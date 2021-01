Bon plan soldes Huawei : le P30 Pro à prix cassé

Envie d'un modèle haut de gamme à prix réduit ? Amazon a ce qu'il vous faut : en ce moment et à l'occasion des soldes, le Smartphone P30 Pro est vendu à 494,98 euros au lieu de 849,00 euros.

En quelques années, Huawei s'est imposé comme l'un des leaders de la téléphonie mobile. Ses modèles sont connus pour leur fluidité, leurs performances, leur design innovant et la qualité de leurs photos. De nouvelles fonctionnalités leur sont régulièrement ajoutées, comme la reconnaissance faciale. À l'occasion des soldes, de nombreux modèles de la marque profitent d'un meilleur rapport qualité/prix. Le P30 Pro en est un parfait exemple : il fait actuellement l'objet d'une réduction importante de plus de 350 euros sur Amazon à l'occasion du début des soldes. Ce smartphone est en effet en promotion chez Amazon au prix exceptionnel de 494,98 euros au lieu de 849,00 euros. Ne manquez donc pas cette offre promotionnelle limitée qui vous permettra de disposer d'un téléphone haut de gamme pour un prix réduit.

À l'occasion des soldes, le Huawei P30 Pro bénéficie 42 % de remise

Les composants du P30 Pro sont pensés pour assurer une grande fluidité dans toutes les applications. Ce Smartphone intègre un processeur à huit cœurs et 8 Go de mémoire vive. Sa batterie de 4 200 mAh lui assure une très grande autonomie. Celle-ci est en plus éligible à la charge ultrarapide et sans-fil. À l'arrière, on y retrouve un triple capteur photo de 68 mégapixels délivrant de très bons clichés en toutes circonstances.