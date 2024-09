Prise en main de la Huawei Watch GT 5 Pro : une montre connectée performante et inépuisable

Huawei vient de dévoiler sa nouvelle montre connectée, la Watch GT 5 Pro et nous avons pu la prendre en main en exclusivité avant sa sortie.

Huawei a récemment dévoilé sa nouvelle montre connectée premium, la Watch GT 5 Pro. Pensée pour succéder à la GT 4 ou encore la GT 3 Pro, cette montre arbore un design sobre sans pour autant oublier de disposer de très bonnes performances. Découvrez notre prise en main de la nouvelle Huawei GT 5 Pro.

Un design qui se voit

Lancée en marge de la GT 5, la nouvelle montre connectée Watch GT 5 Pro de Huawei dispose de deux tailles de poignets : 42 et 46 mm. Pour cette prise en main, nous disposons du modèle le plus large. Ce dernier arbore un design relativement sobre, mais avec un cadre aux formes plus hexagonales que pour les précédents modèles ou la version 42 mm. En résulte une montre assez large qui conviendra parfaitement à une multitude de poignets assez larges.

La Huawei Watch GT 5 Pro est imposante, mais dispose d'un design assez sobre. © Huawei / Linternaute

La Huawei Watch GT 5 Pro en format 46 mm est disponible dans deux coloris : argent et noir. C’est de cette dernière version dont nous sommes équipés pour cette prise en main et force est de constater que la montre est relativement passe-partout. Son boitier reste cependant plus épais qu’une majorité de montres traditionnelles.

Pour autant, le poids de la Watch GT 5 Pro 46 mm ne nous a jamais dérangé. Huawei est parvenu à garder un poids d’environ 50 g avec le bracelet fourni dans la boîte. C’est environ 10 g en dessous du poids d’une Apple Watch Ultra et cela se ressent au quotidien. La Watch GT 5 Pro n’alourdit pas notre poignet, que ce soit dans la vie de tous les jours ou pour le sport. La montre de Huawei est notamment certifiée IP68 ce qui lui confère une résistance à l’eau et à la poussière.

La Huawei Watch GT 5 Pro est équipée de deux boutons physiques pour les contrôles. Celui du haut permet d’accéder en une pression au menu des applications installées sur la montre. Ce même bouton est une couronne dentée et peut être tournée pour réduire les dites applications et afficher leurs noms. Assez pratique lorsque l’on est pas habitué aux icônes de Huawei. Une double pression sur la couronne permet, quant à elle, d’afficher les dernières applications parcourues. Le bouton du bas est, quant à lui, dédié à une application de votre choix. A l’instar du bouton “Action” sur les Apple Watch Ultra, il est possible de lui affecter l’action que vous désirez parmi une multitude de choix disponibles en fonction des applications installées sur la Watch GT 5 Pro. Pour nos essais, nous l’avons assigné au capteur cardiaque ainsi qu’au mode sommeil pour l’activer rapidement avant de se coucher.

Le suivi des activités et sports ne nous est pas étranger et s'avère plutôt pratique. © Huawei / Linternaute

Des performances dignes de son nom

La Huawei Watch GT 5 Pro fait partie des modèles les plus onéreux de montres connectées de chez Huawei. Nous sommes donc en droit d’attendre de belles performances de cette dernière, surtout pour coller à son appellation ”Pro”.

Nous avons pu essayer la Huawei Watch GT 5 Pro au repos, mais également pendant différentes activités sportives incluant du vélo, de la course sur tapis et de la marche en extérieur. La montre connectée dispose d’un peu plus de 100 types de sports et entraînements différents avec une petite quinzaine dédiés aux professionnels.

Nous avons comparé les résultats de la Huawei Watch GT 5 Pro avec ceux d’une Apple Watch Ultra (première génération) sur ces différents essais. Si la comparaison s’est avérée plutôt juste pour les deux montres connectées, les chiffres de la GT 5 Pro étaient plus proches de nos séances de vélo et de course sur tapis, notamment au niveau des calories perdues.

