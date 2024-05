Google I/O 2024 : Intelligence Artificielle, Android 15 et Google Pixel 8a... Tout ce qui vous attend

Confirmé par Google il y a quelques mois, l'évènement devrait connaître un beau programme pour son édition 2024. Le sujet de la conférence pourrait bien être centré autour de l'IA.

Devenu l'un des rendez-vous incontournables dans le secteur des nouvelles technologies, la conférence annuelle I/O est le lieu propice aux annonces de nouvelles stratégies pour la firme de Mountain View. Cette année, l'événement devrait afficher un aperçu de ce qui attend les consommateurs sur le plan de son écosystème Android 15, à la fois en terme de logiciels et de matériels. Mais Google ne se cache pas de manifester son intérêt pour un point qui devrait être le centre de cette conférence : l'Intelligence Artificielle.

Pour sa conférence de l'année dernière, l'IA faisait déjà partie des débats. Pour faire face à l'émergence de ChatGPT, l'entreprise avait lancé son propre assistant Google Bard. Cependant, il ne semblait pas tout à fait prêt en fin d'année 2023, ce qui a motivé Google à annoncer un nouveau modèle Gemini qui finira par remplacer son prédécesseur. Cette conférence pourrait faire l'objet de stratégies fortes en matière d'IA, là où l'année 2023 était une année de transition.

Quand et comment suivre la conférence Google I/O 2024 ?

La conférence d'ouverture aura lieu très précisément ce mardi 14 mai 2024 à 19h00 (heure française). Google n'a pas manqué de faire de la pub concernant l'évènement et compte même sur la participation de certains membres de médias à qui ils ont lancé l'invitation. Ainsi, la marque leur donne rendez-vous au Shoreline Amphitheatre à Moutain Review en Californie. Pour ce qui est de la retransmission, vous pourrez assister à l'évènement en vous connectant directement sur le site officiel de Google ou via leur chaîne YouTube.

Quelles sont les nouveautés attendues ?

Aucune liste n'a officiellement été dévoilée mais les rumeurs qui n'ont cessé d'accroître depuis des semaines et des mois laissent transparaître de nouveautés majeures.

La première concernerait une mise à jour logiciel à venir pour Android 15. Alors que la version Bêta est déjà disponible pour des phases de test, il est très probable que Google en dévoile davantage sur sa prochaine mise à jour à venir. Il faudra notamment s'attendre à des améliorations et des nouveautés en matière de productivité et de confidentialité.

Côté produit, le Google Pixel 8a fait face à de nombreuses rumeurs ces dernières semaines. Déjà dévoilé officiellement la semaine dernière et prévu à la commercialisation en France demain, le nouveau smartphone ne devrait pas faire l'objet de précisions par la marque. On peut toutefois s'attendre à un teasing du Google Pixel 9 mais ça ne reste que de simples suppositions. Vous pouvez d'ailleurs consulter notre guide sur le Google Pixel 8a.

La mise à jour sur l'Intelligence Artificielle sera vraisemblablement au centre de cette conférence Google I/O 2024. En étroite concurrence avec ChatGPT, la firme de Mountain Review pourrait jouer sa carte en communiquant sur le déploiement de son assistant Gemini. Elle a déjà indiqué sa volonté de faire de Gemini l'assistant officiel pour les utilisateurs aux smartphones Android, remplaçant ainsi l'actuel Assistant Google.

D'autres annonces seraient à prévoir mais on ignore encore si Google présentera la deuxième génération de son Pixel Fold. De plus, la firme a été assez discrète concernant le développement du système d'exploitation pour montres connectées Wear OS, depuis l'annonce de son partenariat avec la célèbre marque Samsung. Enfin on peut également s'attendre à des informations pour Google Drive et Google Maps. Mais pour en avoir le cœur net sur tout ça, il faudra suivre attentivement la conférence de Google. On est jamais au bout de nos surprises.