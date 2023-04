Dead Island 2 : test, gameplay, heure de sortie... Les infos essentielles

Dead Island 2 sera disponible d'ici quelques heures, l'occasion de faire un tour des infos les plus importantes à son sujet, y compris l'avis de notre rédaction sur cette résurrection inattendue.

Dead Island a marqué le début des années 2010 par son gameplay fun et son gore sans concession. Ce jeu d'action et de survie en plein apocalypse zombie nous offre son deuxième volet plus de dix ans plus tard, de quoi ravir des fans qui n'attendaient presque plus de nouvelles de cette licence. Deep Silver et Dambuster Studios nous ont d'ailleurs fourni un Dead Island 2 plus que correct, reprenant avec brio les meilleurs aspect de son vénérable aîné, et offrant une expérience fun et décomplexée.

Si vous aviez joué au premier Dead Island il y a un peu plus de dix ans, vous ne serez pas surpris de la nature du gameplay de cette nouvelle sortie. Le jeu se pose en nouvel fois en FPS de survie post-apocalyptique, dans un Los Angeles pris d'assaut par des hordes de zombies assoiffés de sang. Une nouvelle fois, il vous faudra naviguer dans ce milieu à la mort et vivant, en accomplissant des quêtes principales et secondaires. Vous aurez à votre disposition un arbre de compétences, des outils pour crafter vos armes et vos gadgets, et du loot à récupérer dans ce monde semi-ouvert.

​​​​​​

En annonce surprise de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2022, Deep Silver et Dambuster nous ont enfin présenté l'attendu Dead Island 2, à travers un cours trailer de gameplay qui a eu le don de nous surprendre par sa qualité graphique et l'annonce d'une date de sortie. Et oui, vous ne rêvez pas, Dead Island 2 est prévu pour le 21 avril prochain, une sortie que l'on retrouvera directement sur PS4, PS5, PC, Xbox Series et Xbox One. Il semblerait donc que le cauchemar de développement soit entièrement fini pour Deep Silver, tandis que les fans sont heureux de renouer avec une licence qui a fait ses preuves.

Comme toute bonne sortie qui se respecte, Dead Island 2 vous propose différentes éditions, directement disponibles en précommande sur différents sites de vente. On y retrouve la version Standard (69,99 €) du jeu, l'édition Deluxe (75,99€) et bien entendu l'édition Gold (89,99 €). Les packs respectifs sont présentés comme suit :

Les versions de Dead Island et leur contenu © Deep Silver

Vous pourrez les retrouver sur PS5 :

Dead Island 2 Day one Edition PS5 Neuf à partir de 47,49 € Leclerc 47,49 € Voir

Rakuten 54,99 € Voir

Darty 61,60 € Voir

Cdiscount 69,99 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Amazon 109,99 € Voir

Sur PS4 :

Dead Island 2 Day one Edition PS4 Neuf à partir de 47,49 € Leclerc 47,49 € Voir

Rakuten 54,99 € Voir

Darty 60,62 € Voir

Cdiscount 69,99 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Amazon 109,99 € Voir

Et sur consoles Xbox (Series et One) :

Dead Island 2 Day one Edition Xbox Neuf à partir de 47,49 € Leclerc 47,49 € Voir

Amazon 69,99 € 49,99 € Voir

Rakuten 59,99 € Voir

Cdiscount 69,99 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Pour rappel, le jeu est prévu sur PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One pour le 3 février 2023.