Horaires, jeux prévus...Le Developer Direct d'Xbox et Bethesda en détails

Nouvelle émission inédite mettant en relation les développeurs avec leur communauté, le Developer Direct d'Xbox et Bethesda débutera d'ici quelques heures. On vous explique tout sur son contenu.

[Mis à jour le 24 janvier 2023 à 14h17] Xbox et Bethesda, une association de mastodontes du jeu vidéo dont le palmarès aurait de quoi faire rougir les plus gros acteurs du marché, nous donnent rendez-vous ce mercredi 25 janvier pour une conférence totalement inédite. Le Developer Direct, une nouvelle émission centrée autour de certaines des sorties vidéoludiques les plus attendues de ces prochains mois, nous accueille pour plusieurs heures de show, et sera l'occasion pour beaucoup de fans d'entendre parler de Redfall et Forza Motorsports, disparus de la surface de l'actualité depuis plus d'un an, ou encore de The Elder Scrolls Online et Minecraft Legends. Malheureusement, Starfield ne sera pas au menu de cette diffusion. On vous explique tout.

Xbox et Bethesda vous proposent de découvrir leur Developer Direct le mercredi 25 janvier prochain à 21h, une nouvelle émission qui vise à resserrer les liens entre les studios de développement sous l'égide des deux géants du jeu vidéo, et leurs différentes communautés. Cette nouvelle date risque d'être clef pour le mastodonte Xbox, sous les feux des projecteurs depuis la révélation des grosses difficultés rencontrées par 343 Industries et leur produit Halo Infinite, et des nombreux licenciements qui ont suivi dans le studio et d'autres appendices de Xbox. Le géant vert se devra d'être rassurant devant ses joueurs, qui attendent toujours des titres promis il y a plusieurs mois comme Redfall ou Darktide.

Vous pourrez suivre l'émission en direct sur les sites suivants :

Vous l'aurez compris en lisant les quelques lignes ci-dessus, le Developer Direct de Bethesda et Xbox a déjà quelques stars annoncées. On retiendra notamment deux fantômes de 2022, dont on a plus entendu parler depuis presque un an, sous la forme de Redfall et Forza Motorsports, l'un développé par Arkane Austin, branche américaine du respecté studio français Arkane Studios (Deathloop, Dishonored, Prey...) et l'autre par Turn 10 Studios qui nous présentera les premières images de gameplay de son jeu de course. Minecraft sera aussi au menu avec des nouvelles du multijoueur PvP du futur Minecraft Legends, tandis que le MMORPG The Elder Scrolls Online nous parlera un peu de ses futures extensions et de l'avenir de Tamriel.

Pour ne pas attiser inutilement l'excitation des fans, Xbox et Bethesda ont d'ores et déjà mentionné que Starfield ne serait pas présent lors du Developer Direct prévu pour le 25 janvier prochain. Le jeu bénéficiera d'ici quelques semaines de sa propre émission, un show à la hauteur de l'ambition de ce titre extrêmement attendu. Bethesda serait d'ailleurs déjà en train de préparer cette évènement que l'on attend grandiose.