Cette application permet de transformer votre mobile en miroir et c'est bien mieux que l'appareil photo

Si comme beaucoup d'autres utilisateurs, vous avez l'habitude d'utiliser votre écran de smartphone comme un miroir, il existe une solution bien plus pratique avec des applis dédiées...

Qui n'a jamais utilisé l'écran de son smartphone pour se recoiffer en vitesse ou vérifier s'il n'y avait rien sur son visage ? L'écran de nos téléphone, même éteint, a l'avantage d'être souvent assez réfléchissant pour permettre de servir de petit miroir dans ce genre de situation. La caméra frontale du smartphone permet aussi de vérifier que son visage offre son meilleur profil. De quoi permettre à de nombreux utilisateurs de ne plus emporter un miroir avec eux dans leur sac !

Pourtant, il existe une solution bien plus pratique pour disposer d'un véritable miroir sur l'écran de votre smartphone. Plusieurs applications gratuites permettent désormais de transformer votre appareil ! L'une d'elles, sobrement appelée "Miroir" cumule désormais plus d'un million de téléchargements. Et elle offre une image bien meilleure que celle de votre caméra par défaut ou même d'un miroir de poche.

A la fois disponible sur le Google Play Store et l'Apple Store, "Miroir" active simplement votre caméra selfie pour vous permettre de vous admirer où que vous soyez. Cette appli, comme ses concurrentes, offre surtout des options bien pratiques souvent plus poussées que les réglages par défaut de votre appareil photo. Il est ainsi possible de zoomer avec l'application pour voir les moindres petites imperfections de votre visage et les corriger avec votre maquillage ou un coup de brosse !

L'appli permet aussi de geler l'image pour vérifier votre reflet, de régler la luminosité, le contraste et la netteté avec encore plus de précision ou encore de faire pivoter l'image horizontalement pour avoir un reflet le plus proche de la réalité. Autrement dit, pour vous voir comme les autres vous verront.

Notez qu'il existe une multitude d'applications similaires disponibles sur Android et iPhone. Elles disposent cependant de moins de téléchargements et avis positifs que celle présentée dans cet article.