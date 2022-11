Call of Duty Warzone 2.0 : quelle date de sortie pour DMZ et Warzone ?

Modern Warfare 2 s'impose peu à peu comme le nouveau phénomène du monde vidéoludique, tandis que son free-to-play, Warzone 2.0 est prévu pour dans quelques jours. On fait le point sur les infos clés de cette sortie 100% gratuite.

[Mis à jour le 7 novembre 2022 à 12h16] Call of Duty : Modern Warfare 2 rafle la mise et marque le démarrage le plus prolifique de l'histoire de la franchise en générant pas moins de 800 millions de dollars en trois jours. Un succès monstrueux pour la célèbre licence de FPS et un nouvel opus salué par la presse pour sa justesse à défaut d'innovations extraordinaires. Or, tout comme pour le Modern Warfare paru en 2019, Modern Warfare 2 sera accompagné d'un jeu standalone entièrement free-to-play, Warzone 2.0, visant à proposer une nouvelle expérience Battle Royale aux joueurs du monde entier. Une sortie entièrement gratuite qui nous présentera aussi un mode de jeu inédit, l'extraction shooter DMZ. Date de sortie, contenu, nouveautés... Notre résumé des informations à ne pas manquer c'est juste ci-dessous.

Warzone 2.0 est intiment lié à Call of Duty : Modern Warfare 2, le dernier titre d'Activision ayant posé les bases du gameplay du nouveau Battle Royale, notamment sur le plan du moteur graphique et du contenu. Si Modern Warfare 2 est d'ores et déjà disponible, et fait un carton d'ailleurs, il faudra attendre encore quelques jours avant de découvrir les modes Warzone 2.0 et DMZ. Le free-to-play est en effet prévu pour le 16 novembre prochain, date qui coïncidera avec le début de sa première saison de contenu multijoueur, et de celle de Modern Warfare 2. Warzone 2.0 sera disponible gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Warzone 2.0 vous propose une expérience Battle Royale tout ce qu'il y a de plus classique, qui ne devrait pas vous sembler très différente de Warzone premier du nom. Ce qui devrait vous sembler totalement différent en revanche, c'est le mode DMZ (zone démilitarisée en français), un tout nouveau mode de jeu lancé aux côtés de Warzone 2.0 qui proposera une expérience proche des Extraction Shooters les plus populaires. Comprenez, survivre dans une zone hostile en remplissant des objectifs avant de vous extraire sain et sauf. De quoi satisfaire les amateurs de shooters hardcore et apporter un peu plus de réalisme dans la licence Call of Duty. Le mode de jeu sera disponible le 16 novembre prochain également.

C'est Tom Henderson qui a une fois de plus ouvert le bal des discussions autour de Warzone 2 aujourd'hui. L'insider écossais a publié un article pour son journal TryhardGuides nous révélant toutes les informations qu'il a pu glaner autour de la carte de Warzone 2. En commençant par son nom, "Al Mazrah". Cette carte située au Moyen-Orient comprendra 18 points d'intérêt, du simple village en ruine à une immense forteresse en passant par un système de caves alambiqué. De quoi imaginer de longues heures de jeu dans la carte qui sera en quelques sortes la Verdansk de Warzone 2.

Mais ce n'est pas tout, on l'attendait lors de la conférence Call of Duty Next, Warzone 2.0 nous a été présenté en détail. Un joli cadeau d'Infinity Ward qui a invité 200 streamers et influenceurs pour la première partie de Warzone 2.0 de l'histoire. On a pu y découvrir la carte "Al Mazrah", confirmant les dires de Tom Henderson, une carte désertique et industrielle, comprenant aussi des villages, des montagnes, et toute la diversité qui est nécessaire pour une excellente carte de Battle Royale. Elle sera aussi la plus grande carte jamais créée par Infinity Ward, et pourra accueillir 200 joueurs s'il vous plait.

Warzone 2.0 ne sera pas une révolution graphique par rapport à son prédécesseur, mais il compte bien approfondir certains éléments de son gameplay. En apportant diverses innovations notamment au niveau des déplacements, de la personnalisation d'arme et des gadgets, le jeu compte se démarquer de son aîné et offrir aux joueurs une expérience de Battle Royale complète, reprenant le meilleur de ses concurrents et de ses précédentes itérations. En plus de cela, Infinity Ward offre de nombreuses améliorations de qualité de vie, et n'a toujours pas mentionné l'existence d'un SBMM. A suivre.

Nouveaux mouvements : le succès d'Apex Legends a peut être fait réfléchir Infinity Ward de ce côté là, mais le studio a choisi d'intégrer de nouvelles possibilités de mouvement dans Warzone 2.0. Les opérateurs auront la possibilité de plonger, de rester accrochés à un rebord, le tout en tirant bien évidemment.

Nouveaux gadgets : une caméra tactique, une charge qui perce les murs, un leurre, une bombe électromagnétique... Si vous l'imaginez, Warzone 2.0 l'aura. Infinity Ward n'a pas hésité à nous présenter certains des nouveaux gadgets qui rythmerons le gameplay de son futur Battle Royale, et on espère qu'il y aura de quoi concurrencer l'éternel capteur cardiaque.

