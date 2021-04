AirTag : où précommander et premières baisses de prix

AIRTAG. A peine annoncés, les AirTags d'Apple sont déjà en rupture de stocks sur plusieurs sites marchands. Où trouver les nouveaux produits de la marque et quelles sont les premières baisses de prix déjà disponibles ?

Attendus depuis plusieurs années, les AirTags sont enfin une réalité ! Ces petits traqueurs à accrocher partout vous permettent de facilement retrouver vos objets perdus grâce à la fonction "Localiser" de vos appareils Apple. Disponible d'ici le mois de mai, ces petits objets sont déjà en rupture de stocks sur plusieurs sites marchands. Où se procurer les AirTags d'Apple au meilleur prix, et quelles sont les premières bonnes affaires déjà disponibles, on fait le point.

Les AirTags sont disponibles en deux options d'achat : à l'unité et par pack de 4. Comptez environ 35 euros pour l'achat d'un AirTags et 119 euros pour le pack. Bien qu'en rupture de stocks sur plusieurs sites marchants, les AirTags peuvent être précommandés sur le site officiel d'Apple, dans les Apple Store, et sur quelques sites qui disposent encore de stocks suffisants.

Nouveau Apple AirTag Fnac 34,98 € Voir

Amazon 35,00 € Voir

Cdiscount 35,00 € Voir

Darty 35,00 € Voir

Boulanger 35,00 € Voir

APPLE Pack de 4 AirTag Amazon 118,96 € Voir

Fnac 118,98 € Voir

Cdiscount 119,00 € Voir

Darty 119,00 € Voir

Boulanger 119,00 € Voir

Plusieurs accessoires sont également prévus, notamment un porte-clés en cuir au prix de 39 euros, une lanière en cuir à 45 euros, et une lanière en polyuréthane à 35 euros. Ces accessoires pourront également être le fruit de collaborations entre Apple et d'autres grandes marques. Les premières baisses de prix se font déjà remarquer, notamment avec quelques lanières en cuir disponibles à 35 euros au lieu de leur tarif habituel de 45 euros.

Lanière en cuir AirTag Marron Amazon 45,00 € 35,00 € Voir

Cdiscount 35,00 € Voir

Fnac 45,97 € Voir

Darty 45,99 € Voir

Boulanger 45,00 € Voir

Les AirTags seront disponibles à la commande à partir du vendredi 23 avril à 14 heures (heure française). Leur sortie officielle en magasins et chez revendeurs agrées (dont les prix peuvent varier par rapport au tarif officiel) est fixée au vendredi 30 avril 2021.

Apple et la marque de luxe Hermès s'associent pour proposer un ensemble d'accessoires en cuir de confection artisanale. Cet ensemble regroupe un accessoire de sac, un porte-clés, une étiquette de voyage et un accessoire de bagage à l'effigie de la marque Hermès. Ces accessoires uniques seront vendus avec un AirTag personnalisé à l'effigie de la marque haut de gamme.

Les AirTags fonctionneront à l'aide d'une batterie intégrée au produit. Apple a confirmé que cette dernière aurait une espérance de vie d'un peu plus d'un an. Elle sera également entièrement remplaçable à la main, sans avoir besoin de racheter un nouveau AirTag ou de renvoyer le sien à un service client.

© Apple

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les AirTags seront compatibles avec n'importe quel iPhone, iPod touch ou iPad équipé d'iOS 14.5 ou iPadOS 14.5. Cette version des systèmes d'exploitation Apple sera disponible à partir de la semaine du 26 avril 2021. Elle devrait être disponible pour l'ensemble des appareils qui sont déjà compatibles avec iOS 14 à savoir :