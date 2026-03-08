La date approche, les virements bancaires bloqués pendant plusieurs jours par toutes les banques

Il faudra anticiper ou se montrer patient si vous avez prévu de faire des virements ou de recevoir de l'argent à cette période.

Personne ne pourra y échapper ! Mieux vaut donc avoir en tête ces quelques dates si vous prévoyez de faire des virements bancaires ces prochaines semaines. La plupart des virements bancaires va être bloquée, et ce, pour une durée de quatre jours. Cela marchera dans les deux sens : si vous envoyez de l'argent comme si vous devez en recevoir.

Ce n'est pas nouveau mais les virements bancaires connaissent régulièrement des interruptions méconnues du grand public. Le système européen qui gère les transferts entre établissements bancaires observe des périodes de fermeture durant lesquelles les virements classiques restent en suspens. Ces interruptions concernent l'ensemble des pays de la zone euro.

Ce fonctionnement provient d'un système européen nommé Target 2. C'est lui qui orchestre les mouvements d'argent entre les différents grandes banques européennes. Vous l'avez remarqué si vous faites des virements réguliers, cette infrastructure ferme systématiquement chaque week-end, rendant impossible tout virement standard du samedi au dimanche. C'est pour cela que les virement initiés trop tard le vendredi après-midi patientent ainsi jusqu'au lundi pour être traités.

Problème, ces périodes de fermetures s'étendent parfois au-delà des week-ends habituels. Cela arrive à trois ou quatre reprises dans l'année et une arrive très bientôt. Target 2 y ferme ses portes lors de la période de fermeture la plus longue : quatre jours consécutifs ! Cette période, c'est celle de Pâques avec une fermeture du vendredi 3 avril jusqu'au lundi 6 avril 2026 inclus. Et attention, les virements seront même bloqués dès jeudi 2 avril à 16h30, si l'on se fie au fonctionnement expliqué alors en 2025 par la Banque de France.

C'est bon à savoir : il y a tout de même deux exceptions ! Les virements internes échappent d'abord à ces contraintes. Un client peut transférer librement des fonds entre ses différents comptes au sein du même établissement, même durant les fermetures de Target 2. De même, les mouvements entre comptes d'une même banque s'effectuent normalement. Alimenter son compte courant depuis son livret A ou effectuer un virement vers un proche client de la même enseigne reste possible à tout moment.

L'autre option est le virement instantané. Les virements instantanés sont disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Ils sont désormais gratuits dans l'ensemble des établissements bancaires français et permettent d'envoyer de l'argent vers n'importe quel compte de la zone euro, y compris les dimanches et jours fériés. Les utilisateurs doivent simplement sélectionner cette option lors de la saisie de leur ordre de virement. Mais attention, des plafonds spécifiques peuvent s'appliquer à ces transferts rapides, généralement inférieurs aux montants autorisés pour les virements classiques.

Vous pouvez le vérifier facilement auprès de votre banque. Vous avez un calendrier ou de quoi noter ? Sachez que deux autres fermetures du système Target 2 sont prévues en 2026 : autour du 1er mai qui tombe un vendredi cette année et occasionnera donc une fermeture de 3 jours (vendredi, samedi et dimanche) et autour de Noël qui tombe également un vendredi cette année, avec une fermeture de 3 jours du 25 au dimanche 27 décembre inclus.