Ryujinx : Nintendo fait fermer l'émulateur Switch, quelles alternatives disponibles ?

Après avoir fait fermer Yuzu il y a quelques mois, Nintendo fait désormais fermer un autre célèbre simulateur de jeux Nintendo Switch, Ryujinx.

Ryujinx, l'un des plus célèbres émulateurs de jeux Nintendo Switch sur PC, va fermer ses portes. L'annonce a été partagée par un utilisateur de Ryujinx avec un message sur le serveur Discord officiel de l'émulateur. Selon cet utilisateur, le créateur du célèbre émulateur a récemment reçu plusieurs avertissements et propositions de Nintendo qui l'incite à fermer son logiciel d'émulation.

"Hier, gdkchan (ndlr : créateur de Ryujinx) a été contacté par Nintendo et on lui a proposé un accord pour arrêter de travailler sur le projet, supprimer l'organisation et tous les actifs liés qu'il contrôle. (...) En attendant la confirmation sur le fait qu'il accepterait ce accord, l'organisation a été supprimée, je pense donc qu'il est possible de dire quel est le résultat."

Cette annonce a fait un choc auprès de nombreux joueurs PC. Yuzu et Ryujinx ont longtemps été considérés comme les meilleurs émulateurs pour profiter de jeux Nintendo Switch sur PC.

Nintendo a la forte réputation d'être un constructeur très protecteur envers ses licences et consoles. La marque n'aime pas trop les utilisations dérivées de ses célèbres Mario et compagnie. Ryujinx n'est d'ailleurs pas le premier émulateur de jeux Nintendo Switch fermé par l'entreprise nippone. Au début de l'année 2024, c'est Yuzu, un autre logiciel d'émulation de titres Nintendo qui avait cessé ses activités après avoir reçu des indications de la part du célèbre constructeur de jeux japonais.

Le site de Ryujinx (comme celui de Yuzu) est toujours disponible. Ce dernier ne propose cependant plus d'options pour télécharger l'émulateur.

Quelles alternatives disponibles à Ryujinx et Yuzu ?

Avant de rentrer dans les détails des émulateurs Nintendo Switch toujours disponibles, il convient de rappeler que l'émulation n'est pas légal si vous ne disposez pas du jeu au format physique et que vous n'extrayez pas son fichier ROM pour en faire une simple sauvegarde personnelle. Le partage de ROM sur internet est donc vivement prohibé.

Si toutefois, vous cherchez d'autres alternatives à Ryujinx et Yuzu pour faire tourner vos fichiers issus de cartouches Nintendo Switch, il existe plusieurs solutions toujours disponibles sur le web. Certaines reposent notamment sur la base de Yuzu. C'est le cas des émulateurs Sudachi, Suyu et Torzu. On retrouve également Egg NS ou Cemu qui est assez réputé.