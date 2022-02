Gran Turismo 7 : l'exclu PS5 bientôt disponible, toutes les infos

Si la vitesse et l'asphalte vous attirent, le mois de mars vous réserve une bonne surprise. Gran Turismo 7 arrive à toute allure, une exclusivité toute droit sortie des studios Sony et prête à concurrencer Forza Horizon 5.

[Mis à jour le 28 février 2022 à 16h16] Les fans de jeux de course risquent de passer une fin d'hiver assez radieuse avec la sortie de Gran Turismo 7. La licence phare de Sony nous offre un retour des plus explosif avec ce nouveau volet sur old et next-gen. En effet, la puissance de la PS5 offre à Polyphony Digital l'opportunité de développer un triple A pouvant rivaliser avec Forza Horizon 5, le titan que nous a offert Xbox en fin d'année 2021. Gran Turismo s'annonce comme une sortie à surveiller absolument, voici toutes les informations utiles pour patienter avant cette date fatidique.

State of Play de Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 apporte de grandes innovations techniques. Développé par Polyphony Digital, ce nouveau titre nous fait montre de son travail minutieux au niveau des modèles de voiture jusque dans leurs moindres petits détails. On retrouve aussi la mention de la technologie de Ray-Tracing, qui offrira une lumière plus vraie que nature aux joueurs possédant la Playstation 5. Elle sera disponible dans le mode Replay du jeu et dans le Garage, les performances de la console ne permettant pas d'assurer des framerates assez élevés en jeu et avec Ray-Tracing. Il s'agit en effet de la technologie graphique la plus gourmande parmi les récentes innovations.

Qui dit jeu de course dit aussi paysages changeants et météo dynamique. Gran turismo 7 ne pêchera pas de ce côté là puisqu'il offrira des effets météorologiques entièrement progressifs, afin de plonger les joueurs sur des pistes évolutives, où l'on pourra constater la formation progressive de flaques d'eau par exemple. Sony parle même de l'influence de la chaleur et du degré d'humidité dans l'air sur la conduite, pour satisfaire les amateurs de simulations ultra-réalistes. Ajoutez à cela les réponses haptiques des manettes de PS5 et vous obtiendrez une expérience de conduite plus vraie que nature, si l'on en croit les mots du géant nippon.

Enfin, le State of Play s'est attardé sur sa "World Map", une fonctionnalité de menu modélisant entièrement le monde de Gran Turismo 7 et offrant au joueur l'opportunité de naviguer entre les différentes activités disponibles. On retrouve parmi ces dernières le Musée, qui regroupera des informations et contenus interactifs sur l'histoire des différents grands pontes du sport automobile, offrant l'opportunité aux mordus de voitures et d'histoire de satisfaire leur soif de savoir. A ses côtés, on retrouvera aussi le Café, un lieu ou vous pourrez rencontrer certaines des personnalités les plus éminentes du monde automobile, pour une introduction immersive à cet univers prolifique.

Trailer de Gran Turismo 7

Gameplay de Gran Turismo 7

Gran Turismo est un jeu de simulation de courses automobiles. Il regroupe plusieurs modes de jeu qui sont essentiellement centrés sur l'acquisition, l'utilisation et la personnalisation de véhicules. On y retrouve le mode GT Simulation qui englobe l'expérience de campagne solo, ainsi que de nombreuses fonctionnalités et assets qui ont marqué l'histoire de la franchise, comme les Championnats, les Evènements spéciaux, l'Ecole de conduite, des Circuits ou encore le Garage de tuning. Il comprendra des graphismes de haute volée, particulièrement en ce qui concerne le design des voitures, ainsi qu'une météo dynamique. Côté nouveautés, on retrouve certains modes de Gran Turismo Sport, comme le Brand Central ou encore le mode Découvrir. Le jeu aura aussi un puissant mode photo.

C'est la question sur toutes les lèvres, quand sort (enfin) Gran Turismo 7 ? La réponse est simple et définitive pour l'instant : le 4 mars 2022. Les amateurs de la console de Sony pourront donc découvrir cette simulation de course attendue depuis près de quatre ans d'ici quelques mois, à la fois sur Playstation 4 et Playstation 5. En ce qui concerne le multijoueur, sachez qu'il intégrera dès sa sortie des fonctionnalités de crossplay qui permettront aux joueurs sur consoles de génération différente de joueur ensemble. Le jeu est d'ailleurs déjà disponible en précommande, comptez 69,99 euros pour la version PS4, 79,99 euros pour la version Playstation 5, et 99,99 euros pour l'édition spéciale 25 ans d'anniversaire (PS4 et PS5).