce jeu d'action-aventure qui aura lieu dans l'univers créé par George Lucas. On ne sait pas encore grand chose de ce nouveau titre, présenté par un trailer cinématique assez impressionnant, si ce n'est qu'il aura lieu à l'ère de l'âge d'or des Jedi. Nul doute aussi qu'il s'agira d'une histoire totalement inédite impactée par les choix du joueur.

Matrix Awakens

Entre spéculation et divination il n'y a qu'un pas, heureusement on connaissait déjà certains des studios qui ont décidé de nous présenter quelques titres en parallèle de la cérémonie. C'est le cas notamment de The Matrix Awakens, la mystérieuse expérience vidéoludique sur l'Unreal Engine 5. Sa présentation lors d'un court trailer pendant les Game Awards n'a pas complètement levé le voile sur la nature de cette "démo" de l'Unreal Engine 5. On sait qu'il s'agit d'une démo sur consoles next-gen, qu'elle comprendra à la fois de la narration et de l'action, le tout porté par l'impressionnant moteur graphique d'Epic Games.

Sonic Frontiers et Wonderwoman

Le hérisson bleu aura lui aussi le droit à son jeu en monde ouvert. Sonic Frontiers nous a été présenté pendant quelques minutes lors des Game Awards, nous montrant surtout des paysages mettant en valeur son univers et son côté open-world. On attend beaucoup de cette expérience que l'on qualifie déjà de Breath of the Wild-like. Warner Bros Games commence aussi à peser son poids sur la scène du gaming, en nous présentant Wonderwoman à travers un trailer cinématique. On ne sait que peu de choses sur cette sortie mais on connait le studio derrière son développement : Monolith (L'Ombre du Mordor, l'Ombre de la Guerre).

Alan Wake 2

C'était l'une des annonces les plus attendues de ces Game Awards. Alan Wake est de retour pour un second opus plus terrifiant que jamais. Le jeu, développé par Remedy Entertainment sera la suite tant attendue des aventures horrifiques de l'auteur à succès. Le jeu est prévu pour 2023, plus de onze années après la sortie du premier volet. Après un remaster annoncé récemment, cette annonce d'une suite était quasiment inespérée pour les fans, une grande nouvelle pour les amateurs de ce jeu d'action-aventure aussi sinistre que complexe.

Jeu de l'année

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank : Rift Apart

Resident Evil Village

Meilleure réalisation

Deathloop

It Takes Two

Returnal

Psychonauts 2

Ratchet & Clank : Rift Apart

Meilleure narration

Deathloop

It Takes Two

Life is Strange : True Colors

Marvel's Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

Meilleure direction artistique

The Artful Escape

Deathloop

Kena : Bridge of Spirits

Psychonauts 2

Ratchet & Clank : Rift Apart

Meilleure bande originale

The Artful Escape

Cyberpunk 2077

Deathloop

Marvel's Guardians of the Galaxy

NieR Replicant ver.1.22474487139….

Meilleur design audio

Deathloop

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank : Rift Apart

Resident Evil Village

Returnal

Meilleure performance

Erika Mori (Alex Chen dans Life is Strange: True Colors)

Giancarlo Esposito (Anton Castillo dans Far Cry 6)

Jason Kelley (Colt Vahn dans Deathloop)

Maggie Robertson (Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village)

Ozioma Akagha (Julianna Blake dans Deathloop)

Jeu le plus impactant

Before Your Eyes

Boyfriend Dungeon

Chicory : A Colorful Tale

Life is Strange : True Colors

No Longer Home

Meilleur jeu en constante évolution

Apex Legends

Final Fantasy XIV Online

Fortnite

Genshin Impact

Call of Duty : Warzone

Meilleur jeu indépendant

12 Minutes

Death's Door

Inscryption

Kena : Bridge of Spirits

Loop Hero

Meilleur jeu mobile

Fantasian

Genshin Impact

League of Legends : Wild Rift

Marvel Futur Revolution

Pokémon Unite

Meilleur support communautaire

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV Online

Fortnite

No Man's Sky

Innovation dans l'accessibilité

Far Cry 6

Forza Horizon 5

Marvel's Guardians of the Galaxy

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Vale : Shadow of the Crown

Meilleur jeu en VR/AR

Hitman 3

I Expect You To Die 2

Lone Echo II

Resident Evil 4

Sniper Elite VR

Meilleur jeu d'action

Back 4 Blood

Chivalry II

Deathloop

Far Cry 6

Returnal

Meilleur jeu d'action et d'aventure

Marvel's Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Ratchet & Clanck : Rift Apart

Resident Evil Village

Meilleur jeu de rôle

Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Scarlet Nexus

Shin Megami Tensei V

Tales of Arise

Meilleur jeu de combat

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

Guilty Gear Strive

Melty Blood : Type Lumina

Nickelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown

Meilleur jeu familial

It Takes Two

Mario Party Superstars

New Pokémon Snap

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Warioware : Get it Together!

Meilleur jeu de simulation/stratégie

Age of Empires IV

Evil Genius 2 : World Domination

Humankind

Inscryption

Microsoft Flight Simulator

Meilleur jeu de sport/course

F1 2021

FIFA 22

Forza Horizon 5

Hot Wheels Unleashed

Riders Republic

Meilleur jeu multijoueur

Back 4 Blood

Knockout City

It Takes Two

Monster Hunter Rise

New World

Valheim

Créateur de contenu de l'année

Clay "Dream"

Leslie "Fuslie" Ann Fu

Alexandre "gAuLeS" Borba Chiqueta

Ibai "Ibai" Llanos Garatea

David "TheGrefg" Canovas Martinez

Meilleur premier jeu indépendant

The Artful Escape

The Forgotten City

Kena : Bridge of Spirits

Sable

Valheim

Jeu le plus attendu

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon : Forbidden West

The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2

Starfield

Meilleur jeu eSport (sponsorisé par GrubHub)

Call of Duty

Counter-Strike : Global Offensive

Dota 2

League of Legends

Valorant

Meilleur joueur professionnel eSport

Chris " Simp " Lehr (Atlanta FaZe, CoD)

Heo " Showmaker " Su (DWG KIA, LoL)

Magomed " Collapse " Khalilov (Team Spirit, Dota 2)

Oleksandr " S1mple " Kostyliev (Natus Vincere, CS:GO)

Tyson " TenZ " Ngo (Sentinels, Valorant)

Meilleure équipe eSport

Atlanta Faze (CoD)

DWG KIA (LoL)

Natus Vincere (CS:GO)

Sentinels (Valorant)

Team Spirit (Dota 2)

Meilleur coach eSport

Airat " Silent " Gaziev (Team Spirit, Dota 2)

Andrey " Engh " Sholokhov (Gambit Esports, Valorant)

Andrii " B1ad3 " Horodenskyi (Natus Vincere, CS:GO)

James " Crowder " Crowder (Atlanta FaZe, CoD)

Kim " Kkoma " Jeong-Gyun (DWG KIA, LoL)

Meilleur évènement eSport