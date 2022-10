Call of Duty Modern Warfare 2 : à quelle heure rejoindre le jeu en France ?

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2. La sortie du prochain Call of Duty est imminente. Un évènement attendu par de nombreux fans qui rêvent de retrouver les sensations du Modern Warfare de 2019. On fait le point sur les infos essentielles.

[Mis à jour le 27 octobre 2022 à 17h49] D'ici quelques heures l'une des plus grosses franchises du monde du jeu vidéo nous présente son petite dernier. Call of Duty : Modern Warfare 2, la pépite d'Activision développée par Infinity Ward sort ce vendredi 28 octobre, un évènement à ne surtout pas manquer pour les fans les plus férus du célèbre FPS. La raison de cet empressement ? Les nombreuses promesses d'Activision qui tente de redorer l'image d'une série en perte de vitesse depuis quelques années. Le studio mastodonte a multiplié les inclusions de contenu dans cette nouvelle sortie, au point ou l'on vous aide à en décerner l'essentiel juste ci-dessous.

Si vous souhaitez faire partie des premiers joueurs à entrer sur les champs de bataille de Call of Duty : Modern Warfare 2, sachez que la sortie du jeu est prévue en deux étapes qui s'étendront sur le jeudi 27 et le vendredi 28 octobre prochain. En effet, une nouvelle fois, Activision a décidé de différencier les joueurs console et PC. Les joueurs console pourront donc découvrir le jeu légèrement en avance dès sa sortie sur PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series le jeudi 27 octobre à 23h59, tandis que les joueurs PC devront patienter jusqu'au vendredi 28 octobre à 6h. Le jeu est d'ores et déjà disponible en prétéléchargement.

Attention, il existe des techniques pour avancer l'heure de sortie de Call of Duty : Modern Warfare 2, la plus commune étant de changer la région de votre ordinateur ou de votre console pour bénéficier du jeu en même temps que nos collègues néo-zélandais et australiens. Sauf que, une fois n'est pas coutume, cette technique pourrait bien vous coûter vos premières heures de jeu. Activision et Infinity Ward ont mentionné le fait que cette pratique pourrait vous empêcher de vous connecter jusqu'à l'heure de sortie du jeu dans votre région.

Le gameplay de COD Modern Warfare 2

D'un point de vue technique, Call of Duty : Modern Warfare 2 ne se différencie pas beaucoup de Modern Warfare (2019). Basé sur le même graphique et bien évidemment placé dans une même temporalité, le jeu compte proposer une expérience suffisamment proche de son apprécié aîné, tout en offrant diverses innovations sur le plan du gameplay. On peut notamment parler de déplacements avec l'introduction de la nage sur et sous l'eau, mais aussi de quelques éléments de destruction ainsi que la possibilité de s'accrocher et de tirer sur les rebords.

Parmi les nouveautés de gameplay, on peut attendre beaucoup du nouveau système de "Gunsmith", de personnalisation d'arme. Vous aurez, en plus des dix accessoires à équiper sur vos armes, la possibilité d'en changer le receveur, c'est à dire le calibre voire même la fonction première de l'arme. Il sera donc possible de transformer un fusil d'assaut en mitraillette et vice versa. Comptez aussi sur de nouveaux accessoires et équipements pour pimper un peu les modes multijoueur, comme d'habitude.

Sauf que, pour engager les joueurs à jouer chaque année à un nouveau Call of Duty, cross-génération de console donc limité en termes d'innovation, Activision se doit (et doit au joueur) de proposer plus, toujours plus. Et le studio mastodonte l'a bien compris en multipliant les contenus dans ce nouveau Call of Duty : Modern Warfare 2. En plus du mode campagne et des différents modes multijoueurs, le jeu sera accompagné par la sortie d'un free-to-play : Warzone 2.0. Le Battle Royale incontournable se voit donc offrir une descendance, ainsi qu'un tout nouveau mode de jeu : DMZ.

