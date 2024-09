La PS5 se vendrait deux fois plus que la Xbox Series, mais ce n'est guère une surprise

Le Wall Street Journal aurait mis la main sur les derniers chiffres de vente de la PS5 et de la Xbox Series S/X. Sans surprise, Sony vend deux fois plus de consoles que son principal concurrent.

Les constructeurs comme Sony et Microsoft ne communiquent pas régulièrement sur les chiffres de ventes de leurs consoles. Il faut dire que pour ce dernier, les temps sont assez compliqués. Alors que Sony multiplie les annonces concernant des jeux exclusifs et nouvelles consoles avec son PS Portal et sa PS5 Pro, Microsoft se concentre en priorité sur son Xbox Game Pass pour proposer des abonnements avantageux à sa communauté et aux joueurs PC.

Le Wall Street Journal aurait cependant réussi à mettre la main sur le nombre de consoles expédiées par Sony et Microsoft depuis leur sortie en 2020. Sans surprise : la PS5 se vend plus de deux fois plus que les Xbox Series S/X confondues.

© Aldora Intelligence

Sur ce graphique établi par l'institut Aldora Intelligence, on observe que Sony aurait expédié plus de 61 millions de Playstation 5 depuis sa sortie. De son côté, Microsoft aurait distribué un peu plus de 28 millions de Xbox Series S/X depuis l'année 2020.

Le graphique met également en lumière le fait que Sony a toujours réussi à vendre davantage de consoles que Microsoft, même si ce dernier avait quasiment réussi à rattraper son principal concurrent en 2005-2006 avec la Xbox 360 face à la Playstation 3 (qui coûtait bien plus chère que sa rivale à l'époque).

Des chiffres qui font évidemment assez mal pour les fans de la communauté Xbox, mais qui ne sont pas forcément une grande surprise. Microsoft semble de moins en moins enclin à participer à la course aux ventes de consoles face à Sony. Le constructeur se concentre davantage sur son offre de jeux en cloud et sur son Xbox Game Pass pour devenir "le Netflix du Jeu Vidéo" avec près de 34 millions d'abonnés en 2024.

Une décision stratégique qui doit encore faire ses preuves puisque le Xbox Game Pass présente toujours des difficultés à s'imposer comme une alternative aux boites de jeux classiques. Un bon nombre de gamers éprouve toujours la difficulté de ne pas disposer pleinement de leurs jeux et de n'en "louer" qu'un accès pour une petite période moyennant un abonnement.