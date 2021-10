Age of Empires 4 : le grand retour du roi des jeux de stratégie

AGE OF EMPIRES 4. Après seize ans sans nouvelles de son souverain, le royaume des RTS semblait en désuétude. Grande nouvelle, Age of Empires est de retour sur nos PC après avoir conquis les cœurs de la presse spécialisée. Toutes les infos en détail.

[Mis à jour le 29 octobre 2021 à 13h30] Si la musique d'Age of Empires 2 résonne toujours à vos oreilles, c'est normal. Difficile d'oublier le roi des RTS, celui qui dès sa sortie en 1999 a su faire progresser ce genre de jeux vidéo dans une autre dimension. Depuis, malgré un troisième épisode sorti en 2005 et assez mal reçu par le public, on avait plus de nouvelle de la série de jeux de stratégie de Microsoft. On se languissait de voir tout un pan du monde vidéoludique en relative léthargie, malgré des Star Craft et des remakes qui ont su le garder sur le bon cap. Sauf qu'aujourd'hui l'attente est finie, Age of Empires 4 est sorti et apporte avec lui une nouvelle ère pour les jeux de stratégie en temps réel. Le souverain est de retour et montre un nouveau visage, celui de la modernité et d'une recette bien maîtrisée, et conquit les cœurs des critiques et des joueurs. Toutes les informations sur Age of Empires 4 en détail ci-dessous.s

Les tests de la presse

Plus de 50 journaux spécialisés ont déjà rédigé leurs critiques pour Age of Empires 4, parmi lesquels on retrouve IGN, Gameblog ou encore Millenium. Et ce que l'on peut retenir, c'est que ce nouveau RTS semble plutôt bien reçu ! Il cumule un excellent score de 83/100 sur Metacritic et rassemble un grand nombre de d'avis extrêmement positifs. Cette nouvelle sortie semble être un vent de fraîcheur dans le monde assez figé des RTS, proposant une formule aussi efficace que moderne. Relic Entertainment maîtrise son sujet, et est parvenu à fournir un produit lissé et fidèle à l'esprit de la franchise. C'est d'ailleurs l'avis de Millenium qui lui attribue la note de 85/100 : "Age of Empires 4 est un jeu de stratégie en temps-réel d'une échelle que l'on a pas vue depuis des années. Si il ne révolutionne pas le genre, il lui en est un excellent représentant moderne. L'exécution est quasi-parfaite, le contenu est plaisant, la prise en main est rapide et le gameplay est agréable."

Nos respectés confrères de Gamekult partagent aussi une opinion très positive d'Age of Empires 4, et lui attribuent la note de 8/10, une note excellente pour l'exigeant webmagazine. On peut les citer : "Age of Empires 4 ne se contente pas de singer son prédécesseur et offre un gameplay qui allie la tradition et la modernité de bien belle manière avec un rythme nouveau et plaisant et une campagne léchée qui déborde d'amour. C'est avec un plaisir non dissimulé que l'on a pu renouer avec la franchise et que l'on a envie de retourner se mettre sur la tronche, encore et encore." Un très beau succès en perspective pour ce quatrième volet.

Les critiques sont positives, voire très positives si l'on considère l'avis de nos confrères de Numerama qui lui attribuent la note de 5/5. Un sans faute donc pour Age of Empires 4 : "On aimerait de nouveau avoir 14 ans pour revivre avec Age of Empires IV ce que l'on a vécu il y a si longtemps avec Age of Empires II : The Age of Kings. Le temps a passé, mais le plaisir de retrouver une licence si familière est resté intact. Le studio, Relic Entertainment, a manifestement pris bien soin de marcher dans les pas des illustres opus précédents, tout en modernisant la franchise, qui avait été quelque peu délaissée depuis une quinzaine d'années." Certaines critiques sont dithyrambiques tandis que d'autres gardent tout de même une certaine réserve, notamment au niveau de l'ambition de ce nouveau titre.

C'est l'avis de GameInformer 83/100 que l'on peut citer : "Le genre du RTS reste pertinent, alimenté par quelques grosses sorties ponctuelles. Si Age of Empires IV n'a pas l'ambition de bousculer, ne serait-ce que légèrement, les standards établis par Age of Empires II quelques décennies plus tôt, il reste un bon moyen de jouer à un RTS classique aujourd'hui, avec un peu de polissage et de panache." Relic Entertainment est peut être trop resté dans les clous, fournissant un jeu extrêmement efficace mais loin d'être innovant, bénéficiant d'un apport historique extrêmement travaillé et pertinent. C'est d'ailleurs l'avis de GameWatcher 75/100 : "Les amateurs d'histoires se régaleront avec les campagnes historiques et les changement d'art et de style des bâtiments à travers les âges." En résumé Age of Empires 4 est une excellente sortie dans le domaine des RTS, apportant avec lui la modernité de notre époque dans un jeu bénéficiant de son univers historique très riche, mais peine à innover restant trop proche de ses prédécesseurs pour éviter tout écueil.

