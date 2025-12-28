Un salaire record et une fortune de multimillionnaire : Jean-Luc Reichmann est l'un des hommes les plus riches de la TV

Jean-Luc Reichmann est l'un des animateurs les mieux payés du PAF. Sans compter les millions amassés grâce à quelques très bonnes affaires...

Vous avez aimé cet article publié le 20 avril 2025. Nous le republions à l'occasion de notre Best-of de l'année 2025.

"Riche" ou plutôt "puissant". Le nom de Jean-Luc Reichmann, d'origine allemande ou alsacienne, le prédestinait sans doute à une belle destinée. L'animateur jovial et bienveillant de TF1 règne depuis des années sur la tranche horaire de la mi-journée, avec son émission culte Les 12 coups de midi. Impossible d'allumer sa télévision en milieu de journée sans tomber sur le sourire et les questions de culture générale de l'animateur, face à des candidats élevés au rang de vedettes, à l'instar d'Emilien.

À 64 ans, Jean-Luc Reichmann n'est pourtant pas que l'animateur de la mi-journée qu'on connait. Ce natif de Fontainebleau a débuté en tant que comédien avant que le destin frappe à sa porte en 1991 : Nagui lui propose de devenir son partenaire dans N'oubliez pas votre brosse à dents sur France 2. Le succès est immédiat et le tremplin assuré. Quand Reichmann s'émancipe et rejoint TF1, ses jeux vont devenir incontournables. Sans oublier son autre casquette, celle de comédien, qu'il continue d'entretenir à travers le rôle Léo Matteï, intraitable flic de la "Brigade des mineurs", également sur Une.

Une telle success story a évidemment des répercussions sur le bulletin de salaire. Si le principal intéressé reste discret sur ses émoluments, plusieurs sources ont laissé entendre avec insistance qu'il ferait partie des animateurs les mieux payés de la première chaîne. En 2020, Benjamin Castaldi avait affirmé sur C8 que l'animateur gagnait 125 000 euros par mois pour les 12 coups de midi. Un chiffre livré également par Télé 2 Semaines.

"Jean-Luc Reichmann est un cas unique, c'est le seul qui, en dix ans, n'a pas perdu un téléspectateur. Toutes en ont perdu, Koh-Lanta, The Voice… Mais lui, il était à 3,2 millions à la première saison et il est à 3,5 millions à la dernière", avait lâché Castaldi. Mais Jean-Luc Reichmann doit aussi son succès à son sens des affaires. En homme avisé, le présentateur a su très tôt miser sur la création de sociétés de production pour valoriser son savoir-faire.

Après avoir fondé Formidooble, à qui l'on doit Attention à la marche, il récidive avec Jereluc, un temps en charge de la production des 12 coups de midi. Deux structures qui attiseront les convoitises des géants de la production. Après le rachat de Formidooble en 2008, c'est au tour de Jereluc de passer sous pavillon Endemol en 2020. Une transaction qui, selon les informations du magazine Capital, aurait rapporté la bagatelle de 10,9 millions d'euros à Jean-Luc Reichmann.

Auparavant, les deux parties disposaient d'un accord permettant à ce dernier de percevoir près de 4 millions d'euros par an par le biais de sa société (3,9 millions d'euros en 2019). Et comme on ne fait jamais deux bonnes affaires sans trois, Reichmann a depuis fondé "Jereluc Two", troisième société de production qu'il pourrait aussi céder au plus offrant dans le futur.

Ces bonnes affaires ont propulsé l'animateur dans le club très fermé des multimillionnaires de la TV. Mais pas question pour autant de passer pour un nabab. En 2023, Jean-Luc Reichmann avait poussé un gentil coup de gueule après des rumeurs sur son train de vie, lui prêtant notamment une villa de 600 m2 à Versailles. Il n'a en revanche jamais démenti les articles de presse lui offrant une maison à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) et une maison de vacances nichée dans les montagnes corses.