Nouvelle personnalisation d'armes : Modern Warfare 2 apporte avec lui un nouveau système de Gunsmith, permettant d'ajouter plus d'accessoires sur ses armes.

Combat sous-marin : si un orteil mouillé était fatal dans Warzone, Warzone 2.0 compte bien intégrer le combat sous-marin à sa formule. Les opérateurs auront donc la possibilité de nager sous l'eau à des profondeurs différentes, et même de tirer. La balistique des balles sera bien entendu influencée par la résistance de l'eau.

Véhicules revisités : les véhicules occupent une part importante de Warzone, et Infinity Ward compte bien capitaliser là-dessus. Le studio affirme avoir améliorer les possibilités d'interaction avec les véhicules, en permettant au joueur de monter sur le toit ou de tirer depuis une fenêtre. Les pneus pourront aussi être détruits et réparés, et la physique des véhicules a été améliorée.

Chat de proximité : le jeu intégrera également un système de chat vocal de proximité, vous permettant de charrier allègrement vos ennemis planqués au premier étage d'une maison avant de leur jeter un pain de C4.

Multiples cercles de proximité : pour la première fois dans la courte histoire des Battle Royale, le cercle de jeu pourra se diviser en plusieurs zones. Bien entendu, ces zones se réuniront en extrême fin de partie pour déterminer une équipe gagnante.

Strongholds : certaines zones seront peuplées d'IA agressives, qui permettront aux joueurs qui souhaite risquer leur discrétion ou leur vie de récupérer du loot plus rare.

Goulag : le Goulag, pilier de l'expérience Warzone, se voit profondément modifié. Il opposera désormais deux équipes de deux joueurs dans un combat pour rejoindre leurs équipes respectives.

Bien entendu, ces différentes additions vont permettre à Warzone 2.0 de nous proposer des moments "bac à sable" inédits. Les nouvelles possibilités de mouvement offrent différentes options quant à l'approche d'un combat, et offrent au joueur le sentiment de liberté qui avait fait le succès de Warzone à ses début. Entre les nouveaux gadgets, les interactions en véhicule, le combat sous-marin, Warzone 2.0 pourrait bien retrouver ce petit grain de folie et d'inattendu qui a tant servi à son prédécesseur. A défaut de proposer des innovations graphiques incroyables (ce qui est une bonne nouvelle pour les consoles d'ancienne génération et les PC plus modestes) Warzone 2.0 semble bien parti pour reconquérir le royaume des Battle Royale.

Warzone c'est trois années de succès pour autant de titres Call of Duty différents. Entre Modern Warfare (2019), Cold War (2020) et Vanguard (2021) il existe une énorme différence technique notamment due à la différence de moteur graphique. Parallèlement, Warzone a dû s'adapter à l'intégration des assets de ces trois jeux et de leur moteur graphique, passant parfois par de longues périodes de difficultés technique, et souffrant d'une discontinuité au niveau des éléments de gameplay. Il est vrai que combiner guerre moderne, Guerre Froide et Seconde Guerre mondiale, ça peut vitre rendre le jeu confus, techniquement et spirituellement. Or, la bonne nouvelle c'est que Warzone 2.0 et Modern Warfare 2 vont partager le même moteur graphique, qui sera par la suite adapté aux prochains titres de la licence.

Nouveau point de départ

Qui dit nouveau Warzone dit aussi nouveau point de départ pour tous les joueurs. Infinity Ward a insisté vouloir proposer un "gameplay innovant" à ses joueurs, une intention rendue possible par les nouvelles fonctionnalités techniques de Call of Duty Modern Warfare 2. Warzone 2.0 sera donc à proprement parler un Battle Royale inédit, avec un nouveau système de progression et un gameplay plus poussé que celui de son prédécesseur. Il ne pourra donc pas intégrer tout le contenu de Warzone, ce qui signifie un retour à zéro pour tout le monde. Une bonne nouvelle pour les néophytes, une moins bonne pour les vétérans qui ne verront plus les fruits de leur progression acharnée en jeu au cours de ces trois dernières années. D'un point du vue du genre Battle Royale, un nouveau départ est plutôt une bonne chose. Difficile de ne pas considérer les premiers mois d'un nouveau titre de ce genre comme les meilleurs de son existence, là ou le skill-based matchmaking ne souffre pas trop de soucis d'équilibrage, et où la multitude de nouveaux joueurs créée des lobbys agréables et équilibrés.

C'est une question qui reste légitime, étant donné la complexité des produits Call of Duty, et leur multiplicité. Mais comme son prédécesseur, Warzone 2.0 sera entièrement gratuit. Un format free-to-play qui a particulièrement réussi à Warzone premier du nom, en faisant pendant près de deux ans le Battle Royale le plus joué de tous les temps avec 125 millions de joueurs actifs par mois. Depuis, la base de joueurs du jeu a diminué de 60%, un phénomène assez courant chez les Battle Royale après quelques années d'existence, en raison d'un matchmaking parfois très dur, et de méta difficiles à suivre si l'on ne possède pas le bon jeu Call of Duty pour améliorer telle ou telle arme. Et pour Warzone 2.0, le format restera le même, avec un free-to-play standalone lié à la progression dans le jeu payant annuel Call of Duty, donnant encore une fois l'avantage aux joueurs possédant Modern Warfare 2 dès sa sortie.