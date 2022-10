Call of Duty Modern Warfare 2 : à quelle heure sort le jeu en France ?

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2. Plus que quelques heures nous séparent de la sortie de l'un des jeux les plus attendus de l'année 2022. L'occasion de faire le point sur quelques informations essentielles.

[Mis à jour le 27 octobre 2022 à 10h35] Call of Duty : Modern Warfare 2 sera disponible d'ici quelques heures, marquant le retour de l'une si ce n'est la plus grosse franchise du jeu vidéo sur le devant de la scène. Un opus développé par Infinity Ward et sensé s'inscrire dans la lignée du Modern Warfare de 2019, en apportant également avec lui une nouvelle version de son célèbre mode free-to-play, Warzone 2.0. En bref, deux sorties à l'importance cruciale tant pour l'industrie vidéoludique que pour les fans, et une nouvelle occasion de remplir nos longues nuits d'automne avec un peu d'action. On fait le point sur toutes les informations essentielles au sujet de Call of Duty : Modern Warfare 2 juste ci-dessous.

Si vous souhaitez faire partie des premiers joueurs à entrer sur les champs de bataille de Call of Duty : Modern Warfare 2, sachez que la sortie du jeu est prévue en deux étapes qui s'étendront sur le jeudi 27 et le vendredi 28 octobre prochain. En effet, une nouvelle fois, Activision a décidé de différencier les joueurs console et PC. Les joueurs console pourront donc découvrir le jeu légèrement en avance dès sa sortie sur PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series le jeudi 27 octobre à 19h, tandis que les joueurs PC devront patienter jusqu'au vendredi 28 octobre à 6h. Le jeu est d'ores et déjà disponible en prétéléchargement.

Modern Warfare 2 se base sur le même moteur graphique que le Modern Warfare de 2019, avec quelques innovations techniques ça et là qui n'en feront pas la copie conforme de son aîné. Sur le plan graphique, ce nouveau Call of Duty ne sera donc pas révolutionnaire, mais compte bien fournir une expérience triple A, notamment visuellement. Il ne faut pas non plus oublier qu'une nouvelle fois ce titre est cross-génération, sortant à la fois sur PS5 et Xbox Series X|S que sur PS4 et Xbox One, et doit donc s'adapter aux consoles moins performantes. Mais s'il ne sera pas une révolution visuelle à proprement parler, Call of Duty : Modern Warfare 2 compte bien proposer de l'innovation dans son gameplay.

Sans rentrer grandement dans les détails, MW2 comme on va l'appeler, vous propose de découvrir son nouveau système de Gunsmith vous permettant à la fois d'ajouter plus de dix accessoires sur votre arme et d'en modifier profondément le fonctionnement en en changeant le calibre. Mais ce n'est pas tout, de nouveaux modes de jeu plus compétitifs font leur apparition dans le mode multijoueur, comme le mode Prisoner Rescue que l'on pourrait comparer par son fonctionnement à Rainbow Six Siege.

Mais ce n'est pas tout, MW2 marque aussi l'arrivée de son premier "Extraction Shooter", le mode de jeu DMZ. Bien qu'il soit encore assez mystérieux, même quelques heures avant la sortie du jeu, le mode DMZ est défini comme une expérience tactique unique, vous plongeant dans une opération tactique à grande échelle. Vous et votre escouade devront infiltrer une zone ouverte et réaliser des missions de sabotage tout en évitant les IAs et les autres escouades de joueurs, avant de vous extraire sain et sauf. Un appel du pied aux joueurs d'Escape from Tarkov, The Cycle ou Marauders, et une expérience qui se veut plus réaliste et tactique que le reste des modes multijoueur.

DMZ est une toute nouvelle expérience proposée par Infinity Ward dans Call of Duty : Modern Warfare 2. Il s'agit d'un mode de jeu multijoueur pouvant accueillir une bonne centaine de joueurs, et qui se base sur le principe des "extraction shooters". Introduits avec Escape From Tarkov, ce genre de FPS vous propose une expérience tactique ultraréaliste, où vous et votre équipe devront parcourir, fouiller, et sécuriser des objets sur une carte ouverte, en évitant les autres joueurs et les bots plus ou moins meurtriers. Un genre qui attire beaucoup de joueurs, et qui gagnerait à être démocratisé par un mode comme DMZ.

DMZ réunira donc 100 joueurs sur Al Mazrah, un nombre assez élevé pour un shooter qui se veut tactique et hardcore, et une expérience qui semble pour l'instant plus se rapprocher d'un Battle Royale. On y retrouvera bien évidemment des AIs qui patrouillent et défendent certains points d'intérêt. Aucune mention n'a été faite du système de loot et des objets à récupérer, un détail assez important dans un extraction shooter. En sachant que l'échec du mode Hazard Zone de Battlefield 2042 était dû en majorité à l'absence totale d'un système de progression gratifiant, on espère que DMZ ne tombera pas dans les mêmes écueils.

