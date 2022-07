Découvrez les éditions collectors de God of War Ragnarök

Sony fait encore une nouvelle fois fort en ce début d'été en nous annonçant la date de sortie officielle de God of War : Ragnarök. L'exclusivité PS4 et PS5 s'annonce par un trailer musclé, et nous propose de découvrir ses éditions collector.

Kratos est de retour pour jouer aux dieux d'Asgard des mauvais tours. Après sa rencontre musclée avec Baldur et ses compères dans l'excellentissime God of War de 2018, notre spartiate favori revient dans God of War : Ragnarök, la suite tant attendue de l'exclusivité star des consoles Sony. Une sortie annoncée il y a un peu plus de quatre ans et dont la date officielle d'arrivée sur nos consoles nous a enfin été révélée ce mercredi. Kratos et son fils Atreus repartent en quête de vérité dans les neufs royaumes en novembre prochain. Une sortie extrêmement attendue par les fans, dont certains sont même allés jusqu'à menacer son studio, Sony Santa Monica, suite au report de certaines annonces il y a un peu plus d'une semaine. En bref, God of War : Ragnarök est un sujet chaud à l'intrigue glaciale. On vous dit tout à son sujet.

Trente petites secondes, c'est tout ce que Sony nous a laissé ce mercredi pour nous révéler la date de sortie de God of War : Ragnarök. Mais vous connaissez l'adage, la taille ça ne compte pas, surtout pas quand on annonce une information attendue des fans depuis plus de 48 mois. Pendant ces courtes séquences d'images de synthèse, on peut apercevoir Kratos et Atreus aux prises avec les maléfiques et colériques Draugrs. Quelques images plus tard, nos deux héros se retrouvent face à un loup géant, qui pourrait bien être nul autre que Fenrir, fils du dieu Loki qui semble être au cœur de l'intrigue de cette suite épique. On vous laisse découvrir les images du trailer Père & Fils :

Mais on va pas se le cacher, le sujet principal du jour c'est bien l'annonce d'une date de sortie pour le petit protégé de Sony Santa Monica. God of War : Ragnarök sortira le 9 novembre 2022, directement sur Playstation 5 et sur Playstation 4. De quoi ravir les détenteurs de la nouvelle console de Sony, mais aussi tous les malchanceux qui n'ont pas eu encore le temps, l'envie ou l'occasion de mettre la main sur la PS5, en rupture de stock depuis sa sortie en novembre 2020. Mais ce n'est pas, en plus de l'annonce d'une date de sortie, le jeu nous a aussi présenté ses quatre différentes éditions, que l'on pourra précommander dès le 15 juillet prochain.

Outre l'annonce d'une date de sortie, ce sont les éditions collector qui ont attiré l'attention des fans ce mercredi. Quatre éditions du jeu et leurs divers avantages qui risquent bien d'aller titiller les collectionneurs et les fans les plus férus de l'univers de God of War. Attention, ces éditions comprennent toutes des versions dématérialisées du jeu.

On y retrouve l'édition "Launch" Standard du jeu, qui correspond à une simple précommande du jeu et qui sera accompagnée d'un skin "Risen Snow" pour Kratos et Atreus :

God of War Launch edition © Sony

L'édition Digital Deluxe, qui proposera une autre armure pour nos deux compères, la bande-son du jeu et un artbook du jeu :

God of War Digital Deluxe © Sony

L'édition Collector qui comprend des bonus physiques en plus des avantages de l'édition Digital Deluxe comme un Steelbook, deux figurines en bois taillé, un set de dés de nain et une réplique de Mjölnir, le fameux marteau de Thor :

God of War Collector Edition © Sony

Et enfin, pour les plus férus des collectionneurs, l'édition "Jötnar", qui est en somme une version amplifiée de l'édition Collector, comprenant tout son contenu avec en plus une carte du monde, un anneau, des pins et un vinyle de la BO du jeu :