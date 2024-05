Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 17 mai 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour ce dernier tirage Euromillions de la semaine, 17 millions d'euros étaient en jeu. Voici les résultats !

La semaine touche à sa fin et alors que chacun envisage déjà ses activités du week-end, la Française des jeux proposait un nouveau tirage de l'Euromillions. Au programme : une cagnotte de 17 millions d'euros. Une belle somme, même si les habitués de ce jeu hasard l'ont sans doute jugée "inintéressante". Et pour cause, 17 millions d'euros constituent le plus petit gros lot qui puisse être mis en jeu à un tirage de l'Euromillions. Bien loin derrière les quelque 250 millions d'euros que peut atteindre dans ses grandes heures le jackpot ! Quoi qu'il en soit, le tirage a eu lieu et les résultats de l'Euromillions sont désormais disponibles :

Tirage du 17/05/2024 18 - 31 - 32 - 41 - 46 Etoiles : 1 - 10

MyMillion : HI 545 7650

Selon le détail de la répartition des gains, on sait que les personnes les plus chanceuses ayant tenté leur chance au tirage de l'Euromillions en France ont réussi à remporter 47 699,40 euros en cochant les cinq bons nombres, mais pas les deux bons numéros étoile ce vendredi. Quatre autres grilles ont également permis à leurs propriétaires de remporter 1 782,80 euros et pas moins de 101 quelque 187,80 euros. Prochain rendez-vous, mardi. Vingt-six millions d'euros seront remis en jeu.