Age of Empires 4 reprend les codes du second épisode de la série, en revenant notamment à une époque médiévale et à un gameplay assez similaire. Les différents "âges" sont toujours les mêmes, allant de l'âge féodal à l'âge impérial, tandis que les civilisations gardent leurs spécificités et bonus, influant grandement sur leur gameplay. Concernant lesdites civilisations, huit sont présentes au lancement du jeu : l'Angleterre, la France, le Sultanat de Delhi, le Saint-Empire Romain Germanique, la Russie, la Dynastie Abbaside, la Chine et les Mongols. Vous pouvez en apprendre plus sur leurs particularités ici. Age of Empires 4 s'inspire grandement de ses prédécesseurs mais inclut aussi de nombreuses nouveautés. Notamment, les murs sont désormais accessibles aux unités et de nombreux engins de siège complexifient les combats en ville. Techniquement, Microsoft et Relic Entertainment nous offrent des textures en 4K, et une qualité visuelle jamais vue auparavant.

La campagne, fidèle à la tradition des Age of Empires, reprend de grandes périodes de l'histoire. La première conte l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, ses plus grandes batailles, rébellions et influences sur l'Angleterre et la France au début du Moyen-Âge. La seconde sera orientée autour de la Guerre de Cent ans et l'impact de ce conflit sur l'Ouest européen dans la seconde partie du Moyen-Âge. En ce qui concerne les deux derniers chapitres de la campagne solo ils sont dédiés à l'empire mongol et à l'avènement de la Russie médiévale.

Une petite nouvelle qui fera sourire les joueurs, surtout les plus vétérans. Age of Empires 4 n'a pas su se passer de son célèbre "Wololo". La conversion des moines est toujours présente, mais elle a définitivement changé. Fini les prêtres dégarnis en grande toge et leurs incantations aussi incompréhensibles que persuasives. Maintenant, les prêtres sont de véritables orateurs de génie puisqu'ils ont parfois la possibilité de convertir toutes les unités ennemies dans un rayon assez grand autour d'eux. Votre prêtre se fait attaquer par 10 cavaliers ? Si il survit assez longtemps, ces dix cavaliers deviendront vôtres.

Age of Empires 4 reste fidèle à son ADN, mais intègre tout de même quelques nouvelles mécaniques assez particulières. On peut, en plus de faire monter ses unités sur les murs, les dissimuler dans des forêts. Une mécanique d'embuscade qui permet de pousser un peu plus loin les combats et rajoute une surcouche de skill non négligeable en multijoueur. Le jeu possède aussi tout un tas de didacticiel qui permet aux joueurs qui ne sont pas familiers avec son fonctionnement de se familiariser avec ses mécaniques (récolte et gestion des ressources, combats, bâtiments, améliorations...).

Dans les gros points positifs de ce nouvel opus, on retiendra surtout son apport culturel. Historiquement, Age of Empires 4 n'est pas loin du sans faute et ses campagnes scénarisées nous permettent de découvrir ou redécouvrir des pans entiers de l'histoire médiévale. On y apprend sur les Normands, la Guerre de Cent Ans, les conquêtes de l'Empire Mongol ou encore la naissance de l'Empire Russe. Ajoutez à ces moments de gameplay des vidéos instructives et informatives d'un tout nouveau format et vous obtiendrez un jeu aussi fun qu'instructif malgré une durée de vie du solo un peu courte. Une bonne excuse pour convaincre des parents hésitants, si vous voulez notre avis.

Bien qu'étant un jeu de stratégie, bien loin d'un Battlefield ou d'un Assassin's Creed, Age of Empires 4 reste assez moderne et demande une configuration relativement relevée pour jouer dans de bonnes conditions. Relic Entertainement a déjà communiqué la configuration minimum pour Age of Empire 4. Vous devrez posséder un Intel Core i3-560 / AMD Phenom X4 805, une carte graphique AMD R7 360X / Nvidia GTX 750Ti ou équivalent, 4Go de RAM, Windows 10 et 40 Go de stockage pour lancer le jeu. La configuration recommandée comprend : un processeur Intel Core i5-4670K / AMD FX-837 ou équivalent, une carte graphique AMD RX 580 / Nvidia GTX 1060 ou équivalent, 16 Go de RAM, Windows 10 et 40 Go de stockage.

Pas besoin d'être armé d'une machine de guerre pour faire tourner Age of Empires agréablement. Cependant, on remarquera tout de même que le jeu demande une certaine puissance pour tourner dans de bonnes conditions. Il faut dire que le jeu est beau, sur terre ou sur mer, et montre un niveau de détail assez époustouflant. On remarquera notamment ses animations, extrêmement policées et l'architecture changeante des bâtiments. Chaque civilisation possède son propre style architectural et militaire, de quoi ravir les afficionados d'histoire médiévale et nous transporter dans ces mondes d'un autre temps.

Que vous soyez nouveau venu dans le monde des RTS ou que vous souhaitiez vous replonger dans l'univers si particulier d'Age of Empires 4, vous pouvez le trouver depuis le 28 octobre à 17h sur Steam et sur le Microsoft Store. On le retrouve au prix de 59,99 euros pour sa version Standard et 79,99 euros pour sa version Deluxe qui inclut du contenu en jeu et du contenu digital comme la bande-son et des compilations d'images. Age of Empires 4 est aussi disponible dès le jour de sa sortie dans le Xbox Game Pass, le service d'abonnement de Microsoft.