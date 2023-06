Combien ça coûte de laisser son chargeur de téléphone branché sans charger

C'est pratique d'avoir un chargeur de téléphone branché en permanence pour pouvoir connecter rapidement le câble au téléphone lorsque cela est nécessaire.

Combien cela coûte de laisser un chargeur de téléphone branché lorsque le téléphone n'est pas en charge ?

Les anciens chargeurs de téléphone étaient très énergivores. C'est pour cela qu'une directive de l'Union européenne impose désormais des exigences aux équipements électroniques vendus dans l'UE. Cela inclut la quantité d'électricité qu'un chargeur peut consommer lorsqu'il n'est pas utilisé. Si le chargeur date d'avant 2010, la consommation en veille doit être de 0,5 Wh. De 2011 à 2022, elle doit être de 0,30 Wh, tandis qu'après 2022, elle ne doit pas dépasser 0,10 Wh.

Au 1ᵉʳ avril 2023, le prix TTC d'un kilowattheure d'électricité au tarif réglementé est de 0,2062 € pour toutes les puissances de compteur. Si bien que les chargeurs produits avant 2010 coûtent 90 centimes par an. Ceux entre 2011 et 2022, représentent 54 centimes par an. Et ceux qui sont vendus depuis 2022 vous reviendront à 18 centimes par an.

Bien entendu, si toute la famille laisse un chargeur branché, il faut multiplier ces sommes par le nombre de chargeurs connectés dans toute la maison. Dix chargeurs d'avant 2010 représentent ainsi une dépense annuelle de 9 euros.

Le coût est donc modique si vous disposez d'un chargeur fabriqué à partir de 2022 et il est vrai qu'économiser 18 centimes sur une année est une économie de bout de chandelle. Rien qui ne justifierait donc, de s'énerver quand un membre de la famille laisse son chargeur allumé ?

Pour des raisons de coût, sans doute. Mais, qu'en est-il des raisons écologiques ? En effet si un Français sur deux laisse son chargeur connecté en permanence, cela représente au minimum 3000 kWh (soit 3 MWh), en considérant que chacun a un chargeur de dernière génération. Soit un millième de la production française d'électricité à partir de l'éolien qui est en moyenne de 3000 MWh. A nouveau ce n'est pas bien important. Il n'y a donc vraiment aucune raison de débrancher son chargeur ?

Si il y en a bien une ! Les chargeurs sans marque aux couleurs vives vendus sur Amazon ou Wish sont de très mauvaise qualité. Il n'y a souvent aucune protection pour l'électronique. Et ils peuvent prendre feu et parfois quand vous n'êtes pas présent chez vous et que vous avez laissé le chargeur branché. Pour cette raison là, il est utile de débrancher les chargeurs : vous éviterez un incendie.