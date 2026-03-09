On ne l'avait plus vu depuis deux mois ! C'est banal et ça revient même si ça déplaît, les météorologues sont catégoriques

Le temps printanier va progressivement disparaitre cette semaine. Les météorologues annoncent aussi le retour d'un fait météo qui n'a pas été constaté depuis le 11 janvier.

Ce week-end, l'ensoleillement a commencé à bien fléchir, avec d'épais brouillards au nord. Ce lundi 9 mars, si le soleil a brillé dans le nord-est, près de la Méditerranée, le temps est toujours perturbé. Les pluies peuvent même être soutenues, voire orageuses en PACA. Au nord-ouest, quelques ondées sont possibles en début de semaine. La douceur est encore de mise avec entre 3 à 5 degrés au-dessus des normales de saison.

La France va faire face cette semaine à une "dégradation progressive", résume La Chaine Météo. Mardi, le temps sera variable sur la plupart des régions. Dans le sud-est, la pluie est toujours présente, mais à plus faible intensité. Les averses remontent progressivement vers le nord du pays. C'est à partir de mercredi que la météo change véritablement dans le nord et l'ouest, avec une perturbation venue de l'Atlantique entrainant pluie et vent. Les températures baissent également, peinant à dépasser les 15 degrés l'après-midi.

Dès le lendemain, l'anticyclone des Açores parvient à calmer le temps : les éclaircies reprennent le dessus et au sud, le soleil est enfin véritablement de retour. Vendredi, malheureusement, une nouvelle perturbation plus active que celle de mercredi traverse le pays. Près de la Manche, le vent va souffler fort et la pluie sera bien présente. Seul l'extrême sud-est pourrait échapper au mauvais temps.

© La Chaine météo

Le week-end s'annonce dans la même lignée avec une ambiance humide et refroidie, mettant bien fin au ressenti printanier. Le vent va basculer au nord-ouest et une descente d'air polaire maritime est attendue. "Les températures passeront sous les normales de saison, une première depuis le 11 janvier dernier", prévient La Chaine Météo. En février, le flux océanique perturbé a, en effet, maintenu des masses d'air relativement douces, puis un flux de sud a pris le relais et a favorisé la remontée d'air très doux en provenance de la péninsule ibérique. Cela ne fait pas forcément plaisir, mais une telle anomalie fraiche n'est pas exceptionnelle pour la saison.

Cela fait donc deux mois qu'un rafraichissement aussi net ne s'est pas dessiné. Les températures se situeront en moyenne entre 4 et 8 degrés le matin et 9 et 11 degrés l'après-midi, soit 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison. L'indicateur thermique national pourrait tomber autour de 6,2 degrés dimanche, avec localement près de 10 degrés perdus en une semaine, notamment dans le nord-est. Les averses seront régulières ce week-end et le nord-est pourrait faire face aux giboulées et au grésil. La neige sera de retour en moyenne montagne, avec une limite autour de 1000 mètres.