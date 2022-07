Call of Duty Modern Warfare 2 : les précommandes déjà en promotion !

Call of Duty : Modern Warfare 2 débarque en octobre prochain et vous propose déjà de le précommander contre des avantages en jeu. La bonne nouvelle, c'est que les précommandes du jeu sont en promotion !

[Mis à jour le 13 juillet 2022 à 12h16] Après avoir littéralement volé le show lors de la Summer Game Fest 2022, Call of Duty Modern Warfare 2 se dévoile par l'intermédiaire d'informations retransmises au compte-gouttes par certains insiders. On sait déjà que cette prochaine création des studios d'Infinity Ward sera accompagnée de Warzone 2.0, la prochaine itération du célèbre Battle Royale free-to-play, mais aussi du mystérieux mode DMZ, dont on apprend petit à petit les détails. Mais ce n'est pas tout, dans l'actualité du jour, Call of Duty Modern Warfare 2 est déjà disponible en précommande et en promotion sur toutes les plateformes, on vous aide à le trouver au meilleur prix possible.

Précommandez Call of Duty Modern : Warfare 2 dès aujourd'hui pour profiter de différents avantages au moment de la sortie du jeu. Cette année, Call of Duty : Modern Warfare 2 sera proposé en 2 version, la version Standard qui comprend le jeu et l'accès à la bêta ouverte (quelques jours en avance sur consoles Playstation), et la version Vault qui possède tous les avantages de la version Standard, plus le passe de combat de la première saison du jeu, 50 niveaux, des cosmétiques et des opérateurs. Vous retrouverez l'édition Vault pour 99,99 € sur le site officiel de Call of Duty Modern Warfare 2.

Call of Duty Modern Warfare II PS5 Neuf à partir de 64,90 € Amazon 79,99 € 64,99 € Voir

Leclerc 64,90 € Voir

Rakuten 76,99 € Voir

Cdiscount 79,99 € Voir

Fnac 79,99 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

Call Of Duty Modern Warfare II XBOX SERIES X Neuf à partir de 64,90 € Amazon 79,99 € 64,99 € Voir

Leclerc 64,90 € Voir

Rakuten 76,99 € Voir

Cdiscount 79,99 € Voir

Fnac 79,99 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

Nous sommes actuellement dans un période de transition entre deux générations de consoles, et Call of Duty Modern Warfare 2 compte bien intégrer ce fait dans son offre. C'est pourquoi vous pourrez retrouver différentes versions du jeu, dont certaines qui sont des packs cross-génération. Ces jeux sont donc compatibles avec les deux générations de console, tout comme l'offre ci-dessus pour les consoles Xbox One et Xbox Series. Vous retrouverez les packs cross-génération à 79,99 €, c'est à dire au même prix que les jeux PS5 et Xbox Series.

Si l'on se penche un peu plus sur ces images, difficile de ne pas se rappeler la campagne intense et révolutionnaire de Call of Duty Modern Warfare (2019). Un assaut militaire en haute mer a de quoi impressionner, malgré le fait que le jeu colle toujours à son moteur graphique depuis trois ans. On retrouve quelques innovations notamment au niveau de la physique des objets sur l'eau, mais ces images nous assurent plutôt un Call of Duty solide plus que révolutionnaire. On fêtera aussi bien évidemment le retour du Capitaine Price et de ses collègues dans cette campagne musclée tournée autour des enjeux du monde moderne.

Commençons ces quelques lignes par confirmer que ce dont il est question ici n'en est toujours qu'au stade de rumeurs et que rien n'a encore été officiellement été annoncé par Infinity Ward ou Activision. Bien que Tom Henderson possède des sources très bien informées et ait vu ses inférences très souvent confirmées, il n'en reste pas moins un journaliste (respecté) et non le Community Manager d'Activision Blizzard. Dans son article pour Tryhard, le britannique commence par démentir les rumeurs selon lesquelles le mode DMZ serait une sortie free-to-play en marge de Call of Duty : Modern Warfare 2, un peu à la manière de Warzone. En effet, des sources proches d'Infinity Ward ont confirmé que le mode DMZ serait lancé en même temps que le jeu, et intégré dans ses diverses expériences multijoueur. Il faudra donc acheter Call of Duty : Modern Warfare 2 pour y jouer.

Pour ce qui est de la nature même du gameplay de DMZ, certaines rumeurs l'ont vite comparé à un shooter hardcore basé sur l'extraction, similaire à Escape from Tarkov. Encore une fois, Henderson à infirmé ces rumeurs en stipulant que, oui, le jeu serait similaire au populaire FPS tactique russe par son principe de mission / extraction, mais que DMZ ne sortira probablement pas aussi complet que son homologue d'Europe de l'est. Il s'agirait en réalité plutôt de "l'un des modes multijoueur du jeu" et non d'une expérience autonome complète à la manière d'un Warzone. Le choix d'Infinity Ward serait plutôt de construire l'expérience DMZ avec le temps et avec les joueurs. Une décision que l'on peut comprendre, étant donné le fiasco du mode Hazard Zone de Battlefield 2042 (bien que l'échec du mode HZ était plutôt dû à l'absence d'un système de récompenses viable, et plus généralement de contenu dans un Battlefield 2042 plus que très moyen).

C'est donc le studio américain Infinity Ward qui est aux commandes du développement de cette prochaine sortie. Une nouvelle assez rassurante quand on considère son pedigree en termes de jeux Call of Duty. On lui doit des épisodes très populaires comme Modern Warfare (2007) et Modern Warfare 2 (2009), mais aussi Modern Warfare (2019) et prochainement Modern Warfare 2 (2022-2023). La preuve d'une capacité indéniable à fournir d'excellents FPS à défaut de leur trouver des noms originaux. Modern Warfare 2 sera bien entendu l'occasion de retrouver les opérateurs les plus populaires du premier volet, le Capitaine Price, Ghost et tutti quanti, que l'on pourra bien sûr apercevoir dans son nouveau mode Battle Royale, Warzone 2. C'est d'ailleurs Warzone 2 qui est au centre des attentions en ce moment puisque l'insider et journaliste Tom Henderson a relayé des premiers croquis de la carte du prochain Battle Royale.

Si vous souhaitez observer la carte de Warzone 2, n'hésitez pas à consulter l'article original de Tom Henderson :

Here's what the new Warzone 2 map looks like, including where all the POIs are located! :)



Exclusive via @TryHardGuides https://t.co/hY9yODdszy — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 25, 2022

Modern Warfare 2 a enfin une date de sortie officielle ! Elle est fixée pour le 28 octobre prochain. Une nouvelle fois, jeu sortira sur les deux générations de consoles, et sur PC. On le retrouvera donc bien sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Une bonne nouvelle pour tout ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'acheter l'une des rares consoles next-gen en rayon, une moins bonne pour les progrès techniques du jeu. Ces derniers risquent d'être assez limités, ralentis par une génération de console plus ancienne et aux capacités réduites face à leurs contreparties next-gen. Un choix justifié pour Activision qui ne peut pas se permettre de mettre de côté l'immense masse de joueurs PS4 et Xbox One.