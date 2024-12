Le nouveau concurrent de Genshin Impact, Infinity Nikki, sort aujourd'hui : où trouver nouveau jeu ?

Ce jeudi 5 décembre signe la date de lancement d'Infinity Nikki, jeu d'aventure en monde ouvert qui compte bien concurrencer le célèbre Genshin Impact. Que dire de ce titre gratuit et prometteur ?

Développé par les studios Infold Games, Infinity Nikki est depuis aujourd'hui accessible pour les joueurs du monde entier. Peu connu par les gamers français mais très apprécié par la communauté asiatique, ce jeu gacha se présente comme le nouvel adversaire de Genshin Impact.

Bien qu'il s'agisse du cinquième opus de la licence, Infold Games a évité la redite en misant sur l'innovation et l'évolution. Le succès semble d'ores et déjà au rendez-vous, Infinity Nikki ayant enregistré pas moins de 35 millions de préinscriptions avant son lancement.

Un jeu féérique et enchanté

Infinity Nikki, qui se présente lui-même comme le "jeu en monde ouvert le plus cozy", est aussi mignon que charmant. Le titre vous permet d'incarner Nikki, transportée dans le monde féérique de Miraland. La jeune fille, protagoniste de l'histoire, sera livrée à tout un florilège d'activités comme l'exploration et le combat, non sans une narration soignée et entraînante.

En même temps que de s'aventurer dans le monde de Miraland, les joueurs pourront s'attacher à personnaliser leur personnage. Infinity Nikki offre un grand catalogue de vêtements et d'accessoires qu'il est possible de collecter tout au long de l'intrigue. En plus d'être esthétiques, les différentes tenues sont capables d'influencer les interactions avec les autres personnages.

Un lancement qui peut connaître quelques surprises

Infinity Nikki est prévu pour ce jeudi 5 décembre, à 3h00 du matin. Il reste très probable néanmoins que les serveurs soient immédiatement surchargés et qu'il soit difficile d'accéder au jeu. La sortie du titre étant suivie de près par de nombreux joueurs, rien n'empêcherait un tel scénario.

À noter que si vous achetez le jeu à son lancement, vous pourrez profiter d'objets bonus utiles pour votre aventure à Miraland, comme 50 000 blings, 300 fils de pureté, 20 cristaux de résonance, 3 tenues 4 étoiles, un arrière-plan de styliste spécial, une pose de caméra, etc...

Où télécharger le jeu ?

Infinity Nikki étant disponible sur PC, iOS, Android et PlayStation 5, certains joueurs pourraient ne plus savoir où donner de la tête. Chaque plateforme demande une démarche spécifique pour obtenir le jeu, démarches détaillées ci-dessous.

PC : Rendez vous sur le site officiel d'Infinity Nikki et cliquez sur le bouton "Windows Download". Vous pouvez également vous rendre sur l' Epic Games Store et appuyer sur "Obtenir/Get"

Rendez vous sur le et cliquez sur le bouton "Windows Download". Vous pouvez également vous rendre sur l' et appuyer sur "Obtenir/Get" PS5 : Si vous avez précommandé Infinity Nikki , vous pouvez accéder au pré-téléchargement en tapant le nom du jeu dans la barre de recherche du PlayStation™Store

Si vous avez précommandé , vous pouvez accéder au pré-téléchargement en tapant le nom du jeu dans la barre de recherche du PlayStation™Store iOS : Pour installer Infinity Nikki sur iOS, rien de plus simple ! Rendez vous sur l'App Store et tapez le nom du jeu dans la barre de recherche. Vous pouvez aussi cliquer sur ce lien .

Pour installer Infinity Nikki sur iOS, rien de plus simple ! Rendez vous sur l'App Store et tapez le nom du jeu dans la barre de recherche. Vous pouvez aussi cliquer sur ce . Android : Infinity Nikki est disponible sur Google Play. Il vous suffit simplement de taper le nom du jeu dans la barre de recherche ou de cliquer directement sur ce lien.

Veuillez vérifier avant toute chose l'espace de stockage de votre appareil. Infinity Nikki est un jeu assez gourmand, puisqu'il réclame 20 Go sur mobile et 50 Go sur PC.