DMZ est une toute nouvelle expérience proposée par Infinity Ward dans Call of Duty : Warzone 2.0. Il s'agit d'un mode de jeu multijoueur pouvant accueillir une bonne centaine de joueurs, et qui se base sur le principe des "extraction shooters". Introduits avec Escape From Tarkov, ce genre de FPS vous propose une expérience tactique ultraréaliste, où vous et votre équipe devront parcourir, fouiller, et sécuriser des objets sur une carte ouverte, en évitant les autres joueurs et les bots plus ou moins meurtriers. Un genre qui attire beaucoup de joueurs, et qui gagnerait à être démocratisé par un mode comme DMZ.

DMZ réunira donc 100 joueurs sur Al Mazrah, un nombre assez élevé pour un shooter qui se veut tactique et hardcore, et une expérience qui semble pour l'instant plus se rapprocher d'un Battle Royale. On y retrouvera bien évidemment des AIs qui patrouillent et défendent certains points d'intérêt. Aucune mention n'a été faite du système de loot et des objets à récupérer, un détail assez important dans un extraction shooter. En sachant que l'échec du mode Hazard Zone de Battlefield 2042 était dû en majorité à l'absence totale d'un système de progression gratifiant, on espère que DMZ ne tombera pas dans les mêmes écueils.

Précommandez Call of Duty Modern : Warfare 2 dès aujourd'hui pour profiter de différents avantages au moment de la sortie du jeu. Cette année, Call of Duty : Modern Warfare 2 sera proposé en 2 version, la version Standard qui comprend le jeu et l'accès à la bêta ouverte (quelques jours en avance sur consoles Playstation), et la version Vault qui possède tous les avantages de la version Standard, plus le passe de combat de la première saison du jeu, 50 niveaux, des cosmétiques et des opérateurs. Vous retrouverez l'édition Vault pour 99,99 € sur le site officiel de Call of Duty Modern Warfare 2.

Nous sommes actuellement dans un période de transition entre deux générations de consoles, et Call of Duty Modern Warfare 2 compte bien intégrer ce fait dans son offre. C'est pourquoi vous pourrez retrouver différentes versions du jeu, dont certaines qui sont des packs cross-génération. Ces jeux sont donc compatibles avec les deux générations de console, tout comme l'offre ci-dessus pour les consoles Xbox One et Xbox Series. Vous retrouverez les packs cross-génération à 79,99 €, c'est à dire au même prix que les jeux PS5 et Xbox Series.

CONFIGURATION MINIMALE

Système d'exploitation : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit Processeur : Intel Core i3-6100/Core i5-2500K ou AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i3-6100/Core i5-2500K ou AMD Ryzen 3 1200 Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470 Mémoire vive : 8 Go

: 8 Go Mémoire vidéo : 2 Go

: 2 Go DirectX : Version 12

: Version 12 Stockage : 72 Go d'espace libre (au lancement)

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Système d'exploitation : Windows 10 ou Windows 11 64 bit

: Windows 10 ou Windows 11 64 bit Processeur : Intel Core i5-6600K/Core i7-4770 ou AMD Ryzen 5 1400

: Intel Core i5-6600K/Core i7-4770 ou AMD Ryzen 5 1400 Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580 Mémoire vive : 12 Go

: 12 Go Mémoire vidéo : 4 Go

: 4 Go DirectX : Version 12

: Version 12 Stockage : 72 Go d'espace libre (au lancement)

CONFIGURATION "COMPETITIVE"

Système d'exploitation : Windows 10 64 bit ou Windows 11 64 bit

: Windows 10 64 bit ou Windows 11 64 bit Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 1800X

Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 1800X Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3060Ti ou AMD Radeon RX 5700 XT

NVIDIA GeForce RTX 3060Ti ou AMD Radeon RX 5700 XT Mémoire vive : 16 Go

: 16 Go Mémoire vidéo : 8 Go

: 8 Go DirectX : Version 12

: Version 12 Stockage : 72 Go d'espace libre (au lancement)

CONFIGURATION "ULTRA 4K"