Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet s'offrent deux nouveaux DLC

Alors que la success-story des jeux Pokémon se poursuit, The Pokémon Company et Nintendo nous ont présenté le prochain DLC de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet.

Avec sa petite dizaine de millions de joueurs, Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet ont reçu un accueil extrêmement positif de la part des fans. De quoi pousser The Pokémon Company à proposer un nouveau DLC aux deux dernières versions de ses jeux légendaires. En effet, le studio a annoncé la sortie des Trésors Enfoui de la Zone Zéro, un DLC en deux parties qui verra le jour très prochainement sur Nintendo Switch. De quoi pouvoir poursuivre tranquillement votre aventure dans Paldéa et capturer des Pokémon inédits de cette neuvième génération de nos petits compagnons favoris.

Le trailer

Comme on a pu vous le dire juste ci-dessus, le DLC "Les Trésors enfouis de la Zone Zéro" sera divisé en deux parties. La première partie, nommée "Le Masque Cyan" est prévue pour l'automne 2023, tandis que la seconde, "Le Disque Indigo" est prévue pour l'hiver 2023. Des périodes de sortie un peu vastes mais qui nous assurent du nouveau contenu pour Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate d'ici à la fin de l'année 2023. Dans la partie 1 "Le Masque Turquoise" vous partirez visiter la région de Septentria dans le cadre d'un échange scolaire, tandis que dans la partie 2 "Le Disque Indigo", vous étudierez à l'Académie Myrtille. On attend bien évidemment de nouveaux Pokémon dans ces deux DLCs.