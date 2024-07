Apple prévoit une nouveauté surprenante pour ses prochains Airpods

Apple serait en train de développer un tout nouveau modèle d'AirPods pour 2026. A en croire les rumeurs, les écouteurs embarqueraient des nouveautés dont l'ajout d'une caméra infrarouge.

C’est une nouvelle évolution qui pourrait bien voir le jour dans les prochains AirPods d’Apple. Le célèbre analyste de TF International, Ming-Chi Kuo, a affirmé que la firme de Cupertino travaillerait sur des nouveaux écouteurs dotés d’une caméra infrarouge. Ces derniers devraient voir le jour en 2026 à en croire le billet de blog publié par l’analyste.

Concrètement, qu'est-ce que cela apporterait aux utilisateurs ? Cette caméra infrarouge, intégrée aux nouveaux écouteurs de la marque, serait conçue pour offrir une immersion plus poussée avec l'Apple Vision Pro. Rappelons que sa sortie est prévue en France le 12 juillet 2024. Semblable au Face ID des iPhone, cette nouvelle technologie de caméra détecterait les mouvements de tête de l'utilisateur portant les écouteurs. De ce fait, le son serait ajusté en fonction de la direction, renforçant l'effet immersif. De plus, les AirPods devraient améliorer l'interaction "homme-appareil" en interprétant les gestes de la main. Ce système pourrait fonctionner en tandem avec le casque, déjà équipé d'une option de contrôle gestuel.

Ce n’est pas la première fois que ce type de projet est évoqué par Apple. En février dernier, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman rapportait que l’entreprise américaine travaillait à rendre ses écouteurs plus intelligents en y intégrant des caméras. L’idée était également de coupler d’autres capteurs avec de l’intelligence artificielle et un suivi de santé plus avancé.

Toutes ces informations ne sont pour le moment que des rumeurs. Mais il ne fait aucun doute qu’Apple travaille en ce moment sur de nouveaux modèles qui offriront des options plus ou moins avancées. La concurrence est rude sur un marché où de nouvelles marques ne cessent d'émerger constamment.