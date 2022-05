Deep Rock Galactic ne se lance pas ? Nos solutions aux crashs et aux bugs

Du danger, des l'obscurité, des nains. Deep Rock Galactic est bien parti pour s'implanter dans le paysage du gaming pendant un long moment. Mais la petite pépite de Ghost Ship Games peut parfois s'avérer capricieuse. On vous donne un coup de main.

Deep Rock Galactic est un projet parti de pas grand chose, d'un petit studio de développement danois ayant l'appui de son éditeur Coffee Stain Studios. Seulement, il semblerait que l'éditeur à la tache de café ait le flair pour les petits prodiges, car tout comme Valheim, Deep Rock s'est imposé comme un essentiel de votre bibliothèque de jeu. Ce petit jeu est vite devenu grand, proposant aujourd'hui une expérience digne des plus gros jeux-service. Mais, parfois, l'architecture très simple de ce jeu d'aventure et de minage en coopération peut s'avérer plus...complexe. Pour vous aider dans vos problèmes, on vous liste quelques astuces pour bien faire tourner Deep Rock Galactic.

Vérifiez les fichiers du jeu

C'est une étape essentielle pour tous les jeux lancés depuis Steam. La plateforme de jeu de Valve peut parfois vous jouer des tours, notamment lors du téléchargement et de l'installation simultanés du jeu. Il existe toujours une possibilité pour que votre titre n'ait pas été correctement installé. Pour vérifier l'installation de votre jeu sur Steam rien de plus simple :

Rendez-vous dans votre bibliothèque de jeux

Effectuez un clic droit sur Deep Rock Galactic

Cliquez sur "Propriétés" puis sur "Fichiers locaux"

Cliquez sur "Vérifier l'intégralité des fichiers du jeu"

Installez et mettez à jour DirectX

DirectX est un peu la charpente du jeu sur les ordinateurs Windows. Il s'agit d'une suite logicielle nécessaire au bon fonctionnement d'une quantité astronomique de programmes. Habituellement installé en même temps qu'un jeu tiers, il peut disparaître de votre ordinateur en cas de formatage complet. Or, pour lancer Deep Rock Galactic, vous aurez également besoin de DirectX. Vous pouvez télécharger DirectX directement sur cette page. Une fois téléchargé, installez DirectX et vous pourrez lancer la plupart des jeux du moment, dont Deep Rock. Au moment du lancement du jeu, n'hésitez pas à utiliser DirectX 11, plus ancien et plus stable que DirectX 12.

Mettez à jours vos pilotes de carte graphique

Tous les jeux vidéo ou presque nécessitent le bon fonctionnement de la carte graphique de votre ordinateur. Or, cette dernière a besoin de pilotes à jour pour fonctionner efficacement. Bien que Deep Rock ne soit pas le plus gourmand de tous les jeux disponibles, il requiert tout de même une carte graphique en bonne santé pour fonctionner efficacement. Si vous ne parvenez pas à lancer le jeu, ou si vous constater de grosses chutes de framerate en jouant (les images par seconde en jeu sont très faibles), il vous faut absolument mettre à jour les pilotes de votre carte graphique. La manipulation est différente que votre CG soit de marque Nvidia ou AMD.

Pour connaître votre carte graphique, rien de plus simple, rendez-vous dans le Gestionnaire des tâches de votre ordinateur (Ctrl+Alt+Suppr) puis dans l'onglet Performance. Vous trouverez le nom de votre Carte Graphique dans l'onglet GPU 0. Une fois que vous connaissez la marque de votre Carte Graphique, rendez-vous à l'une des deux adresses ci-dessous pour mettre à jour vos pilotes graphiques :