Où précommander Call of Duty Black Ops 6 au meilleur prix ?

Le prochain jeu Call of Duty Black Ops 6 est désormais en précommande avec un casque de jeu offert et un accès exclusif à la bêta du titre.

Call of Duty : Black Ops 6 est un nouveau jeu de tir à la première personne issu d'une des sagas les plus connues au monde. Prévu pour le mois d'octobre 2024, Black Ops 6 affiche déjà ses offres de précommande chez plusieurs enseignes bien connues et notamment la Fnac qui propose une offre de pré-lancement assez intéressante.

Pour l'achat d'un exemplaire du jeu Call of Duty : Black Ops 6 sur la plateforme de votre choix (PS4, Xbox Series ou PS5), vous disposez d'un casque de jeu Steelplay HP51-2 offert ! De quoi dynamiser vos parties en ligne et participez aux conversations de groupes avec vos amis ou vos adversaires. Ce casque filaire de couleur noire sera compatible avec votre console dernière génération. Notez que cette offre n'est disponible que chez la Fnac.

Notez que la précommande du jeu vous octroie également un accès à la bêta du titre qui se déroulera quelques jours avant sa sortie officielle. Si le casque offert ne vous intéresse pas, il est toujours possible de profiter du meilleur prix de Call of Duty : Black Ops 6 sur le site de Rakuten ou Leclerc.