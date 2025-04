Des experts lancent l'alerte : il faut faire très attention lorsque vous activez la réduction de bruit sur vos écouteurs

Cette nouvelle technologie suscite l'inquiétudes au sein de la communauté scientifique. La réduction de bruit active, intégrée dans de nombreux écouteurs, n'est pas sans risque.

Utile pour écouter de la musique sans être dérangé par les sons nuisibles extérieurs, la réduction de bruit active (ou ANC) apparaît comme un véritable atout auprès des possesseurs d'écouteurs. En plus de permettre une plongée dans la tranquillité et le silence, cette nouvelle technologie amène nos tympans à se protéger des bruits agressifs qui pourraient endommager à long terme notre ouïe.

Pourtant, la communauté scientifique n'a pas manqué de souligner la dangerosité de la réduction de bruit active, très répandue dans les derniers modèles d'écouteurs et de casques. Si l'ANC est effectivement bénéfique pour notre ouïe dans certaines situations, il s'avère que cette nouvelle technologie présente quelques risques pour votre santé. Interrogés par la BBC, plusieurs experts en audiologie ont récemment lancé une alerte.

De plus en plus de jeunes adultes, utilisateurs d'écouteurs anti-bruits, présentent par exemple le trouble du traitement auditif (aussi appelé APD). Ce dysfonctionnement neurologique signifie qu'il est difficile pour la personne concernée de suivre une discussion dans un lieu animé et bruyant, de localiser un son ou de comprendre quelqu'un qui parle vite. L'usage intensif de la réduction de bruit active entraîne une perte de capacité chez les plus jeunes, qui peinent à trier et analyser les sons de la vie réelle.

En créant un environnement ultra-filtré et antibruit, l'ANC présente également un autre danger beaucoup plus radical. Utiliser des écouteurs avec une réduction de bruit active dans la rue empêche de toute évidence les utilisateurs d'identifier les dangers qui les entourent, comme les voitures. Les accidents sont vite arrivés, et la simple possibilité de ne pas pouvoir entendre un moteur approcher s'avère hautement dangereuse.

Afin de ne pas succomber à ces potentiels risques, nous ne pouvons que vous conseiller d'alterner les modes d'écoute tout au long de votre journée. Favorisez l'ANC dans les lieux moins dangereux mais privilégiez le mode "transparence", qui laisse passer une partie des bruits à votre oreille, dans les rues bondées et animées. Si les sons extérieurs ne sont pas tant nuisibles que cela, évitez le recours à la réduction de bruit active et habituez votre oreille à écouter votre environnement.

L'article de la BBC souligne que de nouvelles recherches sur effets de l'ANC sur le corps humain sont encore à mettre en place. Le New York Times a également mené ses recherches sur le sujet et interrogé 11 experts sur la question. Leur conclusion : comme toute chose, il est bon de ne pas trop abuser de la réduction de bruit, au risque d'affecter durablement votre capacité d'écoute. Le mieux est de réguler son usage et de ne pas y recourir dans tous les environnements.