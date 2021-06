Bon plan disque dur : les meilleures offres sur les disques durs et SSD

BON PLAN DISQUE DUR. Plusieurs revendeurs proposent actuellement quelques jolies promotions sur différentes références de disques durs internes. Une belle occasion pour équiper votre ordinateur d'un espace de stockage supplémentaire !

Vous êtes à l'étroit dans votre stockage de fichiers sur PC ? Cela tombe bien ! Plusieurs références de disques durs sont actuellement en promotion chez Amazon et CDiscount. L'occasion idéale pour disposer d'un nouvel espace de stockage tout en réalisant des économies.

Un disque dur avec 4 To d'espace de stockage

Seagate est une marque reconnue pour ses différentes références de disques durs fiables et faciles à utiliser. CDiscount propose actuellement une jolie réduction sur le disque dur Seagate de 4 To, disponible pour 99 euros au lieu de son tarif habituel de 152 euros.

Disque dur interne Seagate Seagate nas hdd iron wolf 4to 3,5" Cdiscount 152,41 € 99,99 € Voir

Fnac 122,21 € Voir

Darty 122,21 € Voir

Autant vous dire que ces 4 To d'espace de stockage seront amplement suffisants pour stocker l'intégralité de vos applications, dossiers et documents. Sa vitesse de lecture de 180 mo/s est idéale pour traiter facilement tout vos transferts de fichiers, même les plus lourds !

Les disques durs Crucial en promotion chez Amazon

Amazon propose actuellement de belles réductions sur deux disques durs SSD de la marque Crucial. Ces produits disposent respectivement de 480 et 500 Go pour stocker l'intégralité de vos documents et logiciels. Ils disposent actuellement de jolies promotions qui vous permettent de vous équiper d'un SSD efficace pour un petit prix !

Crucial BX500 480Go CT480BX500SSD1 SSD Interne-jusqu’à 540 Mo/s (3D NAND, SATA, 2,5 pouces) 61,19 € 39,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Crucial 500Go CT500MX500SSD1 SSD interne MX500-jusqu'à 560 Mo/s (3D NAND, SATA, 2,5 pouces) Amazon 71,99 € 48,99 € Voir

Fnac 76,26 € Voir

Darty 74,53 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ces disques durs SSD sont faciles à utiliser et à installer au sein de votre ordinateur. Ils seront parfaits pour pouvoir démarrer rapidement votre machine afin d'en profiter en quelques secondes. Ces promotions sont disponibles pour une durée limitée donc ne tardez pas trop pour en profiter !