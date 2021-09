"Panne internet : qui sera touché ce jeudi 30 septembre ?"

Certains vieux smartphones mais aussi PC, tablettes ou consoles de jeu seront privés d'internet ces prochaines heures en raison de l'expiration d'un certificat de sécurité. Y'a-t-il des astuces pour l'empêcher, quels modèles sont concernés ? On fait le point.

[Mis à jour le 30 septembre 2021 à 10h55] Plus que quelques heures avant l'échéance fatidique. C'est ce jeudi 30 septembre (à partir de 16 heures, heure française) qu'un vieux certificat de sécurité permettant l'accès à internet arrivera à expiration. Faut-il s'en inquiéter ? Oui... et non. Si cet événement privera bien de connexion des appareils tels que des smartphones, PC ou tablettes, elle ne concernera en réalité que des machines anciennes et non mises à jour, sans doute moins de 1% des smartphones en circulation. L'expiration du certificat de sécurité, sésame indispensable pour sécuriser les connexions et ainsi valider l'accès aux différents serveurs des sites internet, ne devrait donc toucher qu'une part minoritaire des smartphones et ordinateurs dans le monde. Les appareils non mis à jour ou dotés d'anciens systèmes d'exploitation seront concernés. Une simple mise à jour peut donc suffire. "Je ne sais pas combien d'appareils en dépendent mais je sais que quelque chose, quelque part va tomber", explique ainsi l'expert en cybersécurité Scott Helme sur son blog.

C'est l'expiration d'un vieux certificat de sécurité qui engendrera cette sorte de bug, l'impossibilité d'accéder à internet. Le certificat fourni par l'entreprise Let's Encrypt se nomme "IdentTrust DST Root CA X3" et agit comme une validation numérique d'un autre certificat lié, "l'ISRG Root X1". C'est ce dernier qu'identifient les navigateurs internet et les serveurs avant d'autoriser l'accès à leur plateforme. Ce protocole, invisible des utilisateurs lambda puisque réalisé en quelques millisecondes, est indispensable. "C'est une pièce maîtresse des échanges sur internet car ce certificat rend illisible et protège les communications", confie l'expert en cybersécurité chez ESET Benoît Grunenwald, interrogé par Le Parisien. "Il est important car tous les sites et les applications l'utilisent. Sans lui, ils vont refuser de fonctionner car ils ne pourront pas communiquer de manière sécurisée avec un serveur".

Or ce certificat de sécurité est désormais jugé obsolète, pas assez sécurisé et est donc voué à disparaître. La grande majorité des appareils utilisent des certificats de sécurité plus récents mais la masse d'appareils connectés l'utilisant encore pourrait être importante. Let's Encrypt assure avoir anticipé ce problème en proposant des certificats liés plus récents pour contourner le bug. Seuls les appareils les plus anciens ne pourraient pas être compatibles avec cette méthode.

Si vous ne parvenez pas à accéder à internet ce 30 septembre sur votre smartphone, inutile de tenter de contacter votre opérateur. Que ce soit Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom ou un autre opérateur mobile, le problème ne viendra pas des antennes relais ou d'un bug chez votre opérateur téléphonique. Le réseau de votre téléphone portable ne sera pas en cause puisqu'il s'agira d'un problème informatique lié au certificat de sécurité expiré. Vous devriez d'ailleurs pouvoir envoyer des SMS et passer vos communications téléphoniques sans problème (sauf si vous passez des visios ou utilisez une application internet pour passer des appels).

Le certificat de sécurité ISRG Root X1 est voué à disparaître ce jeudi 30 septembre, à 16 heures, heure française. A partir de cette heure, les appareils non mis à jour ou trop vieux pour l'être seront privés d'internet.

Rassurez-vous, il existe plusieurs solutions pour contourner ce problème et continuer d'être relié à internet ! Sachez tout d'abord que les appareils vendus après 2017 ne sont normalement pas concernés, notamment les smartphones, puisqu'ils disposent de certificats de sécurité plus récents. Si votre appareil est plus ancien, il est préférable d'accepter les dernières mises à jour et de les télécharger avant le jeudi 30 septembre pour bénéficier de certificats de sécurité plus récents. Vous serez ainsi paré pour éviter la panne. Si une mise à jour n'est pas possible, il reste une dernière astuce, télécharger le navigateur internet Firefox de Mozilla. Ce dernier utilise ses propres certificats de sécurité et devrait donc vous permettre de continuer à accéder à vos sites web préférés, Linternaute.com en premier lieu !

Votre téléphone portable a quelques années derrière lui mais votre fidèle compagnon numérique vous suit partout et continue à vous permettre d'accéder au web ? Pas de panique, la plupart des smartphones ont déjà été mis à jour et ne devraient donc pas rencontrer de problème ce jeudi 30 septembre. Pour en être certain, il suffit de vérifier la version de votre système d'exploitation. Si vous êtes équipé d'un smartphone Android, regardez dans les réglages la version du système d'exploitation. Seront concernés par le bug les versions plus anciennes que la "Nougat 7.1.1" mise en service en 2016. Cinq ans déjà...

Plusieurs modèles de smartphones grand public avaient été vendus avec cette version, jusqu'en 2018. Depuis, votre smartphone a sans doute été mis à jour mais il conviendra de vérifier. Voici quelques exemples de modèles potentiellement concernés :

Samsung Galaxy A8 de 2018

Asus Zenfone 5 de 2018

Nokia 6 de 2018

Sony Xperia 2 de 2018

OnePlus 5T de 2017

Oppo F5 de 2017

Asus Zenfone 4 de 2017

Samsung Galaxy C8 de 2017

Samsung Galaxy Note8 de 2017

Xiaomi RedMi Note5 de 2017

Xiaomi Mi6 de 2017

Blackberry Keyone de 2017

LG Q6 de 2017

Motorola Moto Z2 de 2017

Mais même pour eux, Let's Encrypt assure sur son site internet avoir trouvé la parade en contournant le problème de ce certificat de sécurité. L'entreprise estime ainsi que seuls des smartphones encore plus anciens pourraient rencontrer des problèmes de connexion, ceux dotés d'une version d'Android antérieure à Honeycomb (3.0), notamment la version 2.3.6, soit moins de 1% des smartphones Android aujourd'hui en fonctionnement. Encore une fois, si vous avez effectué des mises à jour du système de navigation comme recommandé régulièrement par les marques de smartphones, vous ne devriez donc pas rencontrer de problème ce jeudi 30 septembre. Pour ceux touchés, l'utilisation de Mozilla Firefox permettra tout de même d'accéder à internet.

Oui, les vieux iPhone seront aussi touchés par ce bug. Il s'agira des modèles qui disposent de versions anciennes du système d'exploitation d'Apple, iOs. Les modèles disposant de versions plus vieilles qu'iOs 10 seront impactés. Il pourrait donc s'agir des iPhone 1, 2, 3 et 4.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Oui, pour les mêmes raisons. Là aussi, il s'agit d'appareils anciens mais qui peuvent encore servir à la maison, notamment pour un usage bureautique ou d'appareil de rechange. Les modèles touchés sont ceux tournant sous le système d'exploitation Windows XP équipés de Service Pack 2, soit des appareils mis en service en 2004, tout de même. Même problème sur les Mac dotés du système d'exploitation MacOs 10.12.1 datant au maximum de 2016. Une simple mise à jour peut suffire à régler le potentiel problème.