© Huawei / Linternaute

La Huawei Watch GT 5 Pro dispose également d’un historique d’activité permettant d’établir des objectifs sportifs sur chaque jour. Cette application, très pratique au demeurant, n’est cependant pas sans rappeler les anneaux d’activités de l’Apple Watch en affichant les calories à perdre, les entraînements et les pas à effectuer chaque jour. Heureusement, la Watch GT 5 Pro dispose d’une détection automatique des entraînements effectués ce qui vous épargne le geste d’aller vous balader dans les applications pour trouver le sport que vous êtes en train d’effectuer. Petit bémol cependant : les objectifs réalisés sont scandés vocalement par la montre, et on aura plutôt tendance à désactiver cette option sous peine d’être rapidement observé par notre entourage à la salle de sport.

D'autres applications de santé sont installées par défaut sur la Watch GT 5 Pro. Nous avons pu paramétrer l'application "sommeil" pour suivre nos nuits et programmer nos réveils. Cela permet notamment d'analyser plus facilement nos différentes phases d'endormissement. Cette application peut se paramétrer selon des heures précises ou avec une détection automatique de votre sommeil. Les résultats observés durant nos tests nous ont paru plutôt convaincants et l'application mettait bien en lumière lorsque nous étions dans un sommeil profond ou en train de nous éveiller. Nous avons également pu faire plusieurs mesures de fréquence cardiaque au repos ou lors d'activités sportives pour observer des changements dans l'application "rythme cardiaque".

Concernant les fonctionnalités sociales, la Huawei Watch GT 5 Pro est capable de répondre directement aux messages de multiples applications sans avoir à sortir votre smartphone. Le clavier intégré sera cependant assez compliqué à prendre en main pour les plus gros doigts qui devront certainement continuer d'utiliser leur téléphone pour répondre aux messages et notifications sur les réseaux sociaux. Un défaut que l'on retrouve également dans le format rond de la montre qui ne s'avère pas des plus pratiques pour l'affichage de texte.

Le clavier et le format rond de la Watch GT 5 Pro ne sont pas des plus pratiques. © Huawei / Linternaute

Une autonomie très solide pour une recharge correcte

Huawei annonce jusqu’à 10 jours d’autonomie en usage classique et 14 jours d’autonomie max pour sa Watch GT 5 Pro. Nous avons pu essayer la montre pendant une vingtaine de jours, et avons été surpris par son autonomie qui s’avère au-delà de ces indications.

Débranchée à 100% d’autonomie le mercredi 27 août, la Huawei Watch GT 5 Pro a fini par s’éteindre plus de deux semaines plus tard, le jeudi 12 septembre. Cela porte son autonomie à 16 jours pendant lesquels nous avons pu l’utiliser de façon classique avec quelques séances de sport disséminées. Un score très bon donc, mais nous regrettons un peu l’absence d’un mode “économie d’énergie” qui pourrait s’avérer utile lorsque nous n’avons pas de chargeur à proximité, notamment en vacances à l’extérieur.

Pour sa recharge, la Huawei Watch GT 5 Pro est accompagnée d’une chargeur compatible dans sa boîte à l’achat. Ce dernier permet de recharger entièrement la montre connectée de 0 à 100% en un peu plus d’une heure et demie pendant nos tests. C’est un peu long, mais il suffit d’environ une heure pour recharger la majorité de la batterie et l’autonomie de la montre compense un peu.

Notre conclusion à la prise en main de la Huawei Watch GT 5 Pro

La nouvelle Huawei Watch GT 5 Pro s'annonce définitivement comme une très bonne montre connectée. Dotée d'un design sobre, elle dispose de toutes les applications et usages que l'on est en droit d'attendre pour une montre estampillée "Pro", notamment dans son suivi des performances et activités.

L'un des meilleurs points de la Huawei Watch GT 5 Pro reste cependant son autonomie. Les habitués de l'Apple Watch seront fortement surpris avec cette montre capable d'être utilisée pendant plusieurs semaines.

On pourra cependant pester un peu sur la recharge qui aurait pu être un peu plus rapide, mais également son clavier qui reste un peu petit et compliqué à utiliser pour certains utilisateurs. Ce dernier est d'ailleurs impossible à paramétrer selon vos envies ou habitudes dans la version dont nous disposions.