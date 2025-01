Genshin Impact 5.4 : date de sortie, bannières, events et codes primo-gemmes

Le live de Genshin Impact 5.4 s'est terminé en présentant toutes les nouveautés de la mise à jour. On vous résume les nouvelles bannières, les events et les codes pour obtenir des primo-gemmes gratuitement.

Genshin Impact continue de se mettre à jour avec la version 5.4 qui a récemment été présentée aux joueurs ! Dans un live dédié à cette mise à jour, Hoyoverse est revenu sur toutes les nouveautés à venir en jeu avec de multiples événements, de nouvelles quêtes, des personnages inédits, mais également quelques codes primo-gemmes pour aider les joueurs.

Découvrez le résumé de la mise à jour 5.4 de Genshin Impact avec les bannières de personnages, les événements à venir et les codes primo-gemmes à rentrer le plus vite possible.

Quels sont les codes primo-gemmes pour la mise à jour 5.4 de Genshin Impact ?

Les programmes officiels qui servent à présenter les mises à jour de Genshin Impact permettent également de bénéficier de codes pour obtenir des primo-gemmes. Il est possible d'obtenir jusqu'à 300 primo-gemmes en utilisant ces codes, mais il ne faut pas tarder à les utiliser !

Les codes à rentrer pour le programme de la 5.4 de Genshin Impact sont les suivants :

GISpecialProgram54

Mizuki0212Mizuki

AISABATHHOUSE

Attention, ces codes ne sont valables que pendant quelques heures après la diffusion du programme de la 5.4 de Genshin Impact qui fût diffusé le vendredi 24 janvier à 13h (heure de Paris).

La date de sortie de la version 5.4 de Genshin est fixée au 12 février 2025. A partir de cette date, les joueurs bénéficieront des premiers événements de la mise à jour 5.4 ainsi que des premières bannières. Les dates globales sont les suivantes :

Mise à jour 5.4 et premières bannières : 12/02/2025

Deuxième partie de la 5.4 et secondes bannières : 26/02/2025

Quelles sont les bannières de la mise à jour 5.4 de Genshin Impact ?

La mise à jour 5.4 de Genshin Impact sera bien moins chargée en bannières que la précédente version qui avait vu le retour des "voeux nostalgiques" centrés autour des personnes de la région de Liyue ! Pour la version 5.4, Hoyoverse repart sur un système de double bannières disponible en deux parties.

La première partie de la 5.4 proposera deux bannières avec notamment le nouveau personnage 5 étoiles : Yumemizuki Mizuki. Un personnage Anémo équipé d'un catalyseur. Mizuki est spécialisée dans la maîtrise élémentaire et l'augmentation des dégâts de la réaction dispersion.

L'autre personnage en bannière de la première partie sera Sigewinne, une archère hydro 5 étoiles de la région de Fontaine qui peut soigner votre équipe.

La seconde partie de la mise à jour 5.4 se déroulera à partir du 26 février 2025 et proposera également deux bannières. Les joueurs pourront y dépenser leurs primo-gemmes pour tenter d'acquérir Wriothesley, un personnage 5 étoiles de type Cryo et longtemps attendu par de nombreux joueurs puisqu'il n'était pas revenu en bannière depuis la mise à jour 4.1 en octobre 2023. L'autre personnage en bannière sera Furina, l'archon Hydro 5 étoiles et équipée d'une épée à une main.

Quelles sont les autres nouveautés de la mise à jour 5.4 de Genshin Impact ?

La version 5.4 de Genshin Impact sera centrée sur la région d'Inazuma. Les joueurs pourront y rencontrer et aider le nouveau personnage Yumemizuki Mizuki à résoudre de curieux événements qui se déroulent dans la région.

Plusieurs habitants d'Inazuma auraient rencontrés d'étranges problèmes en rapport avec leurs rêves et l'ancienne guerre. Inazuma célèbre son festival des Mikawas, un événement rare qui permet aux visiteurs de rencontrer la Shogun Raiden, mais qui ne se déroule pas comme prévu.

Yumemizuki Mizuki est au centre de la version 5.4. © Hoyoverse

Outre la quête d'histoire, la version 5.4 sera ponctuée de quelques améliorations concernant les menus et l'optimisation des personnages. Les joueurs pourront notamment filtrer ces derniers par élément pour les retrouver plus facilement. Les indicateurs pour augmenter les personnages seront également améliorés pour comprendre plus rapidement comment procéder.

Outre cette quête d'histoire, les joueurs pourront participer à de multiples événements pour obtenir diverses récompenses.

Quels sont les événements de la 5.4 de Genshin Impact ?

Le festival des Mikawas est l'occasion pour les habitants d'Inazuma de proposer plusieurs mini-jeux au Voyageur et Paimon. Ces derniers pourront notamment participer à plusieurs petits puzzles les faisant travailler leurs méninges ainsi que certains défis de combats pour tester les capacités de leurs personnages. La 5.4 verra également le retour du mini-jeu très apprécié qui consiste à renvoyer des attaques sur un boss tout en esquivant différents obstacles sur le terrain.

© Hoyoverse

Outre les petits événements proposés par le festival des Mikawas d'Inazuma, les joueurs pourront retrouver plusieurs de leurs personnages préférés dans un événement baptisé "Contes de voyage : Anthologie". Cet événement est, pour le moment, temporaire, mais en fonction des retours des joueurs, les développeurs pourraient décider de le faire revenir de temps à autre pour interagir avec davantage de personnages du jeu.

L'événement "contes de voyage : anthologie" est l'occasion de retrouver d'anciens personnages. © Hoyoverse

L'événement vous permettra donc de trouver plusieurs personnages de Genshin Impact dispersés à travers le monde (généralement dans leur région respective) afin d'en apprendre plus sur eux, leurs motivations, mais également l'histoire globale de Teyvat. De quoi rajouter un peu de scénario au jeu et passer du temps avec vos personnages préférés !