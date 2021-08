Bon plan disque dur : un disque dur externe de 5 To en promotion

BON PLAN DISQUE DUR. Idéal pour stocker de nombreuses données, le disque dur externe Seagate One Touch de 5 To est actuellement à un très bon prix sur Amazon, accessible à moins de 100 euros.

A l'étroit dans votre espace de stockage interne ? Pourquoi ne pas vous équiper d'un nouveau disque dur externe qui pourrait bien vous dépanner ? Il existe une multitude de références en la matière en fonction de ce que vous avez besoin. Grosse capacité, facile à transporter, simple à utiliser... Autant de caractéristiques qui peuvent être à surveiller los de l'achat de votre futur disque dur.

Amazon propose actuellement une belle petite promotion sur un disque dur de la marque Seagate. Ce dernier, fort d'une grande capacité de 5 To, est disponible pour moins de 100 euros sur la plateforme.

Disque dur externe Seagate 5To One Touch portable Gris Amazon 94,77 € Voir

Darty 109,00 € Voir

Boulanger 126,26 € 125,19 € Voir

Cdiscount 159,94 € 131,99 € Voir

Difficile de faire plus simple et basique à utiliser que ce disque dur de la marque TOSHIBA ! Avec sa grande capacité de stockage de 4 To, vous ne manquerez pas tout de suite de place pour stocker ou transférer des fichiers de manière simple, rapide et sécurisée avec sa connexion USB-C. Ce disque dur fiable dispose de plusieurs gammes de prix selon les revendeurs, et tombe parfois sous le coup de belles promotions (habituellement chez CDiscount et Amazon).

Toshiba Canvio Basics USB-C 4 To Noir Cdiscount 76,99 € Voir

Amazon 95,56 € Voir

Fnac 104,21 € Voir

La Redoute 110,08 € Voir

Boulanger 134,99 € 110,08 € Voir

Materiel.net 124,96 € Voir

LDLC.com 124,96 € Voir

Si vous n'avez pas besoin d'autant d'espace de stockage, TOSHIBA dispose d'autres références plus modestes et généralement plus abordables. On pourra par exemple opter pour le disque dur externe HDTB410EK3AA qui dispose tout de même d'une belle capacité de 1 To pour gérer vos fichiers. Ce dernier est notamment équipé d'un port USB 3.0 pour une vitesse de transfert rapide et facile à bénéficier. Il est également souvent disponible en promotion à un petit prix.

Toshiba Canvio Basics 1 To Noir Cdiscount 39,50 € Voir

Electro Dépôt 49,97 € 44,98 € Voir

Amazon 49,99 € 47,00 € Voir

Fnac 49,94 € 48,35 € Voir

Darty 49,99 € Voir

Materiel.net 59,95 € Voir

LDLC.com 59,95 € Voir

La Redoute 60,66 € Voir

Qu'est-ce qu'un disque dur SSD ? Ces derniers correspondent simplement à une génération de disques durs plus récents et plus rapides dans leur traitement de vos transferts de fichiers ! Ils sont donc généralement plus intéressants que leurs anciens homologues HDD. Les disques durs SSD s'imposent de plus en plus sur le marché et il est possible de facilement trouver de bonnes références comme T5 MU-PA1T0B/EU de chez Samsung qui propose pas moins de 1 To pour stocker vos fichiers.

Samsung SSD Portable T5 1 To Amazon 129,99 € Voir

Fnac 159,89 € 129,02 € Voir

La Redoute 129,99 € Voir

Darty 129,99 € Voir

Boulanger 129,99 € Voir

Cdiscount 157,45 € 152,45 € Voir

Materiel.net 168,95 € Voir

LDLC.com 168,95 € Voir

Vous craignez pour la sécurité de vos fichiers et dossiers ? Sachez que Samsung propose quelques références de disques durs avec de nouvelles mesures pour vous protéger ! On peut notamment citer leur disque dur T7 Touch MU-PC500K/WW avec ses 500 Go d'espace de stockage SSD et sa technologie de sécurisation par mot de passe ou empreinte digitale ! Vous ne craindrez plus que n'importe qui s'empare de vos précieuses données. Ce produit est régulièrement affiché en promotion chez certains revendeurs.

