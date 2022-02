Comment gagner des Pokédollars dans Pokémon Arceus ?

Explorer et découvrir le monde de Pokémon Arceus peut se révéler coûteux. Vos Pokédollars sont une ressource précieuse, voire essentielle au bon déroulement de votre aventure. C'est pourquoi nous vous avons préparé un petit guide afin de maximiser vos profits dans Pokémon Arceus.

Qu'il s'agisse d'acheter des ressources, des objets rares ou des tenues, les Pokédollars sont essentiels à votre aventure dans les plaines, les plages et les montagnes d'Hisui. Par ailleurs, ils sont absolument nécessaires pour augmenter la taille de votre sacoche, des opérations au coût exponentiel pouvant atteindre le million de Pokédollars. Or, augmenter votre sacoche vous permet d'optimiser grandement vos expéditions, offrant la capacité de ramener plus de ressources de vos voyages, et de progresser plus rapidement dans votre aventure. Dans ce but, il est important, avant de se lancer dans Légendes Pokémon : Arceus en connaissant les moyens de remplir sa bourse. C'est pourquoi nous vous avons préparé un guide vous présentant les meilleurs moyens d'amasser des Pokédollars.

Revendez tous les objets de valeur

Un conseil qui peut vous sembler évident, mais il n'est pas toujours facile de savoir quels objets conserver et quels objets revendre. Sachez que la plupart des objets que vous trouverez vous seront toujours utiles afin de crafter des objets. En revanche, certains n'existent que pour être revendus. C'est le cas des Morceaux d'étoile et des Pépites, qui peuvent vous rapporter 5 000 et 10 000 dollars chacun. Seulement voilà, il y a de quoi se demander où trouver des Pépites et des Morceaux d'étoile ? Et bien un peu partout, dans des coffres brillants, dans des distorsions spatio-temporelles... Vous pouvez aussi trouver des grands cristaux roses qui contiennent de la poussière d'étoile. En jetant un Pokémon dessus, vous pourrez récolter l'équivalent de 1000 Pokédollars, une méthode très fiable en début de partie.

Farmez les distorsions spatio-temporelles

Les distorsions spatio-temporelles sont des évènements aléatoires ayant lieu dans le monde de Pokémon Arceus. Si vous en apercevez une, foncez ! Ces anomalies physiques sont l'endroit idéal pour trouver des éclats rouges, bleus et verts et pour trouver de la poussière d'étoile. Ramassez le plus possible d'élément lors de vos incursions dans ces phénomènes mystérieux. Les éclats rouges, verts et bleus, sont les éléments essentiels pour fabriquer des Morceau d'étoile, pourvu que vous ayez au préalable acheté la recette de craft de cet objet.

Craftez des Morceaux d'étoile

Vous l'aurez compris, les Morceaux d'étoile sont un élément assez lucratif. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi les fabriquer. Pour ce faire, il vous faudra rendre visite à Ferno à Rusti-Cité pour acheter cette recette pour la somme conséquente de 10 000 Pokédollars. Un investissement que vous pourrez rentabiliser très vite. Pour crafter un Morceau d'étoile, il vous faudra 3 Eclats de chaque couleur et un sac de Poussière d'étoile. Mais gardez bien en tête que chaque Morceau d'étoile fabriqué et revendu vous rapportera 5 000 Pokédollars.

Combattez les Pokémon Alpha et les Barons

Les Pokémon Alpha sont des versions un petit peu plus costaudes de vos Pokémon classiques. Il sont reconnaissables à leurs yeux rouges et sont plus compliqués à battre que leurs congénères. Seulement, ils apparaissent systématiquement au même endroit dans une région donnée. Vous pouvez donc le vaincre, revenir à votre camp ou à Rusti-Cité, puis repartir exactement au même endroit pour le combattre à nouveau. Ces Pokémon lâchent des objets de valeur une fois vaincus que vous pouvez revendre à prix d'or. Vous pouvez aussi compléter les Rapports de Recherche pour le professeur Lavande qui vous récompensera généreusement.

Mises bout à bout, ces techniques vous permettront de rapidement vous faire un petit pécule dans Légendes Pokémon : Arceus. Cet épargne vous permettra d'investir assez vite dans des recettes et des places dans votre sacoche afin de maximiser chacune de vos expéditions. Bon jeu !