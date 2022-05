Stock PS5 : retour de la PS5 en fin de semaine ? Les stocks en direct

PS5 : Après des déclarations inquiétantes sur le futur du marché des semiconducteurs, la PS5 devient plus que jamais un produit extrêmement recherché. Notre point sur les réassorts de la journée.

[Mis à jour le 13 mai 2022 à 10h26] Pour se procurer une Playstation 5 aujourd'hui, impossible de passer par le traditionnel achat en ligne ou en magasin. Non, il faut se tenir informé des réassort dans la minutes pour pouvoir avoir la chance de valider son panier avant les autres clients potentiels. Pour ce faire, nous faisons le point sur les stocks de PS5 de cette fin de semaine, en vous offrant l'opportunité d'être avertis du moindre réassort en temps réel, qu'il s'agisse de sites français et européens. Vous trouverez aussi un peu plus bas notre article regroupant tous les conseils d'achat pour valider votre panier dans les plus brefs délais.

Le Suivi des stocks du jeuDI 12 mai en direct

10h25 : Des ventes sont attendues chez Fnac, Carrefour, Cdiscount et Géant/Casino

10h25 : La PS5 est disponible en vente chez Rakuten au prix fort (voir ci-dessous)

Après un mois riche en stock pour la console de Sony, les réassorts se ralentissent, mis à par quelques exemplaires mis en vente par Auchan ce lundi . Mais la situation est de bonne augure pour les acheteurs potentiels de la Playstation 5, qui voient se multiplier les "drops" de la console. Si vous souhaitez vous préparer efficacement pour les prochains réassorts (qui auront lieu probablement dès ce mardi matin), vous pouvez toujours consulter les différentes astuces, techniques et conseils d'achat sur notre article ci-dessous :

Il est également possible de trouver régulièrement des stocks de PS5 chez Rakuten. La console y est cependant vendue au prix fort. Nous ne conseillons cette option que si vous n'arrivez vraiment pas à mettre la main sur la PS5 à son tarif de base (lorsque celle-ci est disponible).