C'est donc le studio américain Infinity Ward qui est aux commandes du développement de cette prochaine sortie. Une nouvelle assez rassurante quand on considère son pedigree en termes de jeux Call of Duty. On lui doit des épisodes très populaires comme Modern Warfare (2007) et Modern Warfare 2 (2009), mais aussi Modern Warfare (2019) et prochainement Modern Warfare 2 (2022-2023). La preuve d'une capacité indéniable à fournir d'excellents FPS à défaut de leur trouver des noms originaux. Modern Warfare 2 sera bien entendu l'occasion de retrouver les opérateurs les plus populaires du premier volet, le Capitaine Price, Ghost et tutti quanti, que l'on pourra bien sûr apercevoir dans son nouveau mode Battle Royale, Warzone 2.0.

C'est une petite bombe qu'a lâché Phil Spencer en cette première journée de septembre. Le Président Directeur Général d'Xbox a confirmé certaines suspicions quant à l'avenir des jeux Activision-Blizzard après le rachat du studio par Microsoft. Dans un article blog, Spencer a affirmé que les plus grandes licences du studio rejoindraient à terme le Xbox Game Pass. Alors non on ne parle pas d'immédiatement tout de suite, ces informations ne devraient pas concerner Call of Duty : Modern Warfare 2, mais bien du futur de cette association titanesque entre l'un des plus gros éditeurs du monde, et Microsoft, qui n'est plus à présenter.

Or, cette annonce a de quoi refroidir les joueurs Playstation, qui pourraient s'inquiéter de la disponibilité des titres Activision et Blizzard sur leurs consoles. Mais Phil Spencer a vite balayé ces inquiétudes, en affirmant que les sorties des jeux auraient en effet lieu dans le Xbox Game Pass, mais aussi et en même temps sur consoles Playstation. De quoi rassurer les avides de carré triangle croix et rond, qui pourront toujours profiter de leurs licences favorites sur leurs consoles.

Et la décision d'Xbox et de Phil Spencer semble tout à fait logique. Permettre aux abonnés Xbox Game Pass de profiter des plus grandes licences de l'histoire du jeu vidéo pourrait apporter beaucoup au service d'abonnement vidéoludique de Microsoft. L'échelle du succès de cette formule relativement récente reste encore difficile à appréhender, mais l'on sait qu'environ 30 millions de joueurs profitent des services du Xbox Game Pass. Et ce chiffre pourrait largement augmenter avec l'arrivée de Call of Duty, Overwatch et Diablo dans son catalogue.

Seulement, cet éventualité a vite embrasé la flamme de l'inquiétude chez les joueurs Sony, qui représentent on le rappelle la majeure partie des joueurs console, forçant Phil Spencer et Sony a clarifier certains points. En effet, il existe des accords entre les deux entreprises concurrentes quant à l'avenir des licences directement rachetées par Microsoft, notamment sur les questions d'exclusivité. Et selon Sony, ces accords devraient assurer la disponibilité des licences phares d'Activision-Blizzard sur les consoles Playstation encore quelques années. Des informations confirmées par le directeur d'Xbox en personne, qui montre patte blanche alors que différentes autorités de commerce international ou de concurrence commerciale sont en train de valider l'acquisition d'Activision-Blizzard dans différentes régions du monde.

Précommandez Call of Duty Modern : Warfare 2 dès aujourd'hui pour profiter de différents avantages au moment de la sortie du jeu. Cette année, Call of Duty : Modern Warfare 2 sera proposé en 2 version, la version Standard qui comprend le jeu et l'accès à la bêta ouverte (quelques jours en avance sur consoles Playstation), et la version Vault qui possède tous les avantages de la version Standard, plus le passe de combat de la première saison du jeu, 50 niveaux, des cosmétiques et des opérateurs. Vous retrouverez l'édition Vault pour 99,99 € sur le site officiel de Call of Duty Modern Warfare 2.

Nous sommes actuellement dans un période de transition entre deux générations de consoles, et Call of Duty Modern Warfare 2 compte bien intégrer ce fait dans son offre. C'est pourquoi vous pourrez retrouver différentes versions du jeu, dont certaines qui sont des packs cross-génération. Ces jeux sont donc compatibles avec les deux générations de console, tout comme l'offre ci-dessus pour les consoles Xbox One et Xbox Series. Vous retrouverez les packs cross-génération à 79,99 €, c'est à dire au même prix que les jeux PS5 et Xbox Series.