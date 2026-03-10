"La mousse est éliminée une bonne fois pour toute de votre terrasse : ces produits sont dans tous les placards"

La mousse sur les terrasses et les pavés est non seulement inesthétique, mais aussi très dangereuse en raison de son caractère glissant.

Après l'hiver, on retrouve souvent notre extérieur couvert de mousse verte. Ce fléau peut rapidement envahir les surfaces extérieures telles que les terrasses, les allées, les murs, les toitures ou encore les trottoirs. Non seulement elle est inesthétique, mais elle peut aussi devenir glissante et dangereuse. Retirer la mousse des terrasses peut être une tâche frustrante et difficile. Elle semble réapparaître en quelques jours, mais heureusement, il existe une solution durable qui coûte quelques centimes et ne nécessite pas de produits chimiques agressifs.

L'utilisation de produits courants que l'on a presque tous chez nous, le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude suffit ! Ce mélange fait maison est certainement la méthode la plus efficace pour se débarrasser facilement définitivement de la mousse, sans être une menace pour vos plantes ou vos animaux de compagnie. Mais attention, il faut bien savoir utiliser ces deux produits pour que la mousse ne revienne pas rapidement.

© Cyrsiam - stock.adobe.com

Cette solution nettoyante permet de tuer la mousse car le vinaigre contient de l'acide acétique, qui pénètre facilement dans la mousse et la brûle, tandis que le bicarbonate de soude est un alcali doux, efficace pour déshydrater la mousse et s'assurer qu'elle ne revienne pas. Un duo gagnant !

Voici ce dont vous aurez besoin : du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, du liquide vaisselle (facultatif, mais encore plus efficace), de l'eau chaude, un seau ou une bassine et un balai ou une brosse à poils durs. Commencez par nettoyer votre terrasse ou votre allée en la balayant pour éliminer les feuilles et autres saletés. Mélangez dans un seau de l'eau chaude, du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude et un peu de liquide vaisselle. Versez le mélange sur les zones où la mousse s'est installée. Laissez le mélange reposer sur la mousse pendant au moins 15 à 30 minutes. Cette période permettra au vinaigre de dissoudre la mousse et de la décomposer.

Utilisez une brosse ou un balai pour frotter doucement la surface et déloger la mousse et les résidus. Une fois la mousse et les dépôts éliminés, rincez abondamment la surface à l'eau claire pour éliminer toute trace de vinaigre et de bicarbonate de soude. Attention, comme le vinaigre est acide, il peut tuer toute verdure à proximité. Assurez-vous de ne pas essayer ce remède maison un jour de pluie, car il peut facilement se déverser sur l'herbe ou sur les plantes à côté. Faites également attention en rinçant à ne pas trop le laisser s'étendre.