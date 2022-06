Warzone 2.0 : le Battle Royale s'offre sa révolution

En perte de vitesse après plus de trois années de domination totale, Call of Duty Warzone s'offre un petit coup de polish avec l'arrivée prochaine de Call of Duty Modern Warfare 2 et de Warzone 2.0. Le Battle Royale promet de nombreuses nouveautés que l'on vous détaille ci-dessous.

[Mis à jour le 10 juin 2022 à 14h04] Après une conférence d'une heure et demie et un trailer plus une séquence de gameplay au Kickoff Live de la Summer Game Fest, le futur de la licence Call of Duty se dessine de plus en plus clairement. On a pu en apprendre plus sur Call of Duty : Modern Warfare 2, la sortie annuelle d'Activision, mais aussi sur Warzone 2.0, le tout nouveau Battle Royale qui l'accompagnera. Difficile en effet de passer à côté du jeu qui a le plus marqué ces trois dernières années, en dominant le genre grâce à sa playerbase gigantesque et son perfectionnement du jeu-service. Sauf que depuis quelques mois, Warzone accuse le coup, peinant à endiguer l'hémorragie de joueurs qui entache ses statistiques (plus de 60 millions en moins annoncés ces dernières semaines). Le jeu mériterait bien un petit rafraîchissement, et Warzone 2.0 pourrait bien s'en charger.

Quelles sont les nouveautés de Warzone 2.0 ?

C'est au cours d'une présentation récente de plus d'1h30 que l'on a pu en apprendre plus sur Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2.0. Modern Warfare 2 sera la suite du Modern Warfare de 2019 et sera accompagné peu après sa sortie par un tout nouveau Battle Royale : Warzone 2.0. Oui, car le Battle Royale devrait couper les ponts avec son prédécesseur, et intégrer de toutes nouvelles mécaniques et fonctionnalités propre au nouveau Modern Warfare 2. Par ailleurs, c'est Infinity Ward qui remplace Raven Software Games aux commandes de ce futur Battle Royale, et le studio nous a déjà listé certaines de ses plus grosses innovations de gameplay :

Nouveaux mouvements : le succès d'Apex Legends a peut être fait réfléchir Infinity Ward de ce côté là, mais le studio a choisi d'intégrer de nouvelles possibilités de mouvement dans Warzone 2.0. Les opérateurs auront la possibilité de plonger, de rester accrochés à un rebord, le tout en tirant bien évidemment.

Nouveaux gadgets : une caméra tactique, une charge qui perce les murs, un leurre, une bombe électromagnétique... Si vous l'imaginez, Warzone 2.0 l'aura. Infinity Ward n'a pas hésité à nous présenter certains des nouveaux gadgets qui rythmerons le gameplay de son futur Battle Royale, et on espère qu'il y aura de quoi concurrencer l'éternel capteur cardiaque.

Combat sous-marin : si un orteil mouillé était fatal dans Warzone, Warzone 2.0 compte bien intégrer le combat sous-marin à sa formule. Les opérateurs auront donc la possibilité de nager sous l'eau à des profondeurs différentes, et même de tirer. La balistique des balles sera bien entendu influencée par la résistance de l'eau.

Véhicules revisités : les véhicules occupent une part importante de Warzone, et Infinity Ward compte bien capitaliser là-dessus. Le studio affirme avoir améliorer les possibilités d'interaction avec les véhicules, en permettant au joueur de monter sur le toit ou de tirer depuis une fenêtre. Les pneus pourront aussi être détruits et réparés.

Bien entendu, ces différentes additions vont permettre à Warzone 2.0 de nous proposer des moments "bac à sable" inédits. Les nouvelles possibilités de mouvement offrent différentes options quant à l'approche d'un combat, et offrent au joueur le sentiment de liberté qui avait fait le succès de Warzone à ses début. Entre les nouveaux gadgets, les interactions en véhicule, le combat sous-marin, Warzone 2.0 pourrait bien retrouver ce petit grain de folie et d'inattendu qui a tant servi à son prédécesseur. A défaut de proposer des innovations graphiques incroyables (ce qui est une bonne nouvelle pour les consoles d'ancienne génération et les PC plus modestes) Warzone 2.0 semble bien parti pour reconquérir le royaume des Battle Royale.

Moteur graphique unifié

Warzone c'est trois années de succès pour autant de titres Call of Duty différents. Entre Modern Warfare (2019), Cold War (2020) et Vanguard (2021) il existe une énorme différence technique notamment due à la différence de moteur graphique. Parallèlement, Warzone a dû s'adapter à l'intégration des assets de ces trois jeux et de leur moteur graphique, passant parfois par de longues périodes de difficultés technique, et souffrant d'une discontinuité au niveau des éléments de gameplay. Il est vrai que combiner guerre moderne, Guerre Froide et Seconde Guerre mondiale, ça peut vitre rendre le jeu confus, techniquement et spirituellement. Or, la bonne nouvelle c'est que Warzone 2.0 et Modern Warfare 2 vont partager le même moteur graphique, qui sera par la suite adapté aux prochains titres de la licence.

Nouveau point de départ

Qui dit nouveau Warzone dit aussi nouveau point de départ pour tous les joueurs. Infinity Ward a insisté vouloir proposer un "gameplay innovant" à ses joueurs, une intention rendue possible par les nouvelles fonctionnalités techniques de Call of Duty Modern Warfare 2. Warzone 2.0 sera donc à proprement parler un Battle Royale inédit, avec un nouveau système de progression et un gameplay plus poussé que celui de son prédécesseur. Il ne pourra donc pas intégrer tout le contenu de Warzone, ce qui signifie un retour à zéro pour tout le monde. Une bonne nouvelle pour les néophytes, une moins bonne pour les vétérans qui ne verront plus les fruits de leur progression acharnée en jeu au cours de ces trois dernières années. D'un point du vue du genre Battle Royale, un nouveau départ est plutôt une bonne chose. Difficile de ne pas considérer les premiers mois d'un nouveau titre de ce genre comme les meilleurs de son existence, là ou le skill-based matchmaking ne souffre pas trop de soucis d'équilibrage, et où la multitude de nouveaux joueurs créée des lobbys agréables et équilibrés.

Activison et Infinity Ward ont été très clairs sur la date de sortie de Call of Duty : Modern Warfare 2, qui sera disponible le 28 octobre prochain, mais moins sur celle de Warzone 2.0. Les discussions ont fait état d'une sortie postérieure à celle du jeu principal, pour une durée qui pourrait aller de quelques semaines jusqu'à plusieurs mois. Etant donné le contexte actuel et l'influence toujours palpable de la pandémie de coronavirus sur le milieu, on table plutôt sur un lancement début 2023. Bien entendu, Warzone 2.0 sortira sur toutes les plateformes sur lesquelles sortira Modern Warfare 2, c'est à dire sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.