Soldes Steam : Battlefield, Assasin's Creed... Les meilleures promos

Steam a aussi débuté ses soldes d'été, une période de promotions exclusivement dédiée aux joueurs PC et VR. On y retrouve de très belles offres sur certaines des plus grosses sorties de ces derniers mois.

[Mis à jour le 27 juin 2022 à 13h40] Avec plus de 150 millions d'utilisateurs, Steam est de très loin la plus grande plateforme de jeu du marché. C'est pourquoi les Steam Summer Sales (Soldes d'été de Steam) sont toujours un petit évènement pour le monde du gaming. On y retrouve de très belles offres qui n'épargnent pas les plus gros jeux du moment. A noter que cette année, Ubisoft et EA n'ont pas hésité à proposer des réductions sur leurs licences les plus populaires. L'occasion d'étoffer votre bibliothèques avec les tous derniers Assassin's Creed, Battlefield, ou encore Tomb Raider, Dying Light et bien d'autres triple A à prix réduits. On vous a réuni les offres les plus intéressantes de la semaine.

Les promotions Steam sur les jeux de fantaisie

Pour tous ceux qui souhaitent passer un peu de temps loin de leur quotidien, dans des mondes fantastiques et mystérieux, parfois pas toujours accueillants et parfois très sympathiques, Steam vous propose plusieurs titres en promotion cette semaine. On y retrouve de grosses licences, comme le dernier volet des Borderlands, le chef d'oeuvre de From Software Sekiro : Shadows Die Twice, le fameux God of War porté récemment sur PC et bien d'autres. Mais ce n'est pas tout, quelques petites pépites, jeunes et plus anciennes sont aussi proposées à prix réduit, comme Valheim et les grands classiques Tomb Raider, The Witcher 3 et Skyrim. La liste :

Sekiro : 59.99 29.99 €

29.99 € Tiny Tina's Wonderland : 59.99 47.99 €

47.99 € God of War : 49.99 39.99 €

39.99 € Final Fantasy 7 Remake Intergrade : 79.99 56.79 €

56.79 € Skyrim : 39.99 13.19 €

13.19 € The Witcher 3 : 29.99 5.99 €

5.99 € Hollow Knight : 14.99 7.49 €

7.49 € Valheim : 16.79 11.75 €

11.75 € Hades : 20.99 12.59 €

12.59 € Red Dead Redemption 2 : 59.99 29.99 €

29.99 € Shadow of the Tomb Raider : 89.96 13.05 €

13.05 € Rise of the Tomb Raider : 29.99 5.99 €

5.99 € Tomb Raider : 17.99 2.69 €

Les promotions Steam sur les RPG

Incontestablement populaires depuis maintenant plusieurs décennies, les jeux de rôles sont aussi à la fête pendant les soldes d'été de Steam. Plusieurs grands jeux solo sont en promotion, ainsi que certains des plus gros titres MMORPG sur PC. Parmi les offres les plus alléchantes, on retrouve Cyberpunk 2077 en promotion à -50 %, tout en sachant que le jeu a reçu de nombreux patchs depuis sa sortie et se retrouve aujourd'hui dans une excellente position pour vous propose une aventure hors du commun. Vous pourrez aussi trouver The Elder Scrolls Online à près de -70%, parmi d'autres offres, dont de grosses réduction sur les jeux Assassin's Creed.

Cyberpunk 2077 : 59.99 29.99 €

29.99 € The Elder Scrolls Online :​​ 19.99 5.99 €

5.99 € Horizon Zero Dawn : 49.99 24.99 €

24.99 € Fallout 4 : 19.99 7.99 €

7.99 € Monster Hunter World : 29.99 14.99 €

14.99 € Yakuza Like a Dragon : 59.99 26.99 €

26.99 € Assassin's Creed Odyssey : 59.99 14.99 €

14.99 € Assassin's Creed Origins : 59.99 11.99 €

11.99 € For Honor 14.99 5.99 €

5.99 € New World : 39.99 23.99 €

Les promotions Steam sur les jeux coop

Jouer seul c'est toujours bien, mais à plusieurs c'est souvent mieux. Les soldes Steam concernent aussi différents titres stars quand il s'agit de profiter d'un moment ludique entre amis. Cet été, vous pourrez retrouver certains des succès les plus récents de la plateforme en promotion, comme l'incontournable V Rising, mais aussi l'excellent Dying Light 2 Stay Human. Les plus grands classiques du genre ne sont évidemment pas laissés de côté, comme Dead by Daylight, Rust ou encore The Forest.

V Rising : 19.99 17.99 €

17.99 € Dead by Daylight : 19.99 7.99 €

7.99 € The Forest : 16.79 4.19 €

4.19 € Rust : 39.99 19.99 €

19.99 € Raft : 19.99 16.99 €

16.99 € Dying Light 2 : 59.99 39.99 €

Les promotions Steam sur les jeux d'horreur

Rien de tel pour épicer une soirée entre amis qu'une petite séance de jeu d'horreur. Parmi les catégories les plus populaires du moment, les jeux d'horreur ont tendance à souvent occuper le centre des attentions, proposant bien souvent une expérience aussi terrifiante que grisante, et parfois très amusante. A ne pas oublier que certains des plus grands classiques du monde vidéoludique sont à l'origine des jeux d'horreur, et que leurs successeurs n'hésitent pas à pousser le bouchon plus loin dans le domaine de l'épouvante. On retrouve en promotion sur Steam différents grands classiques de l'épouvante :

Resident Evil Village : 59.99 29.99 €

29.99 € Metro Exodus : 29.99 9.89 €

9.89 € Phasmophobia : 11.59 9.27 €

9.27 € Inscryption : 19.99 13.99 €

13.99 € Half Life Alyx (VR) : 49.99 24.99 €

24.99 € DayZ : 39.99 23.99 €

Les promotions Steam sur les FPS

Difficile de parler jeu vidéo sans parler des jeux de tir. Les FPS sont une catégorie essentielle dans le divertissement vidéoludique, permettant l'essor de certaines des plus grandes franchises de l'histoire du medium. Pendant les soldes d'été de Steam, vous pourrez évidemment apercevoir quelques grands noms du genre en promotion, parmi lesquels on retrouve Arma, Insurgency, Hunt Showdown ou encore Sniper Elite. Pour les amateurs de shooters un peu plus tactique, on retrouve aussi de belles offres sur Pavlov, Rainbow Six Siege ou encore Battlefield 2042.

Battlefield 2042 : 59.99 29.99 €

Battlefield 1 Revolution : 39.99 9.99 €

Battlefield 5 : 49.99 14.99 €

Battlefield 3 Premium Edition : 39.99 7.99 €

Battlefield 4 Premium Edition : 39.99 9.99 €

Arma 3 : 27.99 6.99 €

6.99 € Pavlov : 20.99 8.39 €

8.39 € Hunt Showdown : 39.99 19.99 €

19.99 € Call of Duty WW2 : 59.99 19.79 €

19.79 € Titanfall 2 : 29.99 4.79 €

Etoffez votre bibliothèque de jeux cette été avec les incontournables Summer Steam Sales.