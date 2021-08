Bon plan iPad : 15% de réduction sur l'iPad Air

BON PLAN IPAD. Amazon propose actuellement un coupon de réduction sur l'iPad Air (4e génération) dans sa version 64 Go avec données WiFi et cellulaires. Habituellement disponible pour 788 euros, ce produit est désormais affiché à 668 euros pour une durée limitée !

Si vous êtes à la recherche d'une tablette efficace pour profiter de tous vos contenus multimédias, ou pour travailler, vous avez forcément déjà pensé à un iPad ! Ce produit estampillé Apple est une référence dans son domaine grâce à ses solides caractéristiques et son design épuré disponible en plusieurs coloris. Lancé en avril 2010, le premier iPad a beaucoup évolué depuis son annonce, et se décline déjà en différentes versions : l'iPad mini, l'iPad Pro, et l'iPad Air.

Ce dernier est actuellement en promotion chez Amazon qui propose un coupon de réduction de 119,21 euros, valable pour une durée très limitée. Une fois ce coupon coché et appliqué, il est alors possible de mettre la main sur cet iPad Air de 4e génération pour seulement 668 euros !

Tablette IPAD Air 10.9 64Go Cell Bleu ciel Fnac 808,98 € 748,00 € Voir

Amazon 788,00 € Voir

La Redoute 809,00 € Voir

Darty 809,99 € Voir

Boulanger 809,00 € Voir

Cdiscount 835,99 € Voir

On a parfois tendance à l'oublier, mais l'iPad Air est une excellente version de la tablette d'Apple qui se situe entre sa version haut de gamme et son itération plus classique. L'iPad Air dispose d'un écran Liquid Retina de 10,9 pouces, et de la puce A14 d'Apple, ce qui le place au dessus de l'iPad classique et de l'iPad mini en terme de puissance. Il est également équipé d'un appareil photo grand-angle de 12 Mpx, d'une caméra FaceTime HD de 7 Mpx, et d'un espace de stockage pouvant aller jusqu'à 256 Go. Comptez au moins 669 euros pour sa version Wi-Fi, et 809 euros pour la version Wi-Fi + Cellular.

iPad Air Fnac 570,00 € Voir

Amazon 669,00 € 599,00 € Voir

Cdiscount 669,00 € 599,00 € Voir

La Redoute 599,99 € Voir

Darty 599,99 € Voir

Boulanger 669,30 € 599,99 € Voir

Materiel.net 669,95 € Voir

LDLC.com 669,95 € Voir

L'iPad Pro est une version améliorée de la célèbre tablette d'Apple. Disponible en deux formats différents, 11 pouces (2e génération) et 12,9 pouces (4e génération), cette version de l'iPad est la plus évoluée en attendant les nouvelles évolutions à sortir en mai prochain. Habituellement proposé à partir de 899 euros, l'iPad Pro 11 pouces (2e génération) est désormais disponible à prix cassé sur plusieurs sites revendeurs. Une manière pour Apple de préparer l'arrivée de la prochaine génération. Sa version avec 256 Go de stockage est également en baisse de prix.

iPad Pro 11 pouces Fnac 906,88 € Voir

La Redoute 924,99 € Voir

Tablette IPAD Pro 11 256Go Gris Sidéral Amazon 899,00 € 783,99 € Voir

Fnac 1008,98 € 869,97 € Voir

Materiel.net 899,00 € Voir

LDLC.com 899,00 € Voir

La Redoute 899,99 € Voir

Darty 899,99 € Voir

iPad Pro 12,9 pouces 1122,00 € 1020,00 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Le nouvel iPad Pro dernière génération est équipé de la fameuse puce M1 d'Apple qui lui permet d'afficher de solides performances, de deux capteurs photo de 10 Mpx et 12 Mpx. Comptez au moins 899 euros pour la version 11 pouces, et 1219 euros pour la 12,9 pouces. Notez que ces deux versions peuvent être compatibles avec les réseaux de communication 5G si vous disposez d'un forfait concerné. S'il n'est pas encore disponible à la vente, il est possible de le précommander sur le site officiel d'Apple.

La version classique de l'iPad est toujours disponible et en est actuellement à sa 8e génération. Disponible à partir de 389 euros (version Wi-Fi) ou 529 euros (version Wi-Fi + Cellulaire). L'iPad classique dispose d'un écran Retina de 10,2 pouces et d'un espace de stockage allant jusqu'à 128 Go. Il est notamment équipé de la puce A12 d'Apple et d'un appareil photo grand-angle de 8 Mpx. L'iPad classique bénéfice actuellement d'une petite baisse de prix sur certains sites revendeurs.

Tablette IPAD New 10.2 32Go Gris sidéral Fnac 389,98 € 349,00 € Voir

Amazon 374,98 € Voir

Cdiscount 389,00 € Voir

Materiel.net 389,95 € Voir

LDLC.com 389,95 € Voir

La Redoute 408,53 € Voir

Assez semblable à une liseuse classique dans son format, l'iPad mini est la plus petite version de la tablette. Il dispose d'un écran Retina de 7,9 pouces et est équipé de la puce A12 d'Apple. Ses spécificités sont relativement semblables à celles de l'iPad 8e génération, si ce n'est que l'iPad Mini embarque une plus grande capacité de stockage et une meilleure caméra FaceTime HD (7 Mpx pour l'iPad Mini contre 1,2 Mpx pour l'iPad classique). Cette version mini de l'iPad est disponible à partir de 459 euros dans sa version Wi-Fi, et 599 euros en version Wi-Fi + Cellular.

iPad mini Amazon 459,00 € 429,00 € Voir

Cdiscount 454,99 € Voir

Fnac 458,98 € 458,88 € Voir

La Redoute 459,00 € Voir

Darty 459,99 € Voir

Boulanger 459,00 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Toutes ces versions différentes de l'iPad sont disponibles également sur le site officiel d'Apple et dans les magasins Apple Store. Notez que ces prix peuvent être amenés à évoluer en fonction des stocks, mais aussi de l'actualité. Tâchez donc de rester à l'affût pour ne pas manquer d'éventuelles baisses de prix et bonnes affaires.