Pourquoi le prix actuel de la Nintendo Switch 2 pourrait encore augmenter dans les mois à venir

Alors que de nombreux internautes sont encore scandalisés par l'annonce de la Nintendo Switch 2 et de son prix, ce dernier pourrait bien encore grimper d'ici les prochains mois.

Si vous avez regardé la présentation de la Nintendo Switch 2, un détail ne vous aura certainement pas échappé : la console coûte bien plus cher que sa grande soeur sortie en 2017. Les tarifs recommandés pour la Nintendo Switch 2 en Europe sont de 469,99 euros pour la console seule et 509,99 euros pour le pack qui inclut la console et le jeu Mario Kart World en version numérique.

Si ces prix n'ont pas manqué de faire réagir les internautes, ce sont surtout les jeux annoncés pendant la présentation qui ont fait rougir les fans. Parmi les jeux annoncés, plusieurs sont bien plus chers que tout ce qui est disponible actuellement sur le marché, hors éditions spéciales. Le nouveau Mario Kart World par exemple, sera vendu à 89,99 euros en version physique en magasin. On frôle donc les 100 euros pour s'acheter un jeu en boite.

Mais les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent malheureusement pas là. Une récente actualité pourrait impacter fortement le tarif de la nouvelle Nintendo Switch 2 ainsi que de ses jeux, au point que nous ne saurions que trop vous conseiller de craquer dès la sortie de ces derniers. On vous explique.

Dans la nuit du mercredi 2 avril, un véritable coup de tonnerre a retenti depuis les Etats-Unis. Le président Donald Trump, a annoncé la mise en place de nouveaux droits de douane réciproques pour l'ensemble des pays et continents. Cette décision vise à limiter les importations en direction des Etats-Unis pour favoriser le "made in USA" et inciter les entreprises à relocaliser leurs usines. Une décision radicale, qui peut avoir un énorme impact sur les marchés internationaux.

Cette bombe commerciale à retardement pour les années à venir risque également d'avoir un impact sur les produits tech. La Nintendo Switch 2 pourrait bien ne pas être épargnée puisque 75% des consoles Nintendo sont produites en Chine selon l'analyste Danial Ahmad. Il est donc hautement probable que la firme doive, dans les mois à venir, sortir davantage de billets verts pour l'exportation de ses produits en direction des Etats-Unis.

Cette nette hausse des coûts de distribution risque d'impacter le tarif final de la Nintendo Switch 2 et de ses jeux dans le monde entier. Si, à l'heure actuelle, les jeux de Nintendo Switch 2 sont commercialisés aux alentours des 79 euros (et dollars), ce prix pourrait bien changer une fois les nouveaux droits de douane appliqués. Nintendo pourrait en effet décider de modifier le prix de vente conseillé de ses produits aux Etats-Unis, mais également en Europe et dans le reste du monde afin de limiter l'impact des nouveaux droits de douanes sur ses coûts.

Cela ne serait pas la première fois qu'une console voit son prix augmenter après sa sortie. En 2022 déjà, Sony avait fait le choix d'augmenter le prix de sa PS5 de 50 euros, plus de deux ans après sa sortie. Le constructeur s'était justifié en expliquant la difficulté de se procurer certains composants et par le phénomène d'inflation lié à la pandémie de Covid. Quoi qu'il en soit, l'avenir reste actuellement incertain pour Nintendo et le prix de ses produits.