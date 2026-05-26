Il fait très chaud mais la climatisation est interdite : les automobilistes sous la menace d'une grosse amende

Une règle échappe à de nombreux automobilistes qui risquent une amende salée quand ils utilisent la climatisation dans leur voiture.

Après vingt premiers jours anormalement frais, le mois de mai a soudainement basculé avec l'arrivée d'une vague de chaleur sur l'ensemble du pays. Les températures caniculaires qui vont nous accompagner toute la semaine ont des répercussions sur nos organismes et pas seulement durant la nuit.

Les millions d'automobilistes qui se servent de leur voiture quotidiennement connaissent la sensation désagréable d'entrer dans un four à chaque fois qu'ils ouvrent la porte de leur voiture. Heureusement, tous les véhicules modernes sont aujourd'hui équipés de la climatisation, ce qui permet de rafraîchir durablement l'habitacle et de rendre les trajets beaucoup plus confortables.

Mais attention, une règle du Code de la route devrait vous faire réfléchir à deux fois avant de l'utiliser. En France, conduire un véhicule ne se limite pas au respect des règles de circulation du Code de la route. Il y a également des réglementations visant à protéger l'environnement qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent donner lieu à des amendes. L'une d'entre elles pourrait vous concerner en ce moment lorsque vous activez la climatisation pour faire baisser la température de votre voiture.

© SIPA

Si vous êtes en train d'utiliser la climatisation et que votre véhicule se trouve à l'arrêt, par exemple sur une aire d'autoroute ou sur un parking de supermarché, avec le moteur en marche, vous pouvez faire l'objet d'un contrôle des forces de l'ordre. L'article R. 318-1 du Code de la route, précisé par un arrêté du 12 novembre 1963, stipule que "les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid."

Le montant de l'amende, fixé à 135 euros, peut vite vous faire regretter ce petit moment de fraîcheur. Sachez également, si vous avez prévu de conduire à l'étranger, que cette législation existe chez nos voisins. En Italie, utiliser la climatisation dans une voiture quand vous êtes garé peut vous coûter entre 223 et 444 euros. C'est moins cher en Allemagne, mais votre portefeuille peut tout de même se délester de 80 euros.

Pour ne pas risquer une telle sanction, allumez la climatisation uniquement quand la voiture est en marche. Et n'oubliez pas qu'il n'est pas recommandé de la lancer aussitôt après avoir démarré le moteur. Mieux vaut d'abord baisser les vitres afin d'aérer et de refroidir l'habitacle de quelques degrés. Après cinq minutes de roulage, vous pourrez alors lancer la climatisation en la réglant à une température acceptable, idéalement entre 5 et 8 degrés de moins que celle à l'extérieur. Ceci pour éviter d'attraper un coup de froid et pour ne pas trop tirer sur la consommation de carburant, surtout vu les prix à la pompe ce moment.