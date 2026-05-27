Si vous possédez un vieux Nokia 3310, vous pourriez avoir un véritable trésor entre les mains : voici sa valeur actuelle

Devenu un objet culte auprès des collectionneurs, le petit téléphone s'arrache à très bon prix.

Nos téléphones ont beaucoup évolué ces dernières années. Et on ne parle même pas du bon vieux téléphone fixe. Les téléphones portables, pensés comme de simples petits outils pour pouvoir s'appeler, disposent désormais de très nombreuses fonctionnalités pour rester connecté en permanence. Ces objets sont entrés dans notre vie quotidienne, au point que certains modèles anciens sont aussi devenus vintage et sont désormais très estimés de la part des collectionneurs.

C'est notamment le cas des vieux iPhone qui sont toujours assez recherchés en ligne ou en brocante par les plus fins experts tech. Bien que ces appareils ne marchent généralement plus - leur batterie étant trop vieille pour gérer l'énergie du téléphone - ils peuvent se revendre quelques euros voire bien plus selon leur état. Un autre téléphone bien reconnu est également souvent au centre des spéculations, et il ne s'agit même pas à proprement parler d'un smartphone.

Le Nokia 3310 est en train de devenir la coqueluche de certains nostalgiques. Les plus jeunes ignorent peut-être la renommée de ce téléphone qui a fait les grandes heures de la marque Nokia au début des années 2000. Pour cause : on estime que plus de 120 millions d'unités ont été écoulées depuis son lancement.

Parmi les arguments du Nokia 3310 qui ont contribués à sa renommée, on retient l'intégration de quatre jeux (dont le mythique Snake) ou encore la possibilité d'envoyer des SMS bien plus longs que les standards que la concurrence proposait à la même période. Idéal pour envoyer de très longs textes à votre entourage !

Devenu un objet culte, le Nokia 3310 est toujours recherché aujourd'hui. Sans internet, sans applications dignes de ce nom, il est apprécié à la fois par les collectionneurs mais aussi par certains parents soucieux de pouvoir joindre leurs enfants sans les désagréments d'un smartphone (temps d'écran, réseaux sociaux envahissants, cybermenaces, etc.).

Le modèle d'origine du 3310 se revend facilement entre 15 et 50 euros selon son état. Si vous disposez d'une unité neuve et sous boite, il est possible de la négocier bien plus haut, au-delà des 100 euros voire plus encore si vous possédez une édition exclusive. Dans ces rares cas, et selon l'état de la boite et de l'appareil, vous pourriez même en tirer entre 200 et 400 euros.

Le téléphone ayant été très populaire après son lancement, il est probable en tout cas que vous disposiez d'un ou même de plusieurs unités pouvant être mises en vente ! De quoi vous faire un petit billet si vous trouvez un repreneur.