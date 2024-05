GTA 6 : sa date de sortie est fixée

La société Take-Two Interactive a annoncé la fenêtre de lancement de sa saga la plus célèbre prévue pour l'automne 2025.

C'est sans conteste le jeu le plus attendu de cette décennie. Quelques mois plus tôt, le 5 décembre 2023, la première bande-annonce avait été dévoilée sur les plateformes, atteignant en seulement quelques jours les 100 millions de visionnages. Aujourd’hui, les images ont été visionnées pas moins de 190 millions de fois, laissant les fans du célèbre jeu dans l’attente d’une sortie. Pourtant, c’est bien hier soir que l'entreprise et le distributeur du jeu Take-Two Interactive ont dévoilé une date de sortie plus précise pour GTA 6.

Dans les détails de son bilan pour le dernier trimestre de 2024, l'éditeur propriétaire des studios de Rockstar Games a dévoilé ses chiffres sur les derniers mois. Par l'intermédiaire de son PDG Strauss Zelnick, l'entreprise est revenue sur un point précis. Le dernier opus en date GTA 5, sorti en 2013, avait connu un succès hors norme. Quelques jours seulement après sa sortie, il avait permis de générer pas moins de 1 milliards de recettes. Aujourd'hui, la société rapporte que GTA 5 s'est vendu à 200 millions d'exemplaires dans le monde, faisant de lui le deuxième jeu le plus vendu de l'histoire derrière le mastodonte Minecraft.

Le président a également profité de ce rendez-vous avec les investisseurs pour confirmer la date de sortie de GTA 6 entre mi-septembre et mi-décembre, à savoir la période automnale. Les joueurs auront rendez-vous dans les boutiques dans un an et demi pour se procurer le sixième opus de la saga. Toutefois, il faudra se satisfaire de ces informations puisqu'aucun détail supplémentaire n'a été communiqué. Toutes les cartes sont entre les mains du studio Rockstar Games quant à la communication sur de prochains détails et images du jeu.

Pour rappel, GTA 6 sera disponible pour les utilisateurs de la Playstation 5 et des Xbox Séries S/X. En revanche, celles et ceux ne disposant que d'un PC devront attendre encore un peu plus longtemps, la version pour ordinateur n'étant pas disponible au lancement.