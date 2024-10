"Ça change complètement le jeu" : ce petit ajout bien caché dans Silent Hill 2 Remake a choqué les joueurs

Acclamé par la critique, le remake de Silent Hill 2 sorti récemment a surpris de nombreux joueurs, avec un détail bien caché dans le jeu.

Sorti il y a plusieurs semaines sur consoles nouvelles génération et PC, "Silent Hill 2 Remake" a conquis la presse et les joueurs. Le titre, qui permet d'incarner le personnage de James Sunderland à la recherche de sa femme décédée trois ans plus tôt, permet d'explorer la sombre ville fantôme de Silent Hill. Le jeu vous permet d'affronter de nombreux monstres et dangers, mais un petit détail semble avoir échappé à de très nombreux joueurs et a choqué les internautes lors de sa découverte.

Lorsque "Silent Hill 2 Remake" a été dévoilé, bon nombre de joueurs ont été surpris de voir que la caméra était désormais au dessus de l'épaule du personnage principal. Un choix fait par le studio Bloober Team pour mieux suivre les actions de James, notamment pendant les combats. Cependant, la sortie du titre sur PC a permis à plusieurs internautes de modifier les fichiers du jeu et de réussir à y jouer en réalité virtuelle. Cela signifie que le jeu passe alors en première personne et que la caméra suit désormais le regard du personnage principal et peut même rentrer dans certains murs pour voir au-delà des textures du jeu. Une technique qui a permis de faire une découverte macabre dès les premières heures du jeu. Attention, les lignes qui vont suivre vont spoiler la fin de "Silent Hill 2".

En passant en mode VR et en observant la voiture de James au tout début du jeu, il est possible d'y trouver une couverture jonchée sur ce qui semble bien être une silhouette humaine. Pour les amateurs du jeu, il y a peu de doutes : le cadavre de la femme décédée de James se trouve dans sa propre voiture.

Lorsque James arrive à Silent Hill, ce dernier laisse sa voiture sur le parking pour partir à la recherche de sa femme morte il y a trois ans. A la fin du jeu, on comprend cependant que cette dernière, Mary, n'est en réalité morte qu'il y a quelques temps des mains de James lui-même, qui ne supportait plus sa maladie.

On comprend alors que James a bel et bien tué sa femme, mais également qu'il a gardé son corps inerte à l'arrière de sa voiture ! De quoi rajouter une touche d'horreur et de psychose au personnage principal du jeu. Cet ajout est cependant un détail rajouté dans le remake puisque l'opus original sorti sur PS2 ne faisait mention du corps de Mary que dans le coffre de la voiture de James.

Notez que la technique qui permet de voir l'intérieur de la voiture de James n'est pas obligatoire pour visualiser la couverture. En zoomant précisément sur les fenêtres de la voiture au tout début du jeu, il est également possible de voir un bout de la couverture sur la banquette arrière, mais clairement pas aussi nettement qu'avec le passage en VR. Attention toutefois, puisque si vous quittez cette zone, il est possible de ne plus pouvoir y revenir par la suite et de manquer ce détail macabre.