Ikea rappelle ces deux produits, les clients doivent immédiatement cesser de les utiliser

Le site de l'enseigne Ikea vient de signaler deux rappels de produits largement plébiscités ces derniers mois.

Ikea a beau être l'une des enseignes préférées des Français, cela n'empêche pas la firme d'avoir parfois quelques mésaventures et notamment des retours de produits. Le plus souvent, il s'agit d'objets ou d'appareils électriques qui peuvent présenter des risques pour votre santé ou votre sécurité. Qu'il s'agisse d'un malfonctionnement ou d'un défaut de fabrication, les produits dangereux et vendus par Ikea sont systématiquement signalés sur le site web de l'enseigne.

En effet, Ikea met régulièrement à jour son propre site web. Non content d'ajouter de nouveaux produits, l'enseigne en profite également pour effectuer certains rappels d'objets précédemment mis en vente dans ses magasins ou directement sur son site d'achat en ligne. Cela permet à Ikea de renseigner rapidement ses clients et d'informer ceux qui ne se rendent pas forcément régulièrement en magasin.

© IKEA

Il y a quelques jours, Ikea a notamment ajouté deux références dans sa catégorie de rappels de produits. Il s'agit de chargeurs mobiles de la marque Varmfront, très souvent plébiscités pour leur efficacité et leur rapport qualité/prix. Beaucoup de clients tombent généralement dessus en se promenant sur le site web ou dans un magasin et son attirés par leur petit prix, qui en font de bons chargeurs efficaces pour dépanner et sans faire exploser son budget.

Mais ces chargeurs pourraient bien faire exploser autre chose si l'on en croit la page de rappel produit du site. Les évaluateurs de l'enseigne ont remarqué des risques d'incendie chez deux chargeurs de la gamme Varmfront et plus spécifiquement les modèles 10 400 mAh (modèle E2038), date de fabrication (AASS) 2313, 2316, 2318 ou 2319 ainsi que le chargeur mobile universel Varmfront 5200 mAh (modèle E2037), date de fabrication (AASS) 2318, 2319 ou 2322. Ikea demande donc aux clients possesseurs de ces deux chargeurs de cesser immédiatement leur utilisation.

Les personnes concernées peuvent alors, soit se rendre en magasin, soit contacter Ikea via leur site web officiel ou numéro de téléphone pour obtenir un nouveau produit de remplacement ou un remboursement de leurs appareils. Si votre achat de ces deux chargeurs remonte à longtemps, rassurez-vous : l'enseigne ne demande aucune preuve d'achat comme un ticket de caisse pour bénéficier du remplacement ou du remboursement.