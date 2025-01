Pokémon TCG Pocket : avec Dialga et Palkia à l'honneur, la prochaine extension va faire mal

Véritable évènement vidéoludique, Pokémon TCPG a conquis les fans dès son lancement. Mais voilà qu'une toute nouvelle extension a été dévoilée sur les réseaux sociaux.

Deux mois après son lancement mondial sur iOS et Android, Pokémon TCG Pocket vient d'annoncer sur les réseaux sociaux sa toute nouvelle mise à jour. Au programme, une nouvelle extension, mais surtout tout plein de nouvelles cartes à collectionner. Au travers d'une vidéo de moins d'une minute, Pokémon a pu teaser le contenu de sa prochaine mise à jour.

La courte vidéo nous permet d'entrevoir plusieurs cartes, toutes rendant hommage à la quatrième génération des jeux Pokémon. Apparue pour la première fois en 2006 dans les jeux Pokémon Diamant et Perle, la 4G ravive pour les joueurs les plus anciens une grande nostalgie. Le teaser paru sur les réseaux sociaux a pu révéler quelques cartes de Pokémons typiques de cette génération, notamment les starters Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf, ou encore les légendaires Dialga et Palkia.

© Pokémon

La courte bande-annonce de Pokémon nous dévoile surtout le nom de la prochaine extension : "Space-Time Smackdown", que l'on traduirait par "Choc Spacio-Temporel". Près de 140 nouvelles cartes devraient arriver grâce à cette mise à jour, qui seront à coup sûr très appréciées des joueurs.

La communauté est également ravie de voir arriver la tant attendue fonctionnalité d'échange entre les dresseurs. La prochaine mise à jour de Pokémon TCG permettra enfin aux joueurs d'échanger leurs cartes Pokémons numériques avec leurs proches et d'étoffer leur collection. À savoir que toutes les cartes ne seront pas échangeables dès le lancement de la mise à jour. Seules quelques élues des extensions Puissance Génétique et Ile Fabuleuse seront au rendez-vous, tandis que les autres ne seront disponibles que plus tard.

Rendez-vous le 30 janvier 2025 pour pouvoir télécharger la mise à jour et profiter des nouveautés de Pokémon TCG !