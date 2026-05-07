Huawei Watch Fit 5 : cette petite montre s'inspire de l'Apple Watch (mais pour bien moins cher)

Près d'un an après le dernier modèle, la Huawei Watch Fit 5 et son modèle Pro sont officialisés avec quelques améliorations notables.

Huawei continue de cartonner avec ses montres connectées et dévoile ses nouvelles Watch Fit 5 et Watch Fit 5 Pro. Fort d'un design inspiré par l'Apple Watch depuis 3 générations, Huawei continue de proposer de nouvelles montres au rapport qualité/prix qui semble très intéressant sur le papier. Cette cinquième génération dispose de quelques nouveautés, mais également d'un prix en hausse pour certains modèles.

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Une Huawei Watch Fit 5 un peu plus lumineuse

Toujours affichée à moins de 200 euros, la Huawei Watch Fit 5 dispose de quelques petites améliorations. Tout d'abord son écran de 1,8" AMOLED reste toujours bloqué à 60 Hz, mais avec une meilleure luminosité. Comptez un montant maximum de 2500 nits (contre 2000 nits pour la Watch Fit 4).

Plusieurs nouveaux cadrans sont inclus avec notamment l'ajout de HanHan, un petit compagnon disponible depuis quelques temps en Chine et relativement apprécié par les précédents utilisateurs. La Huawei Watch Fit 5 inclut également les "mini entrainements" sous la forme d'un petit panda qui vous accompagne lors de vos activités.

© Huawei

La Huawei Watch Fit 5 intègre toujours plus de 100 modes d'entrainement sportifs différents avec notamment de la course, de la nage, de la randonnée, du vélo (extérieur ou intérieur), du golf et bien d'autres sports.

Du côté de la santé, Huawei indique avoir optimisé davantage le suivi de la santé féminine avec différents senseurs de températures et suivi d'ovulation. La marque vante notamment son partenariat avec l'application Clue déjà bien connue dans le domaine.

Du fait de la fin des services de Quicko (précédemment utilisé sur les anciennes montres Huawei), c'est Curve Pay qui prend le relais sur les Watch Fit 5 et 5 Pro afin de payer avec la montre connectée. Huawei annonce également toujours une durée de vie allant de 7 à 10 jours en fonction de votre utilisation.

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Cinq coloris différents sont disponibles pour la Huawei Watch Fit 5 avec du noir, du blanc, du vert, du rose et du jaune. La montre est toujours proposée à 199 euros sur le site officiel de Huawei et revendeurs spécialisés. Une offre de 40 euros de réduction immédiate est disponible sur le Huawei e-Store et Amazon jusqu'au 21 juin 2026.

La Huawei Watch Fit 5 Pro baisse ses bordures et monte de prix

De son côté la Huawei Watch Fit 5 Pro semble à nouveau s'établir comme le meilleur modèle de la firme qui nous rappelle que la version Pro est plus sollicitée que le modèle de base. Cette version Pro est disponible en noir, blanc et orange.

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La nouvelle Huawei Watch Fit 5 Pro dispose de bordures plus fines afin de profiter d'une meilleure lisibilité. L'écran passe également de 1,82" à 1,92" avec toujours une technologie AMOLED.

Toujours doté d'un pic de luminosité de 3000 nits, l'écran de la Huawei Watch Fit 5 Pro dispose d'un affichage LTPO (toujours allumé) qui permet à la montre d'osciller entre 1 et 60 Hz de fréquence de rafraichissement. Cela permet de laisser la montre allumée en permanence sans trop affecter la batterie. L'écran est également légèrement incurvé désormais, mais cela se distingue à peine.

La Huawei Watch Fit 5 Pro intègre également les nouveaux cadrans et le "mini entrainement" ainsi que tous les modes sportifs déjà disponibles précédemment. Huawei indique avoir amélioré le suivi de sommeil et les récapitulatif de sieste afin de mieux comprendre vos phases d'endormissement et obtenir des conseils personnalisés. L'autonomie reste inchangée avec entre 7 à 10 jours d'utilisation selon vos habitudes.

La Huawei Watch Fit 5 Pro est disponible à partir de 299,99 euros en France, soit une petite augmentation par rapport à la Fit 4 Pro qui s'affichait à 279,99 euros. Huawei propose cependant une réduction de 50 euros sur son site officiel et sur Amazon jusqu'au 21 juin 2026.