Samsung Portable SSD T7 Touch 500 Go Noir Amazon 158,12 € 97,99 € Voir

Fnac 97,89 € Voir

Darty 97,99 € Voir

Cdiscount 132,90 € 100,68 € Voir

La Redoute 99,99 € Voir

Boulanger 99,99 € Voir

Materiel.net 174,94 € Voir

LDLC.com 174,94 € Voir

Vous cherchez un disque dur efficace pour accompagner votre nouvelle console PS4 ou PS5 ? De nombreux disques durs sont compatibles à la fois avec les ordinateurs et les consoles de jeux. Certains possèdent cependant un petit côté décoratif du plus bel effet pour vous rappeler vos titres préférés. C'est notamment le cas du disque dur spécial Call of Duty : Black Ops, qui fonctionnera parfaitement sur votre ordinateur ou vos consols PS4 et Xbox One.

Disque dur externe gaming Western Digital WD Black P10 Edition Call of Duty 2 To Noir Amazon 116,99 € 79,99 € Voir

Fnac 89,89 € 79,89 € Voir

Darty 111,71 € Voir

La marque Seagate est partenaire officielle des consoles Playstation. Elle propose plusieurs références de disques durs très performants pour accompagner votre console préférée. On notera notamment le STGD2000200 et sa compatibilité avec les disques durs PS4 et PS5. Ce dernier est régulièrement disponible en promotion et accessible à un joli petit prix !

Disque dur externe Seagate 2.5'' 2To Game Drive Playstation Fnac 99,89 € 67,11 € Voir

Amazon 99,99 € 70,89 € Voir

Darty 2,00 € 69,94 € Voir

Cdiscount 103,36 € 79,99 € Voir

Electro Dépôt 84,97 € Voir

Boulanger 99,99 € 89,99 € Voir

Les disques durs disposent de différentes capacité de stockage selon vos besoins. Ceux de 1 To sont parfaits pour pouvoir facilement héberger et transférer vos fichiers les plus lourds. Ces produits sont assez nombreux puisque beaucoup d'utilisateurs considèrent qu'il s'agit de la capacité de stockage idéale pour réaliser des opérations. Parmi les disques durs de 1 To les plus intéressants, on retrouve à nouveau le Toshiba HDTB410EK3AA ou encore le Samsung T5 MU-PA1T0B/EU.

Seagate est une marque reconnue pour ses différentes références de disques durs fiables et faciles à utiliser. Ces derniers sont régulièrement concernés par des promotions sur leurs produits internes, comme c'est actuellement le cas pour le HDD Iron Wolf.

Disque dur interne Seagate Seagate nas hdd iron wolf 4to 3,5" Fnac 113,72 € Voir

Cdiscount 140,55 € Voir

Darty 140,28 € Voir

Autant vous dire que ces 4 To d'espace de stockage seront amplement suffisants pour stocker l'intégralité de vos applications, dossiers et documents. Sa vitesse de lecture de 180 mo/s est idéale pour traiter facilement tout vos transferts de fichiers, même les plus lourds !

Amazon propose actuellement de belles réductions sur deux disques durs SSD de la marque Crucial. Ces produits disposent respectivement de 480 et 500 Go pour stocker l'intégralité de vos documents et logiciels. Ils disposent actuellement de jolies promotions qui vous permettent de vous équiper d'un SSD efficace pour un petit prix !

Crucial BX500 480Go CT480BX500SSD1 SSD Interne-jusqu’à 540 Mo/s (3D NAND, SATA, 2,5 pouces) 61,19 € 50,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Crucial 500Go CT500MX500SSD1 SSD interne MX500-jusqu'à 560 Mo/s (3D NAND, SATA, 2,5 pouces) Amazon 71,99 € 57,50 € Voir

Fnac 69,57 € Voir

Darty 74,72 € Voir

Ces disques durs SSD sont faciles à utiliser et à installer au sein de votre ordinateur. Ils seront parfaits pour pouvoir démarrer rapidement votre machine afin d'en profiter en quelques secondes. Ces promotions sont disponibles pour une durée limitée donc ne tardez pas trop pour en profiter !