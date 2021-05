Bon plan processeur : le AMD Ryzen 9 3900x en baisse de prix

BON PLAN PROCESSEUR PC. Difficile en cette période de pénurie mondiale de mettre la main sur de bons composants informatiques. Les disponibilités sont rares et les promotions encore plus ardues à dégoter. Certains processeurs AMD sont cependant disponibles à un tarif très correct chez Amazon et CDiscount.

Si vous êtes à la recherche de composants informatiques pour monter vous-mêmes votre PC, vous avez peut-être remarqué que les prix actuels du marché sont très élevés. La faute principalement à la situation sanitaire actuelle qui rend compliquée la production de certaines technologies. Les composants pour ordinateurs sont particulièrement touchés, et il n'est pas rare aujourd'hui de voir certaines cartes graphiques ou processeurs afficher des prix démesurés. Il existe cependant quelques disponibilités chez certains revendeurs comme c'est actuellement le cas sur les sites d'Amazon ou CDiscount qui disposent encore de plusieurs processeurs AMD à bon prix.

Petite baisse de prix pour le Ryzen 9 3900x

Si de nombreux joueurs et experts informatiques ne jurent que par les processeurs Intel, il ne faut pas oublier pour autant la marque AMD. Cette dernière a l'avantage de proposer plusieurs références très intéressantes selon vos besoins. C'est notamment le cas sur ce processeur Ryzen 3900x qui est actuellement disponible pour un peu plus de 430 euros sur différents sites de revendeurs agrées (contre 529 euros sur certains sites spécialisés).

Le processeur AMD Ryzen 3900 est également disponible pour 409 euros sur la boutique en ligne Rakuten (via revendeur).

Avec ses 12 coeurs et sa fréquence pouvant aller jusqu'à 4.6GHz, ce processeur AMD ravira bon nombre d'utilisateurs. Il conviendra à la fois pour de la bureautique multitâche et plusieurs gros jeux en qualité 1080p / 60 fps, voir au dessus. Une belle petite référence si vous êtes actuellement à la recherche d'un processeur solide capable de se montrer polyvalent pour vos différents usages.

Un très bon processeur pour de la bureautique multi-tâches

Si le processeur 3700X ne brille pas particulièrement lorsqu'il s'agit de faire du gaming, il est une très bonne sélection pour vos besoins multi-tâches. Parmi ses caractéristiques, on notera notamment sa fréquence de 3.6 GHz pouvant aller être augmentée jusqu'à 4.4 GHz (Turbo Core). S'il n'est pas particulièrement recommandé pour les jeux, il fera tout de même tourner plusieurs de vos logiciels vidéoludiques en qualité réduite.

Capable de supporter jusqu'à 95°C de chaleur, le Ryzen 7 3700X est actuellement à un peu plus de 256 euros chez plusieurs revendeurs comme Amazon ou CDiscount. Cela représente une baisse de prix plutôt intéressante par rapport à son tarif habituel qui dépasse régulièrement les 300 euros. Ces prix sont cependant amenés à évoluer très rapidement selon les stocks disponibles.