Moins gras et plus moelleux, le fondant au chocolat sera bien meilleur avec ce légume

Sans beurre et trop facile à faire, cette recette de fondant au chocolat avec ce légume fait des ravages !

La fondant au chocolat est l'un des desserts préféré des Français qui n'en demeure pas moins calorique avec sa grosse quantité de beurre. En plein été, si on raffole toujours autant de ce dessert, on est preneur de toute recette légère pour éviter de prendre des kilos. On connaît tous la compote de pommes pour remplacer le beurre comme le sucre, mais elle n'en reste pas moins un tantinet calorique. Et si on vous disait que ce légume secret, très peu calorique, riche en fibres, vitamines et minéraux, fait le même travail sans sacrifier pour autant le goût du fondant au chocolat ?

A la belle saison, la courgette pourrait devenir un incontournable de la cuisine sans beurre. Il s'avère que ce légume gorgé à 94% d'eau apporte, mieux que le beurre, une texture moelleuse à votre fondant au chocolat, sans être reconnaissable pour autant ! Une petite courgette de 200 grammes environ, 3 œufs, du chocolat noir, du sucre, du sel, de la farine et de la levure chimique... Prêts à tester le fondant au chocolat à la courgette, un gâteau sain pour 8 personnes ? Un pur délice dont on vous explique la recette pas à pas ci-dessous.

Préchauffer votre four à 170°C et f aire fondre 200 grammes de chocolat noir au bain-marie.

Séparer les blancs des trois jaunes d'œufs. Dans un bol, mélanger énergiquement à l'aide d'un fouet, les jaunes d'œufs avec 100 grammes de sucre en poudre.

Laver, éplucher puis râper la courgette au-dessus de la préparation. Bien mélanger dans le bol.

Intégrer le chocolat fondu à la préparation et mélanger. Incorporer ensuite 70 grammes de farine, une pincée de sel et un demi-sachet de levure chimique et mélanger à nouveau.

Battez les blancs d'œufs en neige dans un autre bol puis verser dans la préparation et mélanger à nouveau.

Verser le tout dans un moule de 20 centimètres, beurré ou non au préalable selon votre choix, et tapissé de papier cuisson au fond et sur les côtés.

Enfourner pendant 30 minutes à 170°C. Patienter 5 minutes avant de démouler. C'est prêt !



Vous l'aurez compris, combiner les légumes au chocolat pour réaliser un délicieux gâteau est une véritable révolution pour limiter les matières grasses ! La courgette, alliée des régimes, apporte l'humidité nécessaire à votre fondant, tout en restant neutre en goût. Vous pouvez faire goûter cette recette du fondant au chocolat à la courgette à vos invités ou vos enfants sans mentionner le légume, ils n'y verront que du feu !