Vous ignorez certainement cette fonctionnalité cachée des AirPods, alors qu'elle peut vous faciliter la vie

Vous avez l'habitude d'utiliser vos AirPods au quotidien ? Les écouteurs sans-fil d'Apple disposent d'une fonction bien pratique et peu connue de la majorité des utilisateurs.

Difficile de ne pas citer le nom des AirPods lorsque l'on évoque des écouteurs sans-fil. Ce produit, lancé par Apple en 2016, s'est rapidement imposé comme une référence dans le domaine, au point que l'on en croise presque tous les jours dans la rue ou les transports en commun !

Leur facilité d'utilisation avec un iPhone, leur qualité de son, leur design emblématique sont autant de raisons qui font des AirPods ce qu'ils sont aujourd'hui : les écouteurs sans-fil les plus vendus au monde.

Mais savez-vous vraiment tout à propos de vos AirPods ? De nombreux internautes ont récemment découvert plusieurs fonctions un peu cachées par Apple et qui peuvent grandement vous faciliter la vie et bouleverser vos habitudes ! On vous explique en détails l'une des plus pratiques.

La lecture de vos notifications avec Siri

Parmi les fonctionnalités des AirPods peu connues du grand public, on retrouve une option très pratique au quotidien : la lecture de vos notifications. Une fois cette fonction activée, vos AirPods travailleront de pair avec Siri pour diffuser vos différentes notifications dans les écouteurs. Vous n'aurez donc plus besoin de consulter votre iPhone ou votre Apple Watch pour être tenu au courant de vos messages.

Pour activer cette option, rendez-vous dans les paramètres de votre iPhone et dans la partie "notifications". Vous y trouverez l'option "annoncer les notifications" avec l'onglet "SIRI". Activez cette option et choisissez d'annoncer les notifications lorsque vous êtes connecté à vos écouteurs. Vous pouvez également paramétrer les notifications que vous souhaitez rendre accessibles par Siri.

© Linternaute

La prochaine fois que vous recevrez un message en portant vos écouteurs, Siri s'activera automatiquement pour lire votre notification. Si vous avez déjà de la musique en cours d'écoute, l'assistant vocal baissera cette dernière pour que votre message reste audible. De quoi consulter toutes vos notifications sans sortir votre téléphone